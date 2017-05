«Caminamos por Murcia pensando en nuestra cosas y no la descubrimos»

Ha fotografiado a su Murcia amada desde cualquier de los ángulos que se puedan imaginar. Y fruto de ello son indispensables libros para conocer la belleza de sus rincones. Sin contar el arduo trabajo de recopilación y puesta en valor de miles de fotografías históricas, que se hubieran perdido sin remisión si María Manzanera no sintiera esa necesidad de preservar la belleza que atesora el papel. Después de más libros y exposiciones sobre grandes capitales del mundo, el flamenco o incontables temas, esta tarde presenta en el Casino de Murcia, a partir de las 19.30 horas, su último libro 'Murcia, día y noche', una aportación sobre la urbe que propone diversas e inéditas visiones de lugares que, pese a ser conocidos por todos, aún esconden un alma por retratar.

¿Qué ofrece en este nuevo libro que presenta?

He intentado presentar una mirada diferente sobre la ciudad. Generalmente, caminamos por ella pensando en nuestras cosas y no nos fijamos en lo que nos está ofreciendo a nuestro paso y eso es lo que quiero ofrecer: Una ciudad que es la nuestra pero que, por otro lado, es la gran desconocida.

¿Cuándo le gusta a usted más Murcia, de día o de noche?

Es difícil esa pregunta. De día tiene la explosión de su luz alegre que todo lo vivifica, pero las noches, especialmente en este tiempo, son suaves y agradables. Yo me quedaría con las noches, si es posible encontrar un lugar que ofrezca sosiego.

¡Que esa es otra! ¿Considera que conocemos bien nuestra ciudad o aún hay rincones por descubrir?

Quizá haya algún rincón ignorado porque esté lejos de nuestro itinerario habitual, pero lo que más nos ocurre es que, aún pasando muy cerca de un edificio o un monumento, no sabemos quién lo construyó o en que época fue hecho.

¿Cuáles son los lugares favoritos que más le gusta retratar?

Me gustan los lugares de paso, pero si no tienen demasiada gente porque, si no, se interponen unos a otros y resulta muy incómodo. También me gusta la arquitectura.

¿Tiene algún otro proyecto entre manos?

Siempre tengo proyectos. Cuando estoy realizando alguno se me ocurren otros, pero todos tienen que aguardar su turno. Y luego que tenga la suerte de que me ayuden a llevarlos a cabo.

¿No sería interesante crear un fondo de fotografía histórica en la Región e impulsarlo?

Por supuesto. Ya se ha iniciado en el Archivo General y también en el Archivo Municipal, pero sería estupendo ir incrementándolos.

¿Qué monumentos o espacios cree que en el futuro solo podrán admirarse en sus fotografías si no los cuidamos?

Por desgracia ya ha ocurrido con muchos: la casa de principios del Malecón que habitó Jara Carrillo ha quedado solo para las fotografías; los huertos que flanqueaban el Malecón, que perfumaban el ambiente y descansaban la vista, han corrido la misma suerte, y en la huerta la restauración de monumentos centenarios es más que urgente. Esperemos que todo esto se tome en serio y pueda seguir contemplándose con los propios ojos.

¿En qué o cómo se inspira antes de abordar un proyecto?

Las ideas me surgen de repente, no las busco, no me pongo a pensar en qué proyecto podré hacer después. Surgen mientras paseo, mientras ceno, mientras veo una película... Es como si siempre estuvieran ahí y en un momento dado se abrieran paso, a veces apenas he empezado un proyecto y ya se me ha ocurrido otro. Entonces debo de esforzarme para que no interfiera en el que tengo entre manos.