Quejas de investigadores del IEO por el retraso que acumula la Ley de la Ciencia

Malestar y continuas quejas en la comunidad científica. Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), con sede en Murcia, lideran un movimiento para que el Gobierno nacional haga entrar en vigor la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con la que científicos de determinados organismos públicos de investigación, como el IEO, INIA, Isciii y Ciemat, accederían al sistema de quinquenios y sexenios. Con este modelo, el trabajo de estos investigadores se evaluaría con criterios de excelencia, al igual que les sucede a los de las universidades y el CSIC.

«Pese a que la ley se aprobó por unanimidad en el Congreso y en el Senado a mediados de 2011, el Gobierno aún no ha cumplido con su obligación. Hemos impulsado varias iniciativas en sede parlamentaria, pero Rajoy continúa ignorando un mandato legal que tendría que haberse ejecutado hace ya varios años», lamentan en un escrito más de 300 científicos de toda España.

Desde el IEO, organismo que ha liderado este movimiento, sostienen que, «si se pone en marcha esta ley, nuestro trabajo sería evaluado en función de su calidad y por la misma comisión externa que valora el trabajo de los 60.000 investigadores universitarios y del CSIC». Añaden que esta inclusión «no solo supondría una subida salarial, sino también un cambio en la filosofía de funcionamiento de los organismos públicos de investigación».

Dos escritos

Hasta el momento, estos investigadores, de diversos ámbitos como ciencia, tecnología y salud, han presentado dos escritos a la Secretaría de Estado de I+D+i, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. «La primera reclamación la entregamos el pasado mes de febrero. Nos contestaron que era un tema económico; inviable por la crisis. Lo cierto es que desde la propia Secretaría de Estado reconocieron que es una ilegalidad».

En abril, sin embargo, presentaron un segundo escrito intentando desmontar la excusa de la crisis económica. «Dimos cifras y argumentos que demuestran que la repercusión económica es irrisoria, que había motivos no económicos y que nada de ello exime al Gobierno de cumplir la ley. Pero no han querido discutir las razones y siguen afirmando que es un problema de economía», exponen los científicos. «Queremos que nos evalúen constantemente y que se valore nuestro trabajo. Si no producimos, cobraríamos el mínimo. Con este sistema se estimularía el trabajo de excelencia, lo que mejoraría nuestro rendimiento».

Los científicos ya tienen su próximo plan de actuación: dirigirse a los ministros y autoridades europeas responsables responsables en I+D+i.