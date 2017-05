La fórmula hacia la ciberseguridad

Si es usted de los que pinchan en cualquier enlace adjunto a todo correo electrónico que le llega a su bandeja de entrada; pasa olímpicamente de actualizar ese antivirus del ordenador que además se descargó de una página de internet de dudosa reputación; y eso de hacer una copia de seguridad de sus datos le suena a chino mandarín, puede considerarse un auténtico chollo para la ciberdelincuencia. Es usted como la puerta abierta de un banco en plena noche, sin cámaras, ni alarmas, ni policías en la puerta; un 'caramelito' para 'hackers' como los que pusieron a medio mundo el pasado viernes contra la espada y la pared con el ya célebre virus 'Wanna Cry'. Pero no solo eso. Para las empresas que se dedican a proteger los sistemas informáticos de particulares y compañías de los 'piratas digitales' que pululan por la red, es usted lo más parecido a un peligro público, algo así como un conductor de madrugada a 200 kilómetros por hora en una carretera comarcal, con unas copas de más, mandando mensajes por el móvil al volante de un coche con las ruedas desgastadas y sin faros. Lo difícil es que no le pase nada... pero también que no acabe haciendo daño a cualquier inocente que se cruce en su camino.

'WANNA CRY' 1¿En qué consiste? 'Wanna Cry' es un 'malware' (software malicioso) de tipo 'ransomware' que secuestra los ficheros del equipo infectado cifrándolos y pidiendo un rescate de 300 dólares en bitcoins (un tipo de moneda virtual que preserva el anonimato en los pagos) para su recuperación. 2 Sistemas afectados: Afecta a todas las versiones de Windows de escritorio desde XP a 1O y a todas las versiones de Windows Server de 2003 a 2016 donde no se haya instalado el parche MSl17-01O publicado por Microsoft el pasado 14 de marzo. 3 ¿Cómo se propaga? Las infecciones de este 'malware' comienzan con un correo malicioso con un enlace a un instalador que se descarga el 'malware' que infecta el equipo. A partir de ahí se extiende por la red local aprovechando una vulnerabilidad de los sistemas operativos Windows. NORMAS BÁSICAS 1 No abrir enlaces no fiables en correos electrónicos o mensajes en redes sociales. 2 Realizar actualizaciones periódicas del software de los equipos. 3 Instalar y mantener actualizadas herramientas 'antimalware' (antivirus, firewall, etc.). 4 Tener copias de seguridad y conservarlas de forma separada.

«Todos reaccionamos instintivamente ante un fuego que amenaza con quemarnos, pero la concienciación en cuanto a la seguridad informática todavía cala muy lentamente. Aún estamos en cueros en este aspecto», sentencia sin abandonar los ejemplos Robert Garavaglia, socio y desarrollador de Negocio de la empresa murciana especializada en ciberseguridad AGE2, que en los últimos cuatro años ha visto crecer su cartera de clientes entre un 15% y un 20%. La firma, responsable de vigilar y proteger los 'cibermuros' de compañías de la Región tan importantes como Hefame o ElPozo, recibe ciberataques contra su propia empresa «todos los días» y gestiona «unos 400 intentos en el caso de un solo cliente al día», calcula Garavaglia con pasmosa tranquilidad y en presencia del jefe del Departamento de Ciberseguridad, Abel Laborda, y del responsable del Departamento de Infraestructuras TI & Cloud, Eduardo Lapuente. «Otra cosa es que esos ataques tengan éxito», alardean. Ellos, que controlan con maestría los más avanzados sistemas de defensa contra los ciberpiratas, también dan cursos a destajo a gente que no ha escuchado en su vida términos como 'malware', 'ransomware', 'phishing' o incluso 'hacker'. Son más conscientes que nadie de la importancia de la formación a usuarios de base para que los ciberdelincuentes se encuentren con todas las dificultades posibles a la hora de encontrar vías de entrada a las cajas fuertes del siglo XXI. En las clases, dos claves en plan mantra para los alumnos: «interés y sentido común». Tal y como asegura Eduardo Lapuente, «puede resultar pesado mantener el ordenador al día, pero hay que hacerlo». Y, por supuesto, no hacer 'clic' en ese correo electrónico de una empresa de Nigeria que le promete ganar un millón de dólares por su cara bonita. «El correo electrónico y el acceso a webs infectadas son las principales vías de acceso a los virus», detalla Laborda.

