«Para lucir un buen tipo se puede comer de todo, pero luego hay que moverse»

Ya luce la murciana Tatiana Jiménez Meroño, a sus 21 años de edad, la corona que ganó hace unos días en el concurso de belleza Miss Cosmos Alicante 2017, en una gala celebrada en la discoteca Troya de Elche. Su elección, además, le permitirá representar a la provincia el próximo 27 de mayo en la semifinal de Miss España, una ceremonia que tendrá lugar en Madrid con los representantes de las cincuenta y dos provincias españolas. Durante esa cita sabrá si es elegida para la final, que se celebrará en septiembre entre las veinte finalistas para alzarse con el título de Miss España 2017. Tatiana, quien ha trabajado y veranea en la provincia vecina, no pudo presentarse al 'casting' en Murcia. De hecho, no pertenece a ninguna agencia de modelos y todas sus actuaciones han sido a título privado.

-¿Y cómo decidió presentarse a un concurso en otra comunidad?

-Lo cierto es que no lo tenía pensado, aunque al final decidí concurrir a las primeras fases. Entonces, me incluyeron entre las cuatro finalistas y resulté elegida.

-Siendo usted murciana.

-Y nacida en la pedanía de La Alberca. Sin embargo, también es cierto que llevo ya muchos años trabajando en Alicante, lugar que considero mío y, por si fuera poco, veraneo en Torrevieja. Eso también pesó a la hora de optar a esta distinción.

-¿A qué se dedica?

-En estos momentos estudio Dirección y Administración de Empresas y trabajo en un parque infantil.

-Pregunta típica de un concurso como en el que ha participado: ¿A qué le gustaría dedicarse el día de mañana?

-(Risas). Quisiera desarrollar mi titulación universitaria, aunque también me resulta muy interesante el mundo de la moda. Otra materia que me apasiona es la estética. Es posible que estudie esta disciplina en un futuro.

-¿Cómo valora usted aquella afirmación tan rancia de la belleza y la inteligencia?

-La belleza, al menos cuando alguien se presenta a un certamen, es importante. Pero desde hace mucho tiempo también se valora la inteligencia y la preparación, el don de gentes, el saber estar y expresarse de forma correcta... Quizá el perfil que se busca es el de alguien más maduro e interesante. Recuerdo que me preguntaron qué podría aportar al título si, finalmente, me elegían.

-Aparte de los estudios y la pasarela, ¿tiene otras aficiones?

-El deporte, en sus diversas manifestaciones, sobre todo el senderismo. Y me apasiona bailar. Siempre me ha entusiasmado. De hecho, de pequeña aseguraba que quería ser artista.

-Para lucir un buen tipo, ¿hay que pasar hambre y hacer mucho deporte, o ambas cosas?

-(Risas). ¡Qué va! Yo como de todo.

-Pero poco...

-Bueno, tampoco demasiado. Lo normal. Y luego, eso sí, hay que moverse. De hecho, mi debilidad es el chocolate. ¡Me encanta! En época de exámenes, cuando me entra el agobio, no me puedo resistir. Siempre me apetece algo dulce.

-¿Y luego se siente culpable?

-(Risas) ¡Un poco! Aunque la verdad es que no. Merece la pena darse un capricho así. Además, tengo una vida muy activa.

-¿Le queda tiempo para el amor?

-¡Para eso siempre hay tiempo! En la actualidad tengo pareja. Y, por cierto, se presentó en el mismo concurso para el título de Míster.

-¡No me diga que ganó también!

-¡No! ¡Qué pena! Aunque quedó el tercero, mire.