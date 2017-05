Los exportadores exigen al Gobierno de Miras que sea más combativo en Madrid

Exportadores, empresarios y regantes subieron ayer el tono y exigieron al Gobierno regional que sea «más reivindicativo» con el agua; se declararon «hartos» de que pasen los años sin ver soluciones al déficit y consideraron «escaso» el resultado de la reunión del consejero Francisco Jódar con la directora general del Agua. La grave escasez de los recursos debido a los 'trasvases cero' impregnó ayer la asamblea anual de Proexport. Ante la reclamación de los empresarios, que exigen agua con prontitud, Jódar apeló a la cooperación y el diálogo, y dijo en la clausura que hay otras zonas de España que también sufren sequía.

Ante más de 250 empresarios de la Región de Murcia, Alicante y Almería reunidos en el hotel Siete Coronas, Proexport festejó su 40 aniversario con una agenda repleta de desafíos y reivindicaciones. Su presidente Juan Marín señaló que el sector hortofrutícola tiene que adaptarse para no perder ni un mercado, y al mismo tiempo para producir a la carta, con el fin de mantener el liderazgo.

El dirigente de Proexport fue más reivindicativo con las infraestructuras y el agua, en presencia de los consejeros Francisco Jódar y Javier Celdrán. Advirtió de que el crecimiento de la Región «se parará en seco» si no se resuelve el déficit de infraestructuras, que centró en el aeropuerto de Corvera, la variante de Camarillas y el Corredor Mediterráneo. También ve en peligro el futuro de la Región con la falta de agua. «Son demasiados años pidiendo lo mismo», reclamó. Puso como ejemplo la situación por la que atraviesa el Campo de Cartagena y subrayó que el sector «no va a permitir» que se pierdan miles de puestos de trabajo.

El presidente de Croem recalca que están «hartos» de que aún no haya solución al déficit hídrico



Las ventas de frutas y hortalizas de la Región crecieron un 6,5% durante el primer trimestre

«El agua es el eterno problema y nadie es capaz de solucionarlo. Estamos en mínimos históricos que nos lleva a los 'trasvases cero' para los próximos cinco meses. Se va a presentar un verano muy caliente y no comprendo por qué no se abren los pozos de sequía», manifestó. «Nadie entiende que empecemos de nuevo de cero», le dijo al consejero, a quien ofreció la lealtad de Proexport para buscar soluciones y remar en la misma dirección. Lamentó que la Región de Murcia no tenga suficiente peso en Madrid, que es «la percepción» que posee el sector hoy en día. En este sentido, indicó que los empresarios quieren un Gobierno regional «más reivindicativo».

Juan Marín hizo valer los 30.000 empleos que generan en la Región de Murcia las empresas asociadas a Proexport. Dijo que las exportaciones hortofrutícolas murcianas crecieron un 6,5 % en el primer trimestre, hasta alcanzar los 747 millones de euros. Calificó de «compleja» la campaña hortofrutícola 2016-2017, con subidas y bajadas vertiginosas. «A la sequía que dura cuatro años se le han unido otras incidencias climáticas que han vuelto locos los mercados, provocando la 'crisis de la lechuga', con intentos malintencionados de desprestigiarnos, que quedaron solo en eso. Dimos la cara, dando servicio a nuestros clientes y por ello seguimos siendo la despensa de Europa». Aseguró que Proexport continuará liderando el sector hortofrutícola otros 40 años más.

El presidente de Croem, José María Albarracín, puso en valor el aumento de las exportaciones en un 31% durante el primer trimestre, debido en gran parte al sector hortofrutícola. Apuntó que si Proexport es fuerte, también lo será la organización patronal. Volvió al tema del agua para asegurar que por parte de los empresarios habrá «una exigencia permanente».

A vuelta con los pozos

Albarracín consideró «escaso de momento» el resultado de la reunión que mantuvo Jódar con la directora del Agua. «Se ha dado un pequeño paso, pero no entendemos qué pasa con la apertura de los pozos de emergencia. El estudio ambiental está informado positivamente y no podemos esperar más». Añadió que los empresarios están «hartos» de que el déficit de agua siga sin solución.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, señaló que lo que más les interesa «es el fruto» de las reuniones. Esperaban un fecha para la apertura de los pozos, que aún no se ha producido. Apostó por la cooperación y las buenas relaciones, aunque recalcó que los pozos ya deberían estar preparados para empezar a extraer agua.

El consultor agroalimentario David del Pino, quien explicó los retos que tiene por delante el sector, puso énfasis en la biotecnología, el mundo bipolar del consumidor, la influencia del comercio 'online' y la nueva estructura de valor en el negocio. Dijo que los productores murcianos «han demostrado su capacidad de reinventarse y de seguir creciendo» pese a la escasez de agua.