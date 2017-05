«Denunciar a tu hijo es una decisión traumática»

Más de 80 menores fueron enjuiciados por violencia doméstica en la Región durante 2016. Un porcentaje que se mantiene “estable”, según la Fiscalía de Menores. Uno de ellos fue Iván —nombre ficticio—, a quien sus padres denunciaron a la edad de 15 años, tras una pelea familiar a la que habían precedido numerosos episodios de violencia en casa y en los centros educativos a los que asistió.

“Mi hijo siempre fue un niño muy inteligente, pero fue muy conflictivo. A los nueve años me dio el primer puñetazo. En sexto de primaria ya lo expulsaron varias veces del colegio. Y cuando llegó al instituto, la situación se hizo más insostenible”, cuenta Encarna, su madre, que también prefiere mantener el anonimato. “Fuimos a todos sitios para pedir ayuda, primero con los orientadores y psicólogos del colegio, luego nos derivaron a salud mental, también estuvimos en psicólogos privados y en una asociación para niños conflictivos, pero no conseguimos nada”, recuerda.

Encarna sostiene que el diagnóstico escolar siempre fue el mismo: “Me decían que tenía un hijo maleducado y ya está. Pero yo no considero que lo fuera. Decir buenos días, gracias y saber coger los cubiertos no tiene nada que ver con el carácter, con la rabia que tú sientas. Eso era lo que le pasaba a mi hijo”, considera.

Objetivo: reinserción familiar

Tanto Encarna como su marido asumen su parte de responsabilidad en la educación de Iván. Ella se define como una madre permisiva con un hijo muy manipulador, “su padre era más duro, por eso con él se llevaba peor. De hecho, el desencadenante por el que decidimos denunciarle fue una pelea que tuvo con su padre”, recuerda.

“De pronto aparecen tres coches de policía en tu puerta y se van a llevar a tu hijo de 15 años esposado… Es muy duro. Luego te llaman del juzgado para que testifiques contra él y se lo llevan al centro de menores. Nos dijo que éramos los peores padres del mundo, que no quería volver a vernos, que nos odiaba”… Encarna se emociona al rememorar aquellos primeros momentos. “Fue una decisión traumática, pero muy necesaria”, concluye Luis, el padre de Iván.

Hace diez meses que el menor vive en el Hogar de Convivencia Los Pinos, una residencia para menores que han sido juzgados por violencia filio-parental que depende de la Fundación Diagrama y de la Consejería de Familia e Igualdad. Allí ingresan entre 6 y 12 meses y allí aprenden las normas de convivencia básicas. “También les enseñamos a gestionar sus emociones, a comunicarse con sus padres y a respetar el entorno en el que viven. Los preparamos para cuando vuelvan a casa, porque el objetivo es ese, la reinserción familiar”, dice Ana Aurora Ballesta, trabajadora social de Los Pinos.

“Ahora me barre la cocina sin que yo le diga nada”, ríe Encarna. Iván ya pasa cuatro días a la semana en casa, junto a sus padres y su hermano; aunque todavía le quedan dos meses para volver por completo. “Yo ahora agradezco que mis padres me pusieran la denuncia”, reconoce Iván, “porque gracias a mi paso por aquí he cambiado y entiendo muchas cosas que antes no veía”, asegura.

«No hay que perder la esperanza»

La Fundación Diagrama gestiona tres centros más para menores a los que imponen medidas judiciales, pero Los Pinos es el único de ellos especializado en violencia filio-parental al que la Comunidad destina 796.837 euros, según confirmó la Consejería de Familia e Igualdad. Además de este centro, Diagrama también se encarga del funcionamiento de los hogares para menores de Las Moreras y La Zarza, provistos con 109 plazas más para las que se invierten 8,5 millones.

En estos momentos, once menores comparten casa y normas en el centro de Los Pinos. Las profesionales encargadas de la recuperación de estos niños hacen hincapié, sin embargo, en que “el cambio no solo tiene que darse en los menores, también sus padres tienen que cambiar. Porque si el niño se encuentra la misma situación en casa cuando vuelva, puede que retroceda y caiga en los hábitos que tenía antes. Por eso la implicación de los padres es muy importante”. Algo que se han aplicado al dedillo Encarna y Luis.

El Hogar de Convivencia Los Pinos es un chalé con piscina, zona de ocio y una parcela, “ni mucho menos es una cárcel para menores o un reformatorio como nos lo imaginamos”, ríe Encarna.

— ¿Qué consejo le daría a otros padres que se puedan encontrar en su misma situación?

— Que no se rindan, que no hay que perder la esperanza. Y que si tienen que denunciar a sus hijos, que lo hagan, porque aunque al principio el sentimiento de culpa es brutal, luego te das cuenta de que es por su bien. Y los cambios se notan mucho.

«Habría sido un delincuente»

A estas alturas, lo único que Encarna todavía no se explica es “porqué no se toman medidas antes de llegar al punto de denunciar… Y yo creo que el problema de estos niños se podría atajar mucho antes, porque en las conductas que tienen estás viendo venir lo que va a pasar. Yo no eximo mi parte de responsabilidad en la educación de mi hijo, pero tengo una queja contra el sistema educativo y es que no te dan soluciones, no te ayudan a encauzar a un niño así. Lo dan por perdido”, denuncia Encarna.

Iván tiene ahora 16 años y estudia un módulo de formación profesional de informática. Su expediente es de sobresaliente. Es un chico alto de complexión delgada. Los ojos se le empañan cuando le planteo la última pregunta:

— Si tus padres no te hubieran denunciado y no hubieras pasado por Los Pinos, ¿crees que habrías terminado siendo un delincuente?

— Sí, creo que sí.