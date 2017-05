Una vecina declara que sorprendió a 'El Canario' cuando trataba de robar en su casa

Una vecina de Alhama aseguró ayer, en la quinta sesión del juicio por el asesinato de una anciana en la localidad, que el presunto autor del crimen, Mario C., 'El Canario', ya trató de robar en su casa dos días antes. La testigo explicó que lo sorprendió cuanto intentaba saltar la valla de su vivienda. Remarcó, además, que no tiene ninguna duda de que se trataba de él, ya que lo conocía de cuando habían trabajado en la misma empresa local.

El sospechoso, sostuvo, iba acompañado de otro joven que no pudo identificar porque no lo había visto nunca. Ambos llevaban un palo semejante al astil de una azada. Ante el temor que sufrió al observar la escena, llamó a sus padres, quienes con su llegada hicieron que los dos jóvenes abandonaran el lugar, no sin que antes se pusieran unas capuchas.

Un niño lo destapó todo

La sesión concluyó con el vídeo grabado en un juzgado de Totana, que instruyó la causa, y que recoge la exploración del menor de diez años que reveló a su madre y a la Guardia Civil datos que permitieron la detención tanto de Mario como del otro acusado, Juan Jesús M. N., como presuntos participantes en los hechos.

El menor se desdijo en sede judicial de sus declaraciones anteriores y aseguró que lo había inventado. Cuando fue interrogado por la Guardia Civil, sin embargo, facilitó una serie de datos sobre lo ocurrido aquella noche y sobre el interior de la vivienda de la anciana que, entienden los investigadores, no habría sido posible revelar de no estar presente o de no haber recibido información al respecto.