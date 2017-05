«No me temblará la mano si hay que tomar medidas contra la agricultura»

En un pequeño despacho prestado en pleno centro de Murcia -en la Casa Díaz Cassou, sede de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente-, Antonio Luengo Zapata devora informes en un iPad. El nuevo director general del Mar Menor necesita saberlo todo cuanto antes para abordar un reto que no se esperaba: liderar la recuperación de la laguna, un ecosistema singular en Europa que décadas de agresiones y mala gestión han llevado cerca de un punto de no retorno. Un encargo directo del presidente de la Comunidad Autónoma que ha quitado el sueño a este ingeniero industrial de 36 años experto en robótica, casado y padre primerizo de un niño de dos meses, que conoce bien el terreno que pisa: natural de El Mirador (San Javier) y de familia de agricultores, su vida está ligada a esta pequeña masa de agua cargada de historia, cultura y tradiciones. Y donde practica casi a diario la natación, deporte con el que ha cincelado un físico que vivió tiempos peores. Huérfano de padre desde los siete años y menor de tres hermanos, afirma con orgullo que se lo debe todo a su abuelo paterno, cuyo apoyo y empuje fueron decisivos para que pudiera estudiar y supiera buscarse la vida. Antes de iniciar su carrera política en el Ayuntamiento de San Javier, donde durante los últimos diez años ha dirigido las competencias de Medio Ambiente y Urbanismo, entre otras, creó Idyt Ingeniería, la primera empresa tecnológica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Estudiante de doctorado en la UPCT, se considera un investigador, aunque sabe que necesitará algo más que método científico para devolver al Mar Menor su mejor cara.

-¿Asume el cargo como un premio, una oportunidad, un marrón?

-No quiero pensar que sea un castigo. Los retos no me asustan en absoluto, y este tampoco. Estoy estudiando como un loco porque me encanta este tema, aunque tengo que reconocer que ignoro muchas de las cosas que se han hecho y se están haciendo. También hay mucha gente que ha depositado grandes expectativas en mí y me da miedo no poder cumplirlas. Porque a mí me gusta trabajar en la sombra, sin hacer ruido ni estar en boca de nadie.

-¿Por qué cree que le han elegido: por su condición de ingeniero, por su conocimiento del Mar Menor, por su vinculación familiar con la agricultura?

-Habría que preguntárselo al presidente [le llamó personalmente Fernando López Miras para ofrecerle el cargo] o al consejero, pero después de darle muchas vueltas, creo que es por la capacidad de gestión que he demostrado. En San Javier se han acometido proyectos importantes, con subvenciones europeas, y se ha lidiado con sectores muy conflictivos, como el urbanístico. Determinados cambios en el plan general no fueron bien recibidos pero hubo que hacerlos.

-¿Con qué medios va a contar?

-Están por definir todavía, de momento los medios son los que tienes delante. [risas] Mi función principal es que se trabaje de forma coordinada: la Oisma, las direcciones generales de Medio Ambiente, de Agua y de Pesca, la Demarcación de Costas del Estado... Evidentemente habrá personal técnico, necesito un biólogo o un ambientalista, un experto en la materia que además sea un sufridor del Mar Menor. Y también apoyo jurídico. El presidente no pensó en una dirección general con una gran carga burocrática o administrativa, sino que sea muy ágil en el seguimiento y control y que consiga un buen engranaje entre todos los elementos.

-El consejero ha dicho que habrá que compatibilizar las medidas de conservación con la actividad económica. ¿Cómo lo conseguirán?

-La prioridad del Gobierno regional es la conservación del Mar Menor, ese es nuestro objetivo principal. Pero no podemos estar mirando siempre hacia atrás ni obviar que hay unas actividades económicas que están enriqueciendo la Región, como el sector turístico, el pesquero y el agrícola. Habrá que intentar compatibilizarlo pero priorizando el Mar Menor. Si el comité científico nos aconseja que hay que hacer una variación en alguna actividad industrial o agrícola, y hay que tomar medidas, no me va a temblar la mano.