Un batallón de 'hackers'

«Por mucho dinero que invirtamos en seguridad, no conseguiremos evitar que entren los 'malos' por la puerta de atrás si no entendemos que la seguridad nace desde dentro», según el director de Operaciones TI de KIO Networks

De hecho, en las «técnicas de concienciación» que lleva a cabo AGE2 entre los empleados de empresas, desarrollan un curioso método para detectar 'prácticas peligrosas': «Mandamos correos electrónicos 'trampa' para ver quién pica», revelan. Un premio, un aviso de cobro de una empresa o una institución pública, un posible ligue... y un ordenador infectado que puede suponer el desastre para una empresa secuestrada por ciberdelincuentes... «o incluso para la seguridad de todo un país, si esas empresas son de carácter estratégico, como Navantia o Iberia, Airbus...», apunta el diputado del PP por la Región de Murcia en el Congreso Teodoro García, quien abandera una iniciativa legislativa en el Parlamento para crear una Reserva Estratégica de Talento en materia de ciberdefensa y ciberseguridad. Algo así como un batallón de unos 2.000 'hackers' «éticos» que puedan colaborar en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante situaciones de crisis generadas por ciberataques como el de la semana pasada. García es también de los que insisten en la «concienciación», pero va más allá, apostando por implantar la ciberseguridad en «las políticas de prevención de riesgos laborales de las empresas».

Todo esto lo simplifica de forma elocuente el inspector jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Murcia, Carlos Walter Karlsson Cánovas: «El propio usuario es muchas veces el propio virus del ordenador». Karlsson, que también se 'hincha' a dar charlas, tiene una fórmula para que particulares y empresas eleven su propia ciberseguridad con unas normas básicas: «(2A+C)xSC». Que no es otra cosa que tener un antivirus actualizado (2A), contraseñas de calidad (C) y todo ello multiplicado por el sentido común (SC). ¿Esto es infalible? «Pues no», zanja el propio inspector, «porque la seguridad total en internet no existe, pero sí estaremos más seguros. Es como un coche que lleva bien las ruedas, los frenos, el aceite... Puede llegar uno que te dé un golpe, pero tú has hecho las cosas bien», ejemplifica Karlsson.

Llegados al indeseable punto de que un 'hacker' (malo) ha secuestrado los datos y la web de una empresa, ¿hay que pagar por el rescate? Karlsson Cánovas, que recibe hasta cuatro denuncias mensuales solo por ataques informáticos a empresas, instituciones o particulares, lo tiene claro: «Nosotros siempre aconsejamos que no lo hagan. Nadie garantiza que vayan a desbloquear los datos, y además quien paga se convierte en un buen 'cliente'. Como el que compra un libro a un vendedor a domicilio y ese vendedor sabe que, si pasa por allí el mes que viene, quizá vuelva a vender otro libro». Según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), el 80% de los pagos se realiza sin obtener el código de desencriptado o desbloqueo. Karlsson confirma que hay quienes han pagado «y no han recuperado nada». Otras han tenido más suerte, como confirma un ingeniero informático que prefiere conservar el anonimato: «Aquí ha habido grandes empresas e instituciones públicas que han sufrido graves ataques informáticos y han tenido que pagar por el rescate. Pero esto no trasciende a los medios de comunicación por cuestión de imagen, de reputación».

