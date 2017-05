Tejerina insiste en que no habrá más trasvases debido a la sequía

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró ayer en Ciudad Real que el Gobierno movilizará todos los recursos hídricos disponibles, como el de la desalación, ante la situación de sequía que se vive en las regiones de Levante y Murcia, y en Almería. Tejerina, que visitó en Villarrubia de los Ojos la cooperativa El Progreso, con motivo de su centenario, recordó que Murcia y Levante llevan cuatro años en situación de sequía y ante la imposibilidad de no poder movilizar agua del Trasvase se ha optado por otros recursos como el agua de la desaladora de Torrevieja, desde la que se enviarán 21 hectómetros a Murcia.

La ministra señaló que es «muy consciente de las necesidades» de agua de Castilla-La Mancha como, dijo, lo es de las necesidades de Murcia, por eso «el Gobierno de España durante la pasada legislatura se encargó de garantizar más agua para la cuenca cedente». «Si no se hubiera llegado a ese acuerdo, hoy convertido en ley, ahora se podrían producir más trasvases, cosa que no va a ser porque hemos subido el mínimo hasta los 400 hectómetros, cuando estaban en 240». Esto significa, apuntó Tejerina, que «hasta que no cambien las condiciones, las reglas técnicas y objetivas», no se producirán más trasvases.