«Pinto y pienso en mujeres; hacen la vida más interesante y buena»

«Las sirenas cantan invisibles bajo el agua salada canciones en lenguas muertas que solo escuchan por telepatía aquellos que ponen un poco de interés», asegura, entre la ensoñación y el deseo, el pintor Javier de Juan (Linares, 1958). E, inmediatamente, añade: «Como para todo en la vida, si no pones un poco de interés...». Él, convencido de que «nada es tan pequeño que no deje huella», y sabedor de que, en efecto, «lo que tienen los besos robados es que nunca se sabe si aciertas o qué», mantiene un interés enorme, y constante, por la vida, sus misterios y sus bellezas. 'Ya vamos estando cansados', se titula una obra suya de 2005 en la que se incluye ese humor suyo tan particular. Pero viendo su trabajo de los últimos años, no parece que el cansancio sea como para preocuparse. Hasta finales de junio, en la murciana galería La Aurora (Plaza de la Aurora, 7), que dirige José Fermín Serrano y que anda celebrando su XXIII aniversario, Javier de Juan expone 'El movimiento perfecto hace el instante perfecto', una muestra donde arte, matices y tecnología se unen para lanzarle al espectador un mensaje secreto: «Contra la confusión, acción».

-¿Quién es usted?

-Soy alguien que se ha equivocado en casi todo, pero que no volvería atrás. Aún así, mirando la huella que voy dejando, ideas y sensaciones congeladas en imágenes y palabras, siento una satisfacción razonable, sin estridencias. Todo menos convertirnos en hombres tristes.

LO QUE DICE ¿A qué se niega? «Reniego de los firmes principios y de los que los tienen y nos los quieren hincar a los demás. La vida nos enseña que todo fluye como le da la gana» ¿Por qué es pintor? «En casa de Sorolla, viendo su estudio con los pinceles secos, soñaba con ser pintor. No sé para qué. Nunca he sido práctico. Si lo hubiera sido habría hecho una oposición» Sobre el futuro «Creo que viene un tiempo de masas desinformadas con muchos medios para hacerse oír. Problema. Problema gordo» Sobre sus años de vida en Balsicas «Residí allí cuatro años maravillosos. Conocí el Campo de Cartagena como un antropólogo 'gourmet' y viví con su sentido del tiempo, ni rápido ni lento. Fui muy feliz e hice muchos amigos»

-¿Y qué hace en este mundo?

-Sin motivo ni merecimiento me ha sido otorgado un don: puedo traducir a imágenes dibujadas y pintadas, y a veces escritas, lo que me entra por los ojos. Se me quedan pegados al cerebro personas, paisajes y situaciones que casi sin querer me fluyen a las manos sobre un papel o una tela cuando me pongo a trabajar. Tengo un don, no es arrogancia. Después de treinta y cinco años ejerciéndolo he podido comprobar que esas imágenes llegan a otras personas generando sensaciones. Este nuevo mundo de la hipercomunicación a través de la Red me ha permitido conocer como mucha gente de distintas culturas y procedencias ha disfrutado y vivido alrededor de imágenes mías. He descubierto y conocido recorridos de mis obras que dan para una novela, o dos.

-¿Por qué pintor y para qué?

-Soy de Madrid. Desde pequeño he tenido la posibilidad de perder el tiempo en dos museos, el Prado y el Museo Sorolla. Allí he visto cuadros de Velázquez acercando la nariz al lienzo, viendo las pinceladas recorrer la tela en el viaje de ida y en el de vuelta. He visto la muñeca de Velázquez girando casi automáticamente para pintar. He copiado las pinturas negras de Goya a los catorce años con un rotulador, del natural. Y en casa de Sorolla, viendo su estudio con los pinceles secos, tal como los dejó, soñaba con ser pintor. No sé para qué. Nunca he sido práctico. Si lo hubiera sido habría hecho una oposición.

-¿Qué le hace soportable el día a día?

-Los problemas y las adversidades que tengo que resolver. Demasiadas ocupaciones y preocupaciones como para autoanalizarme. Y luego están esos momentos de vino y olivas, o similares más contundentes, con interlocutores válidos que lo compensan todo. Algo sabemos de esto por estas latitudes.

-¿Conoce el infierno?

-Desde las puertas, mirando pero sin entrar. ¿Ha oído hablar de los 'chicos malos' de la movida de los 80?

-¡Menos lobos, Caperucita! ¿Qué le inspira para crear, qué le motiva, de qué fuentes bebe?

