«No tengo más adversario que la sequía» Teodoro García. / V. V. Teodoro García Diputado del PP en el Congreso. «La 'enmienda trampa' de Ciudadanos no iba a eximir de nada a los regantes, porque hay una sentencia que lo impide» JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Martes, 19 diciembre 2017, 03:04

Los diputados del PP por Murcia fueron criticados por los regantes por no votar a favor de una enmienda de Ciudadanos que pedía la eliminación del 'tasazo' (los costes fijos del Tajo-Segura que se cobran a sus usuarios). Teodoro García no estuvo ese día en la Comisión de Medio Ambiente y no participó en la votación.

-¿Ha hablado ya con los regantes sobre su decisión de no votar en la comisión de Medio Ambiente la enmienda de Ciudadanos que pedía eliminar el 'tasazo' del Trasvase? ¿Cree que le han entendido?

- Sí, he hablado con muchos de ellos, con gente de Fecoam, de Coag, con regantes del Scrats, y después de explicarles la verdad de lo que ocurrió en la votación y de lo que significa la 'enmienda trampa' de Ciudadanos, la verdad es que se sienten decepcionados y engañados tanto por Cs como por el PSOE. Sobre todo cuando se enteran de que esa enmienda no les iba a eximir del pago de absolutamente nada, porque hay una sentencia del Supremo que lo impide. Además, no tenía ningún apoyo presupuestario, con lo cual era un brindis al sol que no servía para nada. A mí lo que me gustaría es que los agricultores paguen los menos impuestos posibles, al igual que las medianas y pequeñas empresas. Por eso, les explico que hemos aprobado exenciones por valor de 50 millones de euros, que no van a pagar Seguridad Social mientras se mantenga la situación de sequía, que hemos subvencionado el agua desalada por primera vez en la historia.

-¿Eliminar el 'tasazo' es imposible?

-Hay una sentencia que fue recurrida por el Sindicato Central de Regantes, y el Supremo mantuvo ese coste. No se puede eliminar vía enmienda y hay que realizar otros trámites para esa eliminación, si procediera, a nivel nacional, en las 30 infraestructuras de trasvase que hay en toda España.

-Si, como dice, lo que se necesitan son otras vías diferentes a una simple enmienda para la eliminación de ese canon, ¿se plantea el PP, o los diputados por Murcia, iniciar esas vías?

-Llevamos tiempo trabajando con esto. Si eximimos el pago de la Seguridad Social, además de 50 millones de euros, ¿por qué no podemos asumir esos 10 o 12 millones? (lo que supondría la eliminación del 'tasazo') Simple y llanamente porque hay una sentencia que lo impide. Tanto los regantes como la gente de Fecoam y Coag lo saben, y por eso creo que se sienten engañados. Vamos a seguir trabajando para eximir al máximo del pago de impuestos.

-El presidente de la Comunidad y los consejeros estuvieron presentes la semana pasada en la manifestación de los regantes. Se esforzaron en explicar que no era una protesta contra el Ejecutivo central pero, ¿no está el PP intentado mantener un difícil equilibrio?

-Para mí, el enemigo actual de los regantes, de los agricultores y del PP es la sequía. No es ni el resto de España ni las instituciones...

-Ya, pero las manifestaciones no van dirigidas contra la sequía, a la sequía no se le puede reclamar nada.

-Puesto que el enemigo común es la sequía, nosotros tenemos que poner soluciones reales al problema. No tengo otro enemigo, otro adversario, que no sea la sequía. Yo entiendo a los regantes y a los agricultores. De hecho, hablo con ellos diariamente. Estamos poco a poco consiguiendo mayores recursos de agua, ampliando las desaladoras, abriendo esos pozos de sequía que necesitan ser evaluados ambientalmente para asegurar su futuro y el de la agricultura.

-¿Teme el PP perder el predicamento que tradicionalmente ha tenido entre los regantes? Muchos puede que se sientan defraudados por el 'Agua para todos'.

-Como digo, estamos tratando de buscar soluciones en una situación muy difícil. En época de abundancia es muy fácil gobernar, pero al final hay que analizar los hechos, que es lo que define la acción de un político. Esta legislatura es la única en la que los diputados murcianos han metido enmiendas en favor de la agricultura murciana: cuatro millones de euros para el agua desalada.