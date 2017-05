Absuelto de malos tratos a sus tres hijos aunque «no se comportó adecuadamente»

La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal que absolvió a un hombre al que su exmujer había acusado de maltratar a los tres hijos, menores de edad.

La expareja del acusado señaló que durante los días en que este tenía a los menores consigo, los sometió a malos tratos, además de proferir contra ellos frases insultantes. El juzgado señalaba que lo único acreditado es que se vivieron situaciones tensas, como consecuencia de la separación, en las que «no se comportó adecuadamente», pero sin que ello sea constitutivo de un ilícito penal. La sentencia recogía también que el acusado había sido condenado con anterioridad por maltratar a la exmujer y por vulnerar la orden de alejamiento.

En su recurso, la apelante reiteró su solicitud de condena y expuso que los hechos estaban debidamente probados, además de señalar que los menores «mejoraron considerablemente» cuando se suspendió al régimen de visitas. El tribunal señala que no es posible revocar una sentencia absolutoria si la misma no resulta ilógica, absurda o irracional, lo que no es el caso.