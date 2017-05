«Representar a España en un concurso mundial es un gran orgullo»

El joven Vicente Hernández Rodríguez (Lorquí, 1995) es probablemente uno de los chicos más guapos de España. No se trata de una conjetura personal, sino que el título de Mister España Pacific World 2017 así lo acredita. Es la primera participación del ilorcitano en este tipo de concursos, y ha ganado. «Para mí y mi familia ha sido una gran sorpresa porque nunca antes me había presentado a algo así y, desde luego, el resultado y la experiencia vivida no habría podido ser mejor» confiesa. Además, su triunfo en el certamen español le ha dado un billete para viajar a Perú y representar a España en el Pacific World 2017 del próximo 27 de mayo.

-¿Qué le hizo presentarse?

-Mi participación en el concurso nacional se debe a la convicción de una amiga que confió en mí. De inicio, yo no tenía pensado presentarme pero, tras una vacante, mi amiga me informó y animó a hacerlo. Por suerte, yo también confío mucho en ella y le hice caso. Le agradezco enormemente que pensara en mí para aquella plaza.

-¿En qué consistió el concurso?

-Para participar en este cásting, la delegación española realiza una convocatoria abierta en la que se presentan fotografías y vídeos, además de una entrevista. En Madrid se realiza un cásting a nivel nacional para aquellas provincias sin delegación. La agencia a la que pertenezco fue informada del certamen y de la repercusión que tenía a nivel mundial, así que enviaron un 'composit' fotográfico de varios chicos entre los que fui elegido.

-¿Qué recordará siempre?

-Lo más gratificante que me llevo de esta experiencia son las grandes amistades que hice en Córdoba. Es obvio que todos queríamos ganar, pero entre todos los participantes hubo un ambiente increíble de amistad, apoyo mutuo en los momentos de nerviosismo y deportividad que va a ser muy difícil olvidar. Además del conjunto de sentimientos y emoción que viví la noche de la coronación, cuando fui declarado ganador. Fue una mezcla entre incredulidad y felicidad.

-¿Siente presión por representar a su país a nivel mundial?

-No es presión, es responsabilidad y un gran orgullo. Entienda que ser la imagen de un país frente al mundo conlleva una gran dosis de responsabilidad y profesionalidad. Sin embargo, estoy tranquilo, porque sé que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para dejar en buena posición a nuestro país y responder a las expectativas que de mí se esperan.

-¿Cómo reaccionó su familia?

-Como siempre. Me han apoyado como han hecho siempre en todos los proyectos que inicio. Es cierto que aún lo están, lo estamos asimilando, porque todo ha sucedido muy rápido. Pero por suerte cuento con una familia y amigos maravillosos. Con ellos todo es mucho más fácil de gestionar.

-¿Qué cuidados lleva a diario?

-Lo normal. Soy un gran aficionado al deporte y cuido la alimentación. Llevo desde hace unos años yendo al gimnasio, me gusta salir a correr con mis perros y practicar algún deporte de equipo junto a los amigos. En este sentido me considero una persona que no se obsesiona con el físico, simplemente me cuido.

-¿Qué espera del Pacific World 2017?

- Espero que este certamen me haga crecer profesional y personalmente. Lo más importante para mí es vivir y disfrutar la experiencia al máximo, tal y como hice en el nacional. Si además tengo la suerte y la oportunidad de ganar o quedar lo mejor posicionado posible, mucho mejor. Pero ya digo, no me obsesiono con los resultados. Ahora mismo solo pienso en dejar a España en buen lugar. Si por el motivo que sea el resultado no es el que espero, volveré a casa con la cabeza alta y el bagaje de haber estado en un gran concurso mundial.

-¿Tiene algún otro proyecto en mente?

- Seguir creciendo y mejorando. Además de continuar con la oposición al Cuerpo Nacional de Policía.