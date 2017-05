Se encontró en mitad de la carretera una cartera con 1.950 euros en metálico, una suma de dinero que no gana en todo un mes de trabajo. Pero Alejandro Ruano no dudó un segundo qué debía hacer. «Coger ese dinero era como robarle a esa persona y mi conciencia no me lo permitía», relataba ayer a 'La Verdad' este administrativo del área de atención al cliente de la oficina de Hidrogea en Águilas, que le ha alegrado la vida a Juan Cortés Santiago, el propietario de la billetera extraviada. «Todavía queda gente honrada», afirmaba emocionado este empresario autónomo.

El azar quiso que el pasado miércoles la cartera, repleta de billetes, pasase inadvertida sobre el asfalto hasta que Alejandro salió del portal de su casa para ir al trabajo. «Iba a por el coche, serían las cuatro de la tarde, cuando vi en el centro de la carretera un monedero abierto». Se cumplía lo que su mujer, Juani, le había dicho horas antes. «En el desayuno me leyó el horóscopo [Géminis] y me dijo que iba a recibir una sorpresa».

Y así fue: «Al abrirla había casi 2.000 euros, me quedé asombrado, empecé a mirar a los lados para ver si alguien estaba buscándola». En el cruce de la calle Carretera de Lorca con Santander no había ni 'el tato' y este currante de 59 años se podría haber guardado el dinero, pero ni se lo planteó. «Era una cantidad muy importante, pensé que podría hacerle falta a una familia». Sacó el DNI y se le ocurrió que en la base de datos de Hidrogea a lo mejor podría encontrar al propietario de la cartera. «Llegué a la oficina nervioso».

La consulta no surtió efecto porque Juan Cortés Santiago tiene su empresa de servicios agrícolas en Pulpí (Almería) y solo acude a Águilas y Lorca por trabajo. De forma que telefoneó a la Policía Local. «Cuando llamé estaba el dueño en el cuartel poniendo la denuncia y escuché cómo el agente le dijo: 'Juan, le acaba de tocar la lotería'». El empresario se plantó en la oficina de Hidrogea en un nanosegundo. «No tiene comparación la desilusión que sufrí al perder la cartera, con la alegría que sentí después».

La billetera en el capó

El jueves estaba siendo un día de perros para Juan. «Había tenido un roce con mi furgoneta». Cuando se disponía a salir de su aparcamiento le dio al coche de una mujer. «Saqué la cartera para coger la documentación y la dejé en el capó del vehículo de la señora». Tras firmar el parte amistoso, la mujer reanudó su marcha con la billetera 'puesta' hasta que acabó cayendo en el asfalto. Con el susto del accidente, Juan olvidó dónde la había dejado y se marchó. «Noté que no estaba al echarme mano al bolsillo de atrás del pantalón».

Un sudor frío recorrió su frente. «Me agobié, no solo por el dinero, también por la cartera. Tiene un gran valor sentimental, me la regaló un familiar». Alejandro le devolvió intacta la billetera de piel, color marrón y hecha a mano. «Le quise dar 50 euros como agradecimiento y se negó», comentaba Juan. El empresario no se quedó satisfecho y ayer apareció por la oficina de Hidrogea para regalarle un capazo de sandías a todos los empleados. «Me vale con verle así de alegre», resumía el administrativo al que la compañía ha felicitado por su conducta ejemplar.