Lo que sí es una realidad es que, cada día, más empresas de cualquier tipo están expuestas o sufren algún tipo de incidencia en este sentido. Según también los datos del Incibe, España recibió 105.000 ciberataques solo el año pasado, mientras que las empresas y autónomos de la Región tuvieron que hacer frente en 2016 a una media de 1.600 incidentes al día, cuando en 2015 esa media diaria no pasaba del millar.

Copia de seguridad

Como nadie está a salvo de un 'ciberpalo', «hay que tener siempre una copia de seguridad», aconseja el inspector. Pero, tal y como revela la última encuesta sobre uso de nuevas tecnologías del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo el 52% de las empresas murcianas que aseguran estar protegida contra ciberataques realizan copias externas de sus datos. Es el caso, como no podía ser de otra manera, de BMN, cuyo Centro Neurálgico de Ciberseguridad está situado en Murcia. Sin embargo, la ciberseguridad en la entidad financiera también empieza con la prevención y la «concienciación a los empleados para que adopten buenas prácticas a la hora de trabajar (tan sencillas, por ejemplo, como no ejecutar programas de los que se desconozca su procedencia)», aseguran fuentes de la entidad. Pese a todo, la ciberseguridad va mucho más allá de la fórmula básica del inspector Karlsson en compañías tan grandes como BMN, que cuenta con avanzados mecanismos de detección de ciberataques y protocolos de recuperación de información «en el caso de que se haya producido una violación en el sistema». Además, la entidad tiene un Centro de Operaciones de Seguridad que alerta de posibles ataques, y un sistema de análisis forense que, además de procurar reanudar al sistema, «investiga el alcance de la violación y la forma en la que se ha producido para aplicar las medidas correctoras que cierren esa vulnerabilidad».

El búnker y la escopeta

En el ámbito de la seguridad informática avanzada se mueve como pez en el agua la empresa KIO Networks, que también se encarga de almacenar y proteger los datos de empresas y administraciones públicas. Su director de Operaciones TI, Manuel Moreno, deja claro que «los aspectos de seguridad deben ser una de las prioridades a subir en la 'pole' de decisiones dentro de las empresas. Más que nada, porque en pleno 2017, igualmente nadie osaría a poner en duda que los negocios dependen cada vez más de la tecnología. Lo que no debemos hacer es mirar para otro lado y no concienciarnos de su importancia». Por y para ello, según Moreno, están los centros de datos como el de KIO Networks en la capital de la Región, «con profesionales que disponen de todos los medios para garantizar que aquellas vulnerabilidades que tienen los sistemas informáticos sean controladas, y así evitar el impacto que puede suponer parar la actividad de nuestras empresas». Entrar al centro de datos de KIO Networks es lo más parecido a entrar en un búnker. Sin embargo, Moreno recalca que «la seguridad nace desde dentro, de nuestra forma de entender la importancia de la información que manejamos». Sin esa concienciación, sin esa formación, «por mucho dinero que invirtamos en firewalls, IPSs, antivirus y un sinfín de medidas de seguridad, no conseguiremos evitar que entren los 'malos' por la puerta de atrás», ilustra el director de Operaciones TI de KIO Networks, quien aporta otras soluciones - «como la virtualización del escritorio»-, para «no tener que estar indicando a tu personal por megafonía 'por favor, apaguen los ordenadores' como si de un fuego extremo se tratase».

Eso sí, subraya con énfasis Moreno, como el resto de fuentes consultadas por 'La Verdad', que la seguridad «comienza en la concienciación de nosotros mismos. No olvidemos que nuestro ordenador personal es como la escopeta de un cazador, que para ir de caza siempre hay que tenerla revisada y a punto». Aprender a golpe de ejemplo.

