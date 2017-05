«Desde los ochenta no hay un modelo que regule los usos de la huerta»

Ha esperado a jubilarse para comenzar a publicar. Lo que no significa que sea también ahora cuando inicia su carrera literaria. Porque José Luis Cano Clares lleva décadas poniendo por escrito sus pensamientos y reflexiones donde, en gran medida, logra conjugar su formación como arquitecto y la pasión por las artes que heredó de sus familiares. Eso, en la producción literaria, pues conocidos también son desde hace tiempo sus ensayos. Estos días ha presentado la obra 'El sueño y otros relatos', en cuyas páginas desgrana lo que el autor considera realidades, cosas en las que cualquier lector se verá reflejado.

-¿Por qué escribió este libro?

-Estas cosas no se las propone uno. En mi caso, responden a actividades complementarias o alternativas a las de una profesión que he vivido intensamente. Es una evasión desarrollada en periodos de vacaciones, en los que el descanso consiste en recapitular y cambiar de actividad, sin un fin concreto, no por encargo, sino para mi propio disfrute.

-¿Qué encontrará en sus páginas?

-Yo soy narrador o cuentacuentos, como se le quiera llamar. No escribo mentiras ni ficciones. Todo es verdad, salvo alguna cosa, como dijo aquel político. En mis páginas, el lector se va a encontrar seguramente con muchas cosas suyas: anécdotas, escenarios urbanos o reflexiones que nos son comunes.

-Nueve libros a sus espaldas y uno que ve la luz, ¿por qué es tan importante la luz para usted?

-La luz es nuestro medio ambiente. Estamos instalados en ella, como si se tratara de una bendición climática que nos compensa de otras carencias. Es imprescindible. Mis trabajos son científicos, con estas incursiones literarias que, como al galgo, me vienen de casta, del poeta Cano Pato y de mí otro tío, Muñoz Barberán, pintor e investigador a quien también debo mucho.

-¿En qué y dónde se inspira?

-Todo está en el mundo, y de aquí y de allá tomamos las referencias o las notas a partir de las cuales termina por formarse el relato. Cuando escribimos, hacemos crónicas del tiempo en que vivimos, de sucesos y gentes que participan de nuestras vidas.

-Después de una reconocida carrera de arquitecto, ¿cree que sabemos respetar en Murcia su trazado e idiosincrasia originales?

-Se atribuye a Aristóteles que no amamos a nuestra tierra por ser bella, sino por ser nuestra. Debemos reconocer que tenemos un grave déficit de conocimiento de nuestras cosas, espacios, monumentos o historias, que precisan una labor de divulgación. Sin conocimiento no hay aprecio ni respeto.

-¿Qué proyectos lleva usted entre manos?

-Desde mi jubilación pongo en orden escritos y trabajos. El proyecto más importante son, además de Inmaculada, mis hijos, a los que no les pude dedicar en su momento el tiempo que debería. Y colaborar con compañeros jóvenes en trabajos esporádicos

-¿Qué es un misterio más insondable: el mar que usted narra o la falta de respeto a la huerta?

-El mar, su descubrimiento, es una de las vivencias más emocionantes. En él está lo inabordable, lo inmenso y lo más semejante a la eternidad, sin principio ni fin aparente. Tenerlo tan cerca es, sin duda, otro de los privilegios, junto con el sol y esa luminosidad que tenemos en esta esquina del mundo, donde disfrutamos de este regalo de la vida.

-¿Y la huerta?

-Desde los ochenta no se ha formulado un nuevo modelo que regule sus usos y actividades. Mientras, las bases económicas y la realidad social han sufrido un fuerte cambio. La huerta se merece una reflexión profunda, en la que las pedanías, con valores tan urbanos como los de la ciudad, tienen mucho que decir. Un nuevo modelo en el que se consideren valores medioambientales, paisajísticos y económicos.

-¿Cómo será la ciudad del futuro?

-La ciudad no va a ser muy diferente: todo está trazado y definido desde hace años, a falta del empujón que impulse proyectos que esperan desde hace tiempo. El Ayuntamiento tiene que recuperar la dirección y ejecución de la ciudad, como lo hizo durante años en que las condiciones económicas no eran mejores. La construcción debe de impulsarse, pero será necesario que la recuperación económica llegue a los jóvenes, principales demandantes de viviendas.