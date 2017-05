La ministra destaca que el sector hortofrutícola crece pese a cuatro años de sequía

Con cuatro años de sequía sobre las espaldas, la producción hortofrutícola de la Región de Murcia y del Sureste no se ha visto afectada y sigue incrementando su nivel de exportaciones. Es una de las conclusiones que sacó ayer la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para defender las medidas que ha adoptado su departamento para procurar volúmenes adicionales a la cuenca del Segura durante los últimos años. Sin restar gravedad a la situación, señaló que estos recursos extraordinarios se están agotando. En declaraciones a la Cadena Cope, la ministra dijo que el Gobierno «está dando respuesta a Murcia y al Levante, que llevan en sequía desde 2014. Hemos movilizado más de 240 hectómetros adicionales a través de fuentes alternativas, del Trasvase Tajo-Segura, la desalación y los pozos de sequía, junto con una inversión de 300 millones de euros en infraestructuras».

A renglón seguido, apostilló que pese a la sequía «no se ha visto afectada la producción» a la vista de las últimas cifras de exportación que muestran que el sector hortofrutícola «sigue creciendo». Subrayó que continúa la inversión en las desaladoras «porque nos las encontramos a medio hacer o a medio conectar. Ha habido que poner muchas cosas en orden y seguiremos dando respuesta hasta donde podamos, sabiendo que el agua es un recurso que no se puede comprar; que no se puede inventar. Vigilamos la sequía muy de cerca y movilizaremos recursos hasta donde sea posible en todo el Levante para que no falle la producción». Avisó de que la sequía se está ampliando a otras zonas de España y que se están agotando los recursos adicionales.

Dos visiones a la desalación

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del PP murciano, Jesús Cano, mostró su satisfacción, «desde la prudencia», por la autorización de 21 hectómetros de agua de la desaladora de Torrevieja para los regantes del Trasvase Tajo-Segura, lo que a su juicio «supone un respiro y salvar la producción, el verano y muchos empleos».

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, por su parte, afirmó que esos 21 hectómetros de agua desalada son «un paso importantísimo para demostrar que hay alternativas distintas» al acueducto. Recordó que a día de hoy «hay menos agua en los embalses de cabecera que la trasvasada en los dos últimos años», y que tanto el Levante como el Gobierno de España «se han dado cuenta de que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía razón», informa Efe. Cree que se opta por los trasvases porque son la opción más barata, pero no porque sean viables.