También incide en la importancia de la formación Luis Gómez, fundador de Utopiux, otra de las firmas líderes en ciberseguridad en la Región y encargada de la protección de los sistemas y los datos de no pocas empresas e instituciones públicas murcianas, que Gómez no revela por cuestiones de «confidencialidad». Para este ingeniero informático, «el usuario 'raso' es a veces el mayor problema, y la ciberseguridad depende en buena parte de la «concienciación», que Gómez detecta en mayor medida «en la empresa privada que en la Administración pública». Tampoco está de más saber que, por ejemplo, «los ciberdelincuentes crean entre 500 y 700 nuevos virus diarios» y que «es una cuestión de tiempo» que la basura informática acabe inundando nuestros móviles, según Karlsson Cánovas. «El teléfono móvil es una evolución del ordenador, no del teléfono fijo, y el primer foco de infección ya es Android», recuerdan en AGE2.

Murcia, tierra de 'hackers'

No utilizaba precisamente su teléfono móvil el alumno universitario murciano de 19 años que fue detenido por el equipo de Karlsson hace ya unos años por estafas a través de internet... que cometía desde el ordenador de la institución docente: «Era el mejor de su clase, un alumno brillante de Informática, pero se había pasado al lado oscuro», asegura el inspector, quien certifica el potencial y la tradición existentes en la Región y en la zona del Levante en lo que a 'hackers' se refiere. Entendiendo por 'hackers' «esos alpinistas que siempre quieren alcanzar una cima, llegar a lo más alto en este caso de la informática y la tecnología, pero no tienen por qué ser malos. Otra cosa son los ciberdelincuentes», deja claro Karlsson. «Aquí hay mucha creatividad», alaba.

El ciberataque mundial del pasado viernes, que ha seguido «latente» durante esta semana, «no ha tenido un alcance excesivo y ha sido más el bombo que se le ha dado que su impacto real», quitan hierro en AGE2. De hecho, y en un principio, la repercusión de 'Wanna Cry' en la Región ha sido mínima, por no decir nula. Pero la creatividad murciana a la que hace referecia Karlsson tiene poco que ver. El virus no ha terminado de llegar a las empresas de la Región no porque en su camino se perdiera «en las rotondas de Murcia», tal y como comentaban no sin poca sorna algunos usuarios de Twitter esta semana. Principalmente, según Abel Laborda y Robert Garavaglia, esto se debe a «las especiales características del tejido empresarial murciano».

El excolaborador del CNI David Rodríguez Vidal cree que «el tamaño de las empresas» es un factor clave en la propagación del virus. «En una región donde predominan las pymes, cada infección es un suceso aislado que no llega muy lejos. Se necesitan más usuarios imprudentes para alcanzar el mismo resultado», asegura. También pone el foco Vidal en «el uso de la tecnología de las empresas. A más uso de la tecnología, más propensa es la empresa a sufrir incidentes». Pese a todo, Rodríguez Vidal es de la misma línea de opinión que el ingeniero informático anónimo consultado por 'La Verdad', y asegura que «ser víctima de un ciberataque es un factor reputacional muy negativo, y quien lo sufre calla por vergüenza. Esto es fácil de controlar en pymes, pero no en grandes empresas. Estoy seguro de que en la Región de Murcia hay infectados por 'Wanna Cry', pero también estoy seguro de que se han callado».

Para estos casos, por ejemplo, está la empresa Gesa Mediación, líder en seguros para transportistas, que ha ideado una póliza de seguros que cubre los daños derivados de un ciberataque (responsabilidad civil, daños materiales y hasta el pago del rescate). También el coste de la gestión de la crisis de reputación. Aunque todo depende de la póliza que se contrate, que puede ser «básica o a todo riesgo, como la de un coche, y con una prima anual que puede oscilar entre los 800 y los 60.000 euros anuales», explica Valentín Palanca, responsable de Desarrollo de Negocio de la firma.

El inspector jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Murcia, por su parte, no tiene «constancia» de infectados en la Región, aunque sí estima, siendo conservador, que al menos «uno de cada diez ordenadores» murcianos tiene dentro algún 'bicho'. Ahora deberá usted saber si se trata del suyo, si su escopeta está en condiciones para salir a 'cazar'.