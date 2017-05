«Esto no me lo podía esperar en Mánchester»

Ya se había ido a la cama Fernando Guevara a eso de las 22.30 de la noche cuando el atentado paralizaba la tranquila Mánchester a la salida del concierto de Ariana Grande. "No escuché nada. Me he enterado esta mañana, cuando me he encontrado 100 mensajes en el Whatsapp", asegura Guevara a 'La Verdad' desde su casa de la ciudad inglesa, de la que no ha salido desde anoche. Por la mañana se dedicó a tranquilizar a familiares y amigos, "que de todas formas ya sabían que no iba a ir al concierto", y a mediodía ya se había rebajado el ruido de "ambulancias y helicópteros" que inundaba Mánchester desde primera hora de la mañana.

Según Fernando Guevara, "hoy todos han ido a trabajar", aunque "todos están en 'shock'". Incluida su novia, polaca, que ante el mogollón de tráfico que se había formado por el cierre de las estacionesde tren y metro decidió ir andando a su puesto de trabajo. Él, en cambio, está de guardia en casa, "aunque todavía no me han llamado".

Admite Fernando Guevara que un atentado de este calibre "lo podía esperar en Londres o en Berlín, pero no en Mánchester, una ciudad tan multicultural como las anteriores pero con una convivencia muy pacífica". Así, afirma que ahora "podemos encontrarnos un atentado en cualquier lugar y en cualquier momento", por lo que hay una sensación de "miedo e inseguridad mucho mayor que antes". A pesar de que desde su ventana ve "a los niños de un colegio jugar tranquilos", da por hecho que Mánchester se enfrenta a "unos días de pánico" en los que "cualquier grito puede desembocar en una estampida". Esta mañana, sin ir más lejos, "ya han desalojado un centro comercial", aunque finalmente fue una falsa alarma. Todo lo contrario que la masacre cometida anoche.