-[Risas] Lo vi ayer en la calle; una mujer, mientras hablaba por el móvil, giró la cabeza levantando la barbilla para mirar si el semáforo estaba en verde. Por un instante era una estampa de movimiento perfecto que encerraba una belleza cósmica. Todos en algún momento somos algo sublime sin darnos cuenta. La fuente de la inspiración plástica son movimientos de una sutileza perfecta. Por otro lado, hay conceptos que se cuecen a fuego lento, a veces durante años, y que se resuelven muy poco a poco, prueba, error, nueva prueba... Hay temas a los que me llevo aproximando desde distintos ángulos, soportes y técnicas desde hace treinta años, como el viaje. Hay obras que duran una vida.

-¿Qué parte de su personalidad arrojaría al fuego?

-Al fuego no, pero sí metería a ratos en un cajón la inconsciencia respecto al futuro, el valor ciego que nos empuja a no querer prever lo que otros ven inevitable. Hay temporadas que tengo a la diosa Fortuna haciendo un milagro detrás de otro. Pero el día que dejé la carrera de arquitectura, después de nueve años, eché la suerte sin vuelta atrás. Puede que me equivocara. Lo volvería a hacer.

-¿Qué está pasando a nuestro alrededor?

-Siempre pensé que el futuro sería como en los tebeos de Flash Gordon. Han acertado en casi todo menos en que no llevamos leotardos por la calle, la mayoría. Estamos en un tiempo de cambio brutal. El mundo que conocíamos ha desaparecido en diez o quince años. Nadie sabe nada, ni los 'milenials' ni los 'hipsters', ni los crudiveganos ni los 'influencers'. Esto es una novela de aventuras en un nuevo mundo inventado, como un Juego de Tronos del futuro, con valores, personajes y tecnologías que se están cociendo no sabemos cómo ni para qué. Algunas generaciones hemos crecido en una sociedad más cerca del siglo XIX, un mundo analógico en el que no había ni televisión. Luego nos ha dado tiempo para ser parte de este futuro de tecnología global generalizada y apasionante. Somos unos privilegiados.

-¿Qué cree que vendrá y nos hará mejores?

-Vendrán, ya están aquí, tiempos difíciles en los que estaremos mal gobernados, y lo sabremos. La sociedad civil, nosotros, tendrá que ponerse a trabajar y a sacar las cosas adelante con proyectos, trabajo y solidaridad. Eso nos hará mejores. Nada nuevo. Lo de siempre.

-¿Y qué vendrá y nos hará peores?

-El exceso de información mal filtrada, también está ya aquí, la posverdad y la ignorancia. Por algún motivo que no termino de entender, sin interpretaciones conspirativas, la cultura es algo cada vez más marginal. Vamos a llegar, si no estamos ya, a un mundo donde el conocimiento, el gusto educado en la cultura o el análisis profundo queda para 'culturetas' y 'pitagorines', cuando no para 'Pedantes', con mayúscula. Creo que viene un tiempo de masas desinformadas con muchos medios para hacerse oír. Problema. Problema gordo.

-¿Qué debe su obra a las mujeres, al alcohol, a los amigos y a la declaración de la renta?

-Pinto, dibujo y pienso en mujeres. Hacen la vida más que soportable, incluso interesante y buena. Y a veces muy buena. Y a veces también muy confusa. Pero es lo que hay y me gusta. He vivido de noche muchos años, muchas copas, muchos amigos, muchos proyectos y mucha inspiración. Hace poco, cuando lo de la noche ya nos lo sabemos de memoria, he descubierto que en realidad soy diurno, que me gusta trabajar desde temprano. Pero ha sido un error en el que he vivido. Otra equivocación estupenda que me perdono con indulgencia. De lo otro prefiero no hablar. De lo de la renta. Los papeles me producen hernia de hiato.

Proyecciones en fachadas

-¿De qué va 'El movimiento perfecto hace el instante perfecto?

-La exposición se basa en unos trabajos audiovisuales en los que ando metido en los últimos años. En colaboración con la productora Magic Films, hemos desarrollado un 'software' que me ha permitido investigar sobre el movimiento perfecto. Con medios de captura digital, he grabado a personas haciendo los movimientos que les indicaba. Luego modelábamos en 3D personajes que diseñaba, pensando en genotipos y en historias que quería contar. El resultado han sido grandes proyecciones en fachadas, como en Tabacalera para el Ministerio de Cultura, o en la Plaza de Colón de Madrid para el de Exteriores. El último proyecto ha sido una proyección de 100 m2 en la Plaza de las Ventas de Madrid. Pero a la vista de la fragilidad de los archivos digitales, discos duros que se corrompen, ataques a las 'nubes-clouds', incertidumbre sobre la durabilidad de todo lo digital en definitiva, he decidido volver de lo más tecnológico a lo más primitivo. He empezado a dibujar cada fotograma con carboncillo, que es un palo quemado, y óleo, un pigmento mineral y aceite, sobre papel de algodón. Aunque un coreano del norte, o un 'hacker' de Alcantarilla, acabe con todos los archivos almacenados en las nubes, el papel durará mil años. Es un viaje de ida y vuelta y el resultado son unas imágenes vivas y en movimiento. Son instantes perfectos congelados.

