«Todos detrás del secretario general»

Levantó aplausos ayer la exministra de Sanidad y de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez entre los asistentes al Foro Nueva Murcia hablando sobre todo del pasado, aunque llegaba al Real Casino de Murcia para analizar el futuro, «los grandes cambios políticos, económicos y sociales del nuevo orden mundial». La primera ovación entre una nutrida representación del socialismo murciano se la llevó 'Trini' cuando dejó claro al director de 'La Verdad', Alberto Aguirre, que no pensaba revelar su apuesta para las primarias del PSOE del pasado domingo (que al final ganó Pedro Sánchez). Y también cuando recordó uno de los logros de los que se siente más orgullosa de su trayectoria política: «Prohibir el tabaco en los espacios públicos».

Pero Jiménez miró principalmente hacia el futuro. El del mundo, el de España y (ya en el turno de preguntas) el de su propio partido. Apartada de la primera línea política desde 2015, hoy directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez también quiso dejar claro que «el PSOE no se ha desgarrado» en el proceso de primarias y se mostró especialmente tajante con el rumbo que debe tomar ahora el partido. «Los militantes se han expresado y, más allá de las preferencias de cada uno, ahora hay que estar detrás del secretario general elegido, no hay más que hablar», zanjó. Ella, que presume de su «buena» relación con Felipe González, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Pedro Sánchez (al que casó con Begoña Gómez en 2006) y hasta con Susana Díaz, negó haber estado «entre dos aguas» en un proceso de primarias que ha vivido «con normalidad». Y apuntó, por cierto, que también casó en su día a Eduardo Madina.

Ante empresarios y destacados miembros del PSOE regional -como el secretario general, Rafael González Tovar; la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver; la diputada nacional María González Veracruz, varios parlamentarios autonómicos y no pocos regidores, alcaldesas y ediles socialistas-, la exministra del PSOE y 'musa del zapaterismo' siguió tocando a rebato para pedir el apoyo de todo el socialismo a Pedro Sánchez (sin citarlo expresamente). Así, dijo que «todo el partido tiene que estar unido en torno a ese liderazgo». Eso sí, también dejó un 'recado' para el secretario general del PSOE: «Ese liderazgo debe tener la capacidad y la generosidad para integrar a todas las sensibilidades. De esta forma, el PSOE volverá a ser un proyecto mayoritario».

EN PRIMERA PERSONA Unidad en el PSOE «El liderazgo (de Pedro Sánchez) debe tener la capacidad para integrar a todas las sensibilidades» Pactos con Podemos «Hay que ir a por la mayoría, sin depender de nadie. Eso es lo que hacíamos antes» Ciberataques «Tenemos capacidad para hacer frente a estos ataques; podemos estar tranquilos»

En este sentido, Trinidad Jiménez rechazó acercamientos con Podemos a la hora de mirar hacia La Moncloa. «Nosotros tenemos que ir a por la mayoría, sin depender de nadie. Hay que salir a ganar, a por todas. Eso es lo que hacíamos antes y eso es lo que me gustaría que hiciésemos ahora», dijo. Sobre este punto, añadió que «el proyecto que representa el PSOE no es el de otro partido, aunque pueda haber coincidencias y podamos votar juntos en determinados momentos». En relación a su posible vuelta a la política, en el caso de que «Pedro Sánchez o el país se lo pidiera», plantearon los asistentes en una de las preguntas, Jiménez también fue contundente: «He cerrado una etapa. Y, con la que me dieron cuando me fui, nunca me van a permitir volver».

«Orden mundial en crisis»

La directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica abordó durante su intervención en el Foro Nueva Murcia los grandes desafíos a los que se enfrenta un escenario internacional «cambiante» y «marcado por la incertidumbre», en el que «ningún país puede dar respuesta de forma aislada a los problemas, porque lo que se necesitan son soluciones globales». Así, por ejemplo, se refirió al terrorismo yihadista para asegurar que «es muy difícil luchar contra una sola persona que se pone un cinturón de explosivos», y esta lacra «solo la podremos combatir coordinando los servicios de inteligencia y compartiendo información». «El orden mundial está en crisis y no hemos sido capaces de articular otro», aseguró la exministra. Al mismo tiempo, puso el foco sobre «la crisis de identidad y de liderazgo de la Unión Europea», que, a pesar de ser «un proyecto tan exitoso», es un modelo que da muestras de «agotamiento». También planteó Jiménez en el Foro Nueva Murcia adaptar el mercado laboral a la revolución tecnológica, así como el sistema educativo, ya que «el 65% de los niños que están estudiando Primaria ocuparán empleos que aún no existen». Y recordó que entre las profesiones más demandadas se encuentran las de experto en ciberseguridad, piloto de drones o arqueólogo digital. «¿Eso dónde se estudia?», se preguntó.

Respecto a los ciberataques masivos -como el que afectó a medio mundo hace un par de semanas bajo el nombre de 'Wanna Cry'-, la ejecutiva de Telefónica dijo que «tenemos capacidad para hacer frente a estos ataques, ya que contamos con grandísimos expertos», y destacó la importancia de los mecanismos de prevención. «Podemos estar tranquilos», aseguró Jiménez.