-¿Lo que diga el comité científico va a misa?

-Lo que diga el comité científico para nosotros es muy importante, y más para mí que soy investigador. El comité asesor nos está guiando muy bien. ¿Que si vamos a hacer algo en contra de lo que diga, o nos vamos a saltar alguna de sus recomendaciones? La respuesta es no, bajo ningún concepto. En caso de falta de acuerdo habrá que consensuarlo o buscar alternativas hasta encontrar el equilibrio.

-O sea: primero la ecología, luego la economía.

-Tengo muy claro que lo primero es el medio ambiente, y que nuestros hijos puedan disfrutar como mínimo de lo que nosotros tenemos ahora. Y después la actividad económica, porque antes está la preservación del entorno. Otra cosa sería pan para hoy y hambre para mañana.

-¿Cómo ve el Mar Menor? ¿Ha tenido ya ocasión de recorrerlo?

-A fecha de hoy, como la temperatura aún no ha subido mucho, tenemos una claridad bastante buena, una gran diferencia con respecto al episodio del año pasado. Tengo la suerte de vivir junto al Mar Menor, así que lo veo casi a diario, aparte de las fotos que me manda mi madre para contarme de primera mano cómo se encuentra.

-¿Están prevenidos ante un posible aumento de la turbidez?

-Así es; algo que se ha hecho muy bien desde que el año pasado se empezó a trabajar es el control y monitoreo diario de los parámetros del agua para percibir cualquier perturbación. Tenemos claro, según nos dicen los expertos, que un aumento de la temperatura podría suponer un incremento del fitoplancton y la clorofila, con lo que el color del agua podría cambiar para ponerse más verdosa. Somos conscientes de que el ecosistema está aún muy eutrofizado, con un porcentaje de nitratos considerable. Ojalá que el agua siga así, pero un posible empeoramiento no podemos descartarlo.

-¿Qué hará primero?

-Lo primero es trabajar con el sector agrícola, que ya ha hecho un importante ejercicio de responsabilidad. Ellos no entienden cómo se les autoriza una desalobradora, o que se ponga a su disposición un conducto para verter, y de repente se les precinte. Ya saben que es necesario instalar humedales artificiales, tratar el agua en plantas de desnitrificación, legalizar el emisario de San Pedro del Pinatar... que son actuaciones no inmediatas. Lo que sí tenemos que abordar de forma urgente es el problema de contaminación por nitratos del acuífero cuaternario, que está en conexión directa con el Mar Menor. Los expertos nos están hablando de hacer una batería de pozos en torno a la laguna. Hay que parar ya cualquier tipo de contaminación. Lo segundo es educar. La gente tiene que saber que el Mar Menor es un espacio natural protegido, que no es una playa como otra cualquiera. Así que este verano haremos campañas informativas.

-¿Es injusto acusar a la agricultura de contaminar el Mar Menor?

-No puedo decir que me parezca injusto porque todos los expertos lo señalan en sus informes: el principal culpable en el corto plazo, por el elevado porcentaje de nitratos en el agua, es la agricultura. Tampoco se nos puede olvidar que la depuración total de todas las localidades ribereñas es algo reciente, antes se vertía directamente al Mar Menor. Por eso no se trata de culpar a nadie en concreto. Culpables somos todos.

-¿Comparte el proyecto de ley de medidas urgentes que se tramita en la Asamblea Regional? Limita la actividad agrícola en el entorno de la laguna, con fuertes sanciones económicas.

-Era fundamental hacerlo porque es necesario tener una herramienta que permita la sostenibilidad ambiental de la agricultura en el entorno del Mar Menor. No es inasumible, casi todo es muy razonable y muy básico. No se trata de salir mañana a denunciar a los agricultores, sino de educarles en prácticas más respetuosas con la naturaleza. Los agricultores necesitan que les digamos cómo tienen que hacer las cosas: si hay que abonar de tal o cual manera, etcétera. Yo creo en la agricultura sostenible. Y no hay que olvidarse de que nuestros clientes están en Europa, y allí no van a permitir que produzcamos en contra del medio ambiente.