La aprobación de la renta básica acabará mañana con diez años de incumplimientos

Tras una década de incumplimientos y retrasos, el Gobierno regional aprobará por fin mañana el decreto que regula la renta básica, destinada a quienes carecen de ingresos y se encuentran por tanto en situación de pobreza. Murcia dejará así de ser la comunidad con las ayudas más bajas de toda España, una situación que se ha mantenido durante años pese a los requerimientos del Defensor del Pueblo, las quejas de las organizaciones sociales y las críticas del Consejo Económico y Social (CES). De los 300 euros mensuales que se reciben ahora como renta mínima, se pasará a 426. El máximo, en función del número de familiares, pasa de 682 euros a 798.

ALGUNOS DATOS 16.000 personas recibirán este año la ayuda de renta básica, según la previsión de la Consejería de Familia 426 euros recibirán, como mínimo, los beneficiarios. Hasta ahora, el mínimo era de 300 euros 798 euros al mes será la cantidad máxima a recibir, en función del número de familiares

Como consecuencia, la inversión destinada a renta básica aumentará en 6,4 millones de euros anuales, según se recoge en la memoria económica del decreto. Es previsible, por tanto, que la partida para estas ayudas se sitúe entre los 18 y los 20 millones de euros el próximo año.

El decreto que mañana llega a la mesa del Consejo de Gobierno pasó la semana pasada su último filtro: el informe preceptivo del Consejo Jurídico de la Región (CJRM). Es el último escalón de un camino interminable. La norma debería en realidad estar en vigor desde 2008, atendiendo al plazo de seis meses que fijó la Ley de Renta Básica en el año 2007. Sin el decreto, la legislación no ha podido desarrollarse hasta ahora.

El Consejo Jurídico lamenta que no se den explicaciones de las causas que llevaron a la paralización del decreto

Las nuevas cuantías entrarán en vigor el 1 de julio. Murcia dejará de tener las ayudas más bajas de España

En su dictamen, el Consejo Jurídico de la Región se hace eco de este enorme retraso, y recuerda que en 2010 ya recibió un borrador de decreto que después terminó en el cajón. El CJRM lamenta que no se hayan dado explicaciones al respecto: «Nada se dice sobre la suerte del proyecto anterior de la materia, que fue objeto del Dictamen 150/2010, debiendo darse al menos una referencia de su archivo y de las causas que lo provocaron». El máximo órgano consultivo de la Comunidad también cuestiona que haya «determinaciones de máxima importancia cuya adopción no ha sido explicada, singularmente la razón por la cual se fija la cuantía de la prestación mensual básica en el 80% del Iprem (un indicador público de renta), y no en otra cantidad distinta». Más allá de estas apreciaciones, el CJRM se limita a pulir el texto en aspectos técnicos en un dictamen que, en términos globales, es positivo.

Mucho más crítico se mostró, el año pasado, el Consejo Económico y Social (CES). En un informe que en su mayor parte ha sido ignorado por el Ejecutivo, el CES solicitaba que se aumentase el complemento por cada persona a cargo del beneficiario, cantidad que había sido recortada con respecto al primer borrador, elaborado en 2010. Familia responde que, en contraposición, la prestación básica se ha incrementado hasta llegar a 426 euros mensuales. La consejera, Violante Tomás, destaca además que la ayuda será compatible con empleos esporádicos, siempre que no se superen los 31 días de actividad laboral al semestre.

Silencio administrativo

Pero el CES también criticaba el silencio administrativo negativo previsto en el decreto. Para resolver las solicitudes de prestación, la Administración tendrá cuatro meses (dos meses para los trámites en los servicios sociales municipales y otros dos en el Instituto Murciano de Acción Social). Si ese tiempo transcurre sin que el demandante obtenga respuesta, se entenderá que la solicitud es desestimada. En su dictamen, el CES admitía que lo establecido en el decreto es legal, pero solicitaba su revisión porque «carece de justificación si se tiene en cuenta que la falta de resolución expresa solo puede ser imputable a la propia Administración, ya que los plazos de resolución se interrumpen cuando el procedimiento queda paralizado por causa imputable al interesado».

El Consejo Económico y Social también lamentaba que el decreto no desarrolle mediante disposiciones reglamentarias «las medidas complementarias de carácter económico y los planes de inclusión social, que también forman parte de las medidas de inserción establecidas» en la Ley de 2007. El CES advertía de la necesidad de un Plan Regional para la Inclusión Social.

La consejera de Familia, por su parte, subraya que «se van a poner en marcha los itinerarios de inserción social para que todos aquellos perceptores de la renta básica que puedan incorporarse al mundo laboral tengan su acompañamiento y su itinerario formativo para poder conseguir un empleo».

Una vez aprobado, el decreto de renta básica entrará en vigor a 1 de julio. Los beneficiarios empezarán a cobrar a partir de ese momento las cantidades actualizadas, aquellas que no han percibido durante los años en que la Comunidad se ha ahorrado decenas de millones de euros gracias a la paralización del reglamento.

Esta situación fue constantemente denunciada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien desde 2014 estuvo recordando al Gobierno regional su «deber legal» de aprobar de una vez el reglamento de la renta básica. Sus peticiones solo fueron escuchadas al inicio de la actual legislatura. Pero, en lugar de dar curso al decreto que ya estaba redactado y que había pasado por todas las instancias preceptivas -incluido el Consejo Jurídico-, el Ejecutivo optó por rehacer la normativa, comenzando todo el proceso de cero. Esto provocó una nueva demora que solo ahora llega a su fin.