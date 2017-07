«Es aconsejable que los niños conozcan toda la música, desde la clásica al rock» Aarón Peñalver / LV Aarón Peñalver Promotor del concierto Sharabia, tributo a Medina Azahara ANTONIO BOTÍAS Murcia Viernes, 28 julio 2017, 09:21

Cierto día tuvo una idea, casi una intuición. Y desde entonces no dejó de madurarla hasta convertirla en una realidad. Porque a Aarón Peñalver, si algo le gusta más que el rock andaluz es escucharlo en directo. Por eso se preguntó si sería posible organizar un concierto en el marco de las fiestas patronales de Sangonera la Verde. Dicho y hecho. El pasado mes de enero contactó con los miembros del grupo Sharabia, a quienes conoce desde hace muchos años. Y aceptaron. Fue entonces cuando tuvo que buscar un lugar y una fecha. Su sueño se verá cumplido mañana cuando, por fin, las guitarras de sus adorados cantantes le pongan música, en vivo y en directo, a una ilusión que Aarón ha materializado sin más ayuda que su determinación y su amor por la música. Casi ha disfrutado tanto organizando el concierto como lo hará en cuanto suene el primer acorde.

-¿Cómo se le ocurrió la idea de convocar este concierto?

-Es muy sencillo. Nunca ha actuado en Sangonera la Verde un grupo de rock andaluz de esta categoría y creí interesante programar un concierto. Además, tengo que decirle que son geniales y tocan de una forma magnífica. Por eso estoy convencido de que gustará mucho la actuación, sin duda.

-¿Por qué eligió usted a ese grupo, a Sharabia?

-Porque hacen un tributo a una de las mejores bandas de toda Córdoba y del resto de España, que son la célebre Medina Azahara, pero también a Triana. Además, son unos músicos excepcionales que están triunfando por donde quieran que van. ¡Va a ser alucinante!

-¿Qué puede ofrecer este grupo durante su actuación?

-De entrada, nos van deleitar con un concierto de lujo que incluirá la interpretación de los mayores exitos de esas dos bandas que le refería. Será un total de dos horas de puro rock andaluz a cargo de unos músicos que son verdaderos 'monstruos'. Estoy convencido de que nadie va a quedar defraudado.

-¿Qué otros grupos musicales le gusta escuchar?

-Me apasiona todo lo relacionado con el rock andaluz; además de los grupos referidos, otros como El Barrio, Saraqusta, Alameda... En fin, todos los grandes. Aunque también disfruto mucho escuchando otros géneros y artistas, como es el caso de El último de la fila, Miguel Ríos o Manolo García.

-¿Dónde y cuándo está previsto que se celebre el concierto?

-Se celebrará hoy, a las 23.30 horas, frente al Mercadona de la localidad

-¿Es complicado organizar un acto de este tipo? ¿Es muy entretenido?

-(Risas) ¡Claro que resulta complicado! Lo primero es ponerse en contacto con ellos y comprobar qué día pueden venir. ¡Pero todo han sido facilidades y les estoy muy agradecido! Son unas personas magníficas. Lo cierto es que me he divertido mucho preparando esta cita. Ahora solo espero que todos lo disfruten.

-¿Y no ha recibido ningún tipo de ayuda para sacar adelante la idea?

-Ninguna. El grupo ha aceptado venir porque nos conocemos desde hace once años. Desde que los llamé en enero de este año me dijeron que vendrían. Y lo van a cumplir. Me gustaría recordar que la entrada es libre para todo aquel que desee acompañarnos.

-¿Considera necesario que se impulse más el conocimiento de la música, sobre todo entre los más pequeños?

-Sin lugar a dudas. Es muy importante difundir tanto la música como sus valores. En el caso de los niños, resulta enriquecedor que pronto tomen contacto con ella y que se les ofrezca una gran variedad de estilos, desde la música clásica hasta el rock.