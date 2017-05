Para Ángel Monedero, vocal del Mar Menor en la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca, «los turistas no van a comprender que no haya redes, porque sienten rechazo a las medusas». El portavoz destaca «la doble función de protección del bañista y de señalización para que los barcos, tablas y motos de agua no entren en la zona de baño». Y advierte de que «en el wasap de Mar de Cristal ya ponen el grito en el cielo». La Federación ya ha solicitado una reunión con el consejero de Turismo, Javier Celdrán, y con el de Agricultura y Pesca, Francisco Jódar, ya que los responsables intermedios «están de cambios en plena temporada turística, así que llegarán como al parvulario y eso puede retrasar la toma de decisiones».

La Asociación de Hoteleros de la Costa Cálida, Hostetur, cree que «si va a haber medusas, las redes son imprescindibles, porque requerimos eficiencia en el tratamiento del Mar Menor y que la zona de baño esté libre», explica la presidenta, María del Mar Martínez, que supedita la instalación a la existencia de medusas. «Nos dijeron que ese dinero se utilizaría para la limpieza del Mar Menor, porque era un gasto tremendo y hay que hacer eficiente el dinero», alega Martínez.