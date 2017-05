«No sabemos hasta qué punto somos vulnerables»

La conversación con Javier Iniesta (Murcia, 1991) no dura ni quince minutos, pero no le hacen falta ni quince segundos para 'quedarse' con la contraseña del móvil del periodista. «No es muy difícil, ¿eh?», vacila. Aunque no le gusta definirse como 'hacker' por su sentido peyorativo, Iniesta ganó este año el 'Hack For Good' (algo así como 'hackers' por el bien) con un revolucionario proyecto para atajar el 'ciberbullying' en las redes. Reconoce que «no tendría problema» en formar parte de esa reserva civil que quiere montar el Gobierno de la nación, y asegura que el usuario medio «no sabe hasta qué punto es vulnerable». Eso sí, no ha tenido tentaciones de pasarse al lado oscuro de los 'hackers' porque «pierdes más de lo que ganas». «¿Usted tiene la tentación de robar en una tienda?», pregunta.