Arte en vena para la bachiller 'top'

Se ha cansado de dar explicaciones a quienes no entendieron que, pudiendo escoger entre los grados y universidades más restrictivos, se matriculara entusiasmada en Historia del Arte. Le apasiona, quiere hacer de su devoción una profesión, y por el momento ha disfrutado de un curso intenso y estimulante en el campus de La Merced de la Universidad de Murcia.

Alicia Sempere es la mejor alumna de Bachillerato de toda España, la número uno entre los estudiantes 'top', como recoge la resolución del Ministerio de Educación hecha pública hace unos días, y en la que su nombre encabeza la lista de los alumnos más brillantes del país. «Mis profesores, y hasta mis padres, me decían que me lo pensara, pero lo tengo muy claro; el arte es lo que me gusta y a lo que quiero dedicarme», defiende la joven, alumna del Bachillerato de Investigación en el Instituto Infante Juan Manuel de Murcia, en el que aterrizó de pie después de cursar la Primaria y ESO en un colegio concertado. «Cambiar al instituto fue la mejor decisión de mi vida; desde el primer día trabajé motivada, mis profesores me decían que podía hacer lo que quisiera», recuerda la joven, defensora vehemente de la escuela pública y del incremento para las partidas destinadas a becas universitarias. «Estudiar no debería ser nunca un privilegio vinculado a los recursos económicos», argumenta la joven, a quien sus matrículas de honor le liberan merecidamente del pago de las tasas.

La providencial conversación con una profesora del instituto, que le explicó que el arte no tenía por qué ser solo su afición, le despejó las pocas dudas, y hoy planea un futuro profesional con escalas en Italia y destino en la dirección de algún museo, su lugar en el mundo. Los de Murcia los reivindica, desconocidos para muchos vecinos, como un tesoro por descubrir. «El de Las Claras es una maravilla, y el Salzillo también. La ciudad tiene un patrimonio alucinante, y posibilidades para realizar visitas gratuitas que mucha gente desconoce, pero que son un regalo», recomienda. Ella no olvida su primera excursión con el colegio, en Primaria, al Museo Salzillo, durante la que sintió que el arte ejercía sobre ella la fascinación que mantiene.

Ni Medicina ni Arquitectura: «Esto es lo que me gusta y a lo que quiero dedicarme profesionalmente»

Los mil euros del premio -que corresponde al curso pasado- pesan, pero mucho más el empujón y reconocimiento a su esfuerzo. «Después de terminar Bachillerato y de la Selectividad, preparar los exámenes para los premios extraordinarios de Bachillerato fue un poco paliza, pero ha merecido la pena», dice reconocida la alumna de cuarto de Italiano en la Escuela Oficial de Idiomas, que no perdona fin de semana sin salir con los amigos ni concierto que se le presente. «Quiero estudiar algún curso de la carrera en Italia, en Milán o Turín», planea reivindicativa contra los recortes que mantenían las clases de idioma en su instituto hasta los topes con más de cuarenta alumnos. «Los políticos deberían plantearse que la educación no es un gasto, es una inversión, y es muy complicado seguir una clase de idioma con tantos estudiantes en una clase». En plenos exámenes, Alicia Sempere mantiene la tensión en las horas que dedica a los libros. «Estudio, sí, pero también disfruto».