-¿Le funcionó el haberse dicho a sí mismo muy en serio 'no-quiero-problemas'?

-En mal día levanté ese lema como estandarte. A los dioses hay que engañarlos para que no se sientan en la obligación de ponernos en nuestro sitio. Mi vida es un problema continuo, pero así me entretengo.

-¿Con qué certezas cuenta?

-Con ninguna. Reniego de los firmes principios y de los que los tienen y nos los quieren hincar a los demás. La vida nos enseña que todo fluye como le da la gana. Mis convicciones de hoy son mis aversiones de mañana. Solo el amor permanece y vale la pena, si vale la pena.

-Además de ser ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, ¿cómo contempla el mundo de hoy, qué le agrada y qué le espanta de él?

-Me agrada tener que aprender siempre porque todo está en cambio continuo. Me agrada pertenecer a cada tiempo que me toca. Mis tiempos son todos en los que he estado. Me agrada que siempre aparece una canción, un libro, una película, una obra de arte, un espectáculo, algo que me despierta, que me emociona, que me hace recuperar el gusto de estar vivo y de trasmitirlo. Me espanta, ahora que sabemos más de todo, descubrir lo infelices que hemos sido queriendo ser gente de bien frente a la avaricia y la inhumanidad de los que deberían haber gestionado para el bien común. Hay seres humanos que son una mierda. Gentuza.

-¿Cómo anda de fe en sus semejantes?

-Ha habido un tiempo en el que había perdido la fe en todos. Como no quiero ser un tipo triste y amargado, he hecho el esfuerzo de mirar con cariño a mi alrededor y he descubierto amigos viejos y nuevos y he aprendido a querer otra vez. Y en el ámbito de los desconocidos, salvo a gente poco a poco, no por sus palabras si no por sus obras y sus hechos.

-¿Dónde encuentra estímulos, salvación y consuelo?

-En las mujeres que tengo a mi alrededor, especialmente en una que es la que más me aguanta, me estimula, me consuela y me gusta. He descubierto que no quiero estar solo. Aunque no me disgusta, lo llevo bien. Pero mejor no.

-¿Qué miedos no ha vencido?

-Miedos no me quedan. Resignación ante lo que veo, cada vez más.

-¿Cómo ve España?

-He vivido en muchos sitios, en tres continentes. Ahora, llegados a este punto, quiero estar en España, comer sin salsas con mantequilla, beber vinos buenos que no cuesten más que una entrada de cine, que haya bares abiertos y que la gente hable alto y se ría. Y que haya luz. Según los días, España me cabrea, me gusta, me encanta o la odio, como todos los españoles. Visto lo visto, me alegro de que me haya tocado ser de aquí.

-¿A qué hay que estar atento?

-A no quejarse mucho y no perder la ilusión de vivir.

-¿Qué defiende?

-Defiendo a los míos y a lo que me da vida, sea políticamente correcto o no. Y combato contra las frases hechas, las posturas impostadas, las formas que se quedan en poses, las modas impuestas en el arte por teóricos que no son artistas... Peleo por mantener mi criterio cuando coincide con la cresta de la ola y también cuando está en el fondo. Y me ha ido bien.

-¿En qué estamos perdidamente equivocados?

-En todo el pensamiento que mantiene que los hombres y las mujeres somos iguales. Somos animales distintos que sabemos muy poco los unos de las otras y viceversa. Y no estoy hablando de sueldos. Una vida no basta para entendernos del todo.

-¿Qué recuerdos guarda del tiempo que estuvo viviendo en el Campo de Cartagena, en Balsicas? [Fruto de esta experiencia, a mediados de los 90, surgió su libro de artista 'Un exilio mediopensionista']

-Viví allí cuatro años maravillosos, justo antes de la eclosión del ladrillo. Fueron años maravillosos en los que trabajé mucho y bien, en los que tomaba el aperitivo en el Mar Menor. Aprendí a comer pésoles y alcaciles de veinte maneras distintas. Conocí el Campo de Cartagena como un antropólogo 'gourmet' y viví con su sentido del tiempo, ni rápido ni lento. Fui muy feliz e hice muchos amigos.