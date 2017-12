«Las administraciones no han cuidado la imagen del sector agrícola, que se ha estigmatizado en los últimos años» María Victoria Madrid, en uno de los invernaderos en los que su empresa cultiva pimientos de la variedad California. / Antonio Gil / AGM María Victoria Madrid. Presidenta de Agricultura y Exportación y Premio Mujer Empresaria del Año DANIEL VIDAL Murcia Domingo, 24 diciembre 2017, 10:41

Lleva dos pares de zapatillas de deporte en el todoterreno, pero no duda un instante en meterse con taconazos en el invernadero de pimientos de la variedad California que cultiva y comercializa su empresa, Agricultura y Exportación, ni tampoco por un camino de tierra y piedras por el que pisa con sobrada seguridad. «Me he criado en el campo; estoy acostumbrada», alardea María Victoria Madrid (Torre Pacheco, 1971), presidenta de esta firma familiar desde el año 2005 y recientemente galardonada con el premio a la Mujer Empresaria del Año por la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de Murcia (OMEP). Divorciada y madre de tres hijos, Madrid reconoce no obsesionarse con la conciliación, en la que le ayudan sus retoños. Incluso saca tiempo para practicar senderismo y leer a García Márquez, a Sándor Márai, a Umberto Eco... La hípica pasó a mejor vida, no así el 'modus vivendi' de la familia, que sus padres se empeñaron en inculcarle desde pequeña y que ella intenta trasladar ahora en su casa: «Intentar disfrutar al máximo, exprimir el tiempo libre, pero sin dejar de trabajar muy duro». Y después del trabajo, claro, llega el éxito.

-Mujer empresaria del año. ¿Qué supone este premio para usted?

-Me ha gustado mucho que la OMEP haya premiado a personas del sector, y que haya tenido la responsabilidad para aislarse, porque la agricultura ha sido estigmatizada estos últimos años con el tema del Mar Menor; hemos sido un recurso fácil. Además, desde las administraciones no han tenido cuidado con esa imagen, cuando somos un sector del que depende la economía murciana, y ahora parece que el apellido 'agricultor' ya no es bien visto en según qué círculos.

-¿Siempre quiso ser empresaria?

-No, yo de pequeñita quería ser arquitecta. Pero después estudié Derecho en Madrid. Mi camino era más jurídico, que luego me ha venido muy bien para la empresa. Fue mi padre quien la fundó, allá por los 80, con la exportación de alcachofa, y luego espárrago, apio, brócoli... Yo asumí la presidencia en 2005, intentando contar con gente experta en cada uno de los departamentos, generando un equipo con el que he tenido mucha suerte.

-¿Cuántos trabajadores tienen en nómina en la actualidad?

-En total, unos 85 durante todo el año, aunque en temporada (primavera y verano) prácticamente se duplica y podemos llegar a los 200. En los años de la crisis hemos mantenido estos números, aunque siempre depende de los volúmenes de producción, porque cada año hay que gestionar y controlar los gastos y los riesgos derivados de la actividad. En este sentido somos unos profesionales de la crisis, porque llevamos en crisis mucho tiempo. Nos reinventamos hace muchos años. En la actualidad cultivamos pimiento California en 44 hectáreas de invernaderos, todos multitúnel, con cultivo hidropónico, recogida de pluviales, con distribución de calefacción, de dióxido de carbono, lucha biotecnológica... También tenemos cítricos (naranjas, limones y mandarinas) en otras 49 hectáreas.

-¿Y cómo va la facturación?

-De estas cosas no me gusta hablar mucho, pero suele oscilar entre los siete, los ocho y los diez millones de euros. Depende de las cosechas, de los precios... El año pasado, mal. Hay que tener en cuenta que también estamos con problemas de agua, aunque nosotros vamos salvando las cosechas porque recogemos mucho volumen de aguas pluviales por la instalación que tenemos y tras haber invertido en las infraestructuras adecuadas, que vamos mejorando continuamente para ser lo más eficientes que podamos. De hecho, este año hemos ampliado la capacidad de almacenamiento de pluviales y ya llegamos casi a 200.000 metros cúbicos. Además, el agua que necesita el pimiento es de mucha calidad.

-Los ecologistas defienden que el modelo de agricultura en la Región no es sostenible, sobre todo por los prolongados períodos de sequía que se avecinan. ¿Qué opina?

