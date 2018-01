Acusan a la Consejería de «tratar de engañar» con los permisos de 'fracking' Miembros de la Plataforma, en una concentración en Calasparra. / PCSLF LA VERDAD MURCIA Sábado, 6 enero 2018, 02:01

«El Gobierno regional no nos puede asegurar que no habrá permisos de 'fracking' porque, sencillamente, ya abrió hace casi cinco años la puerta a la fracturación hidráulica. Y ahora, en lugar de trabajar para evitalo, tal como le pedimos ciudadanos, ayuntamientos y hasta la Asamblea Regional, lo que hace es tratar de engañar a la gente». Así de contundente se mostró ayer la Plataforma Cuenca del Segura Libre de 'Fracking' al salir al paso de las declaraciones a 'La Verdad' del consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, en las que aseguró que en Murcia «no habrá 'fracking'», y que las autorizaciones no están vinculadas a una puesta en marcha posterior de proyectos de extracción.

Responsables de la Plataforma explicaron que el programa de investigación del sondeo Escorpio, redactado por Oil and Gas Capital, señala que el objetivo exploratorio del pozo Río Segura-3 (sobre el emplazamiento del antiguo Río Segura G-1) son almacenes de 'tight-shale gas'. «Tanto el 'tight gas' como el 'shale gas' son dos tipos de gas natural no convencional, atrapado en rocas de muy baja permeabilidad y por tanto de baja producción. En ambos casos se precisa de programas de fracturación hidráulica para incrementar la rentabilidad del pozo». De hecho, y según la Plataforma, el citado plan advierte de que «la única posibilidad exploratoria real se fija en el sondeo Río Segura G-1», y plantea un programa de estimulación que incluye, entre otras, operaciones de «acidificación y fracturación hidráulica ('fracking')».

Este documento, presentado ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sirvió de base para que en el año 2013 el Consejo de Gobierno otorgara el permiso de investigación de hidrocarburos denominado Escorpio. La Plataforma recuerda que Escorpio es un permiso de competencia exclusiva de la Comunidad, por lo que «si el Gobierno regional no quiere 'fracking' lo tiene muy fácil: que suspenda ya este permiso y deniegue el sondeo Acuario, también solicitado por Oil and Gas». «Es una burla», afirman, «que el consejero diga en prensa que estos trabajos solo se hacen para saber el gas que hay, pero que no va a haber 'fracking' ni explotación comercial».