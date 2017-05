Tejerina: «Estamos haciendo todo lo posible, el agua es un recurso que no se puede inventar»

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se refirió este viernes a la situación de sequía y advirtió de que "se van agotando los recursos adicionales que pueden ser movilizados en materia de agua", ya que España es un país de sequías recurrentes.

García Tejerina, que este viernes clausurará las jornadas 'España, juntos por el clima', en las que se están debatiendo las necesidades de la futura ley de cambio climático y transición energética, indicó en declaraciones a la cadena Cope que el Gobierno ha dado una respuesta muy importante a Murcia.

Defendió que para la Región, que lleva con sequía desde 2014, se han movilizado más de 250 hectómetros cúbicos de agua adicionales mediante desalación, trasvase Tajo-Segura y se han invertido más de 300 millones de euros en infraestructuras.

Tejerina dijo que con estos "apoyos importantes" en cuatro años de sequía la producción murciana no se ha visto afectada. "Estamos haciendo todo lo posible por seguir movilizando agua y estamos invirtiendo en las desaladoras donde nos las encontramos a medio hacer o a medio conectar. Ha habido que poner muchas cosas en orden y hemos dado respuesta hasta donde podemos sabiendo que el agua es un recurso que no se puede comprar, no se puede inventar", manifestó.

En todo caso, ha indicado que el Gobierno sigue "muy de cerca" la sequía y que hará "todo lo posible" para movilizar recursos e invertir en infraestructuras en todo el Levante para que no falle la producción, al tiempo que ha recordado que la sequía también afecta a otras zonas de España.