-Aquí se ha generado mucha confusión. Plantar árboles en lo que antes era un huerto es un ejercicio de responsabilidad, por ejemplo, y no se ha trasladado bien a la opinión pública. Este huerto recién plantado consume seis veces menos de agua que los ciclos hortícolas, y durante los primeros años apenas consume agua. Las explotaciones agrícolas tienen que seguir funcionando, los agricultores tienen que vivir, y todos sus recursos están invertidos en la explotación agrícola. Es como si a un restaurante que tiene seis salones no le dejamos ser ni cafetería, cuando ese hombre solo sabe dedicarse a la hostelería. Ni estamos ampliando cultivos ni nos estamos excediendo, porque estamos dentro de los perímetros de riego, y se está confundiendo mucho a la gente con el tema de los nuevos cultivos en el Campo de Cartagena. Es como si quitamos una carretera porque un conductor ha ido a 200 kilómetros por hora. Y hay que tener en cuenta que la agricultura en la Región de Murcia es un referente internacional, y las inversiones que hay aquí nadie se las puede imaginar. Quizá porque los agricultores nos hemos dedicado siempre a trabajar.

-¿A cuántos países exportan sus productos?

-Nosotros estamos centrados en Europa, y sobre todo en Alemania. También Suiza, Francia, algún país de Europa del Este...

-¿Alguno más en el horizonte?

-La desgracia que tenemos en este sentido es el transporte. Trabajamos con un producto fresco y perecedero, y si logísticamente lo tuviéramos más fácil, por ejemplo con el aeropuerto, nos vendría muy bien para abrir nuevos mercados o consolidarnos en otros a los que no llegamos por el tema logístico. También con el Corredor Mediterráneo, siempre que fuera para potenciar nuestros productos y los del arco mediterráneo y no para los productos de Marruecos, que nos viene empujando con mucha competencia. También es cierto que tenemos la mejor logística de transporte frigorífico del país, pero eso ha sido a consecuencia de la producción agrícola. La sinergia que hemos generado -y que generaríamos en negativo también- hay que tenerla en cuenta para poner soluciones más ágiles y más constructivas de las que se están tomando. Tanto en materia hídrica como en lo que se refiere a las infraestructuras.

-¿Ha habido barra libre medioambiental en el Campo de Cartagena en los últimos años?

-Eso no es cierto. Esto tiene mucho de leyenda urbana. Somos un referente, y la mayoría tenemos protocolos de calidad altísimos, pero también por una cuestión de economía propia, de reducción de costes en la explotación. Somos los más interesados en llevar todo esto muy controlado. Puede que hace 30 o 40 años hubiera un mayor desconocimiento, pero en todos los ámbitos, no solo en la agricultura. Igual que ha pasado con los desarrollos urbanísticos en el entorno del Mar Menor o con las depuradoras que plantearon los ayuntamientos. De esto no hemos tenido la culpa los agricultores. Nosotros llevamos presionando muchos años con diferentes medidas, y siempre hemos ido por delante en materia medioambiental. La producción integrada, por ejemplo, está presente en la Región desde hace 20 años, mientras que en Almería lleva solo 7 u 8 años. Con la crisis del Mar Menor, por ejemplo, lo que hemos pedido han sido objetivos a cumplir, y estamos reinventándonos. Se trata de enfocar la agricultura hacia una economía circular. Nosotros estamos haciendo los deberes, y pedimos la responsabilidad de todos, incluidas las administraciones públicas. Esto es un problema de todos, y todos debemos darle solución. Han cesado los vertidos, pero el Mar Menor no ha mejorado. Habrá que adoptar muchas medidas en todos los sectores, y con todas esas medidas juntas iremos avanzando. Además, en este tema nos estamos encontrando con muchos 'opinadores'. Igual que, desde la prudencia y la responsabilidad, un agricultor no debe opinar sobre zoología o ecología si no tiene la formación suficiente, al revés tampoco se puede hacer. En el tema del Mar Menor hay gente opinando que no tiene la formación suficiente, y eso ha hecho mucho daño y ha generado mucha confusión. No se ha utilizado la Fiscalía con la responsabilidad suficiente, ni con la justificación ecológica suficiente, y eso nos ha perjudicado.

-Pero el fiscal de Medio Ambiente arremete en su denuncia contra políticos, empresarios y agricultores por haber sido «perfectamente conscientes» de que la «desmesurada e incontrolada» implantación de regadíos en el entorno del Mar Menor provocó un deterioro difícilmente reversible, y apunta especialmente al exconsejero Antonio Cerdá, entre otros. ¿Qué le parece?

-Creo que el problema es demasiado complejo como para poder concluir en ese tipo de afirmaciones. En unas jornadas que se celebraron a propósito del Mar Menor en el 2015 en El Batel, y cuyas conclusiones suponían iban a ser la base de trabajo de las medidas y políticas a adoptar, se puso de manifiesto la multiplicidad de causas y factores que afectaban al Mar Menor, las múltiples políticas desde todos los niveles de la administración que habría que abordar y, sobre todo, la coordinación y ordenación de medidas para que en realidad se lograra la eficacia y la consecución de objetivos, la sostenibilidad del Mar Menor y su entorno. Se recogieron numerosas causas que en los últimos 35 años habían influido en el Mar Menor y en su entorno: desarrollo urbanístico, residuos urbanos, aguas sin depurar o con una depuración incorrecta por parte de los ayuntamientos, turismo incontrolado, minería, arrastres, puertos deportivos, canales y golas, actividad náutica, pesquera... y la actividad agrícola. Los grupos de trabajo estaban conformados por representaciones de todos los sectores productivos del Mar Menor y su entorno y por personal técnico cualificado, muchos de los cuales han formado parte más tarde del Comité Científico, que llegaron a concluir que el problema de la rambla del Albujón había sido su encauzamiento con motivo de la construcción del aeropuerto de Corvera. Y que, en cualquier caso, la agricultura suponía como mucho entre un 25 o 30% del problema. Y, por tanto, de los escenarios a abordar. Por ello, cualquier simplificación o reduccionismo será incorrecto, poco riguroso e irresponsable. Se trataba de abordar y coordinar de forma integral, ya que hasta ahora no se habían calculado las consecuencias de la concurrencia y sucesión de esos múltiples factores. Hay estudios e informes que avalan esta concurrencia de factores y desacreditan la causalidad única y directa de la agricultura. Además, la labor del señor Cerdá ha sido incalculable, y el sector nunca se lo podrá agradecer lo suficiente, pero a lo largo de tantos años es normal que algunas políticas o proyectos no hayan tenido el apoyo, continuación o colaboración suficientes por las distintas administraciones o agentes.

-¿Le preocupa el 'Brexit' y la incertidumbre generada por la situación en Cataluña?

-El 'Brexit' afecta sobre todo a otros compañeros que están muy focalizados en el mercado inglés. A nosotros nos puede afectar en temas de competencia o a la hora de fijar precios, pero directamente no tanto. ¿Cataluña? Directamente tampoco, pero la inseguridad no es buena para nadie. Lo que sí nos afecta es el bloqueo que este tema está generando en el Consejo de Ministros, porque el tema del agua exige tomar decisiones de mucho peso a nivel ministerial. Hemos tenido muy mala suerte en los últimos años con las coyunturas políticas. Primero con las dificultades para formar un gobierno nacional; después pillamos un gobierno regional que, con los problemas que tuvo [judiciales] no podía centrarse. Y ahora ya vamos tarde. Ahora necesitamos medidas de carácter excepcional que se deben aprobar en un Consejo de Ministros... bloqueado por Cataluña.

La mujer en el campo

-¿Se ha encontrado usted muchas trabas en su labor al frente de la empresa por ser mujer?

-¿Yo? Ninguna. Además, y lo he repetido ya varias veces, el mundo de la agricultura es muy 'noblote', de gente muy noble.

-¿Y machista?

-No. Hay muchas mujeres de peones, y también hay muchas mujeres en mandos intermedios. Pero es verdad que hay menos en los puestos de alta gestión. Al ser un sector que exige tanta disponibilidad, con tanto sacrificio, pues quizá las mujeres hemos tenido más claras nuestras prioridades, por ejemplo por el tema de ser mamás, y ahí quizá no nos haya compensado dar ese paso al frente porque sabemos que implica mucha disponibilidad, y hemos creído más oportuno otro camino, o no nos ha compensado. En cuanto al relevo generacional, el nivel de formación, de cualificación y de disposición es el mismo en hombres que en mujeres. Ya veo tantas hijas como hijos de agricultores asumiendo puestos de responsabilidad. En mi empresa, por ejemplo, lo que prima sobre todo a la hora de la contratación es el mérito, no si es hombre o mujer.

-¿Usted logra conciliar?

-Bueno, yo concilio, y me lo tomo con humor. Pero tampoco estoy obsesionada con la conciliación, no me atormento. Lo llevo bien, pero no pretendo, ni lo voy a conseguir, desconectar totalmente una cosa de la otra. De hecho, mis hijos son muy comprensivos y lo entienden todo perfectamente. Intento llegar a todo lo que puedo de la mejor manera posible, también delegando en mi equipo con la humildad suficiente, ni obsesionarse con la perfección. Yo creo que la persona perfecta e indispensable no existe en ninguna parte.

-¿Le tienta asumir cargos de responsabilidad en la Administración?

-No, no. Mi empresa y mi familia no me dejan disponibilidad para más. Aunque sí para asesorar y ayudar en todo lo relacionado con mi sector. Es nuestro deber orientar a la Administración, porque ellos son especialistas en función pública -quien lo sea, porque hay quien llega sin experiencia- y necesitan que les orientemos hacia nuestras necesidades y nuestros objetivos. Echo en falta políticas a largo plazo, con visión, teniendo claro hacia dónde va el mundo.