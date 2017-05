«La guerra en Murcia comenzó cuando se comieron a la 'Reina Paparajote'»

Imaginar que un ejército de fieros soldados invade la Región no es complicado. Decenas de invasiones han sucedido en el último milenio. Que lo hagan para vengar la muerte de su reina se antoja más complicado, aunque igual no tanto por aquella falacia histórica de «Mata al rey...». Pero que el ejército sea de paparajotes endemoniados, eso raya la locura. O la cogorza. Aunque es lo que proponen Jesús Guillén y Ana Marco, quienes han creado el juego de cartas llamado 'Rey Paparajote' para difundir la cultura, historia y tradiciones murcianas. La guerra comienza, como ya se veía venir, tras las Fiestas de Primavera, cuando la población 'paparajotera' se vio mermada en desiguales batallas en las barracas. Los murcianos tendrán que defender lugares como la huerta, el puerto de Cartagena o el Monte Arabí. Y no lo tendrán fácil. Al 'Rey Paparajote' se conoce que lo amasaron con muy mala leche.

-¿Pero a quién se le ocurre la idea de crear un juego así?

-Jesús: Pues empezando la historia por el principio, yo soy de La Palma, una pedanía del Campo de Cartagena. Y Ana es de San Juan (Alicante), pero desde que nos conocemos se considera murcianica de adopción. Los dos estudiamos en la Facultad de Bellas Artes en Valencia. Cuando estás tanto tiempo fuera, aunque estés cerca, echas de menos cosas y lugares. Y justo eso fue lo que pasó.

-Hasta que lo hicieron realidad.

-Ana: Teníamos la intención de hacer un proyecto juntos y él me contó su idea sobre un juego murciano, uniendo lugares, personajes, gastronomía... Así surgió 'Rey Paparajote'.

-¿En qué consiste?

-Jesús: Es un juego de cartas que promueve el interés por el folklore y la cultura de la Región. El juego plantea una realidad en la que los territorios han sido invadidos por el 'Rey Paparajote' y su dulce ejército. Los jugadores tendrán que recuperarlos y devolver la tranquilidad a la Región.

-Una 'paparajotada' total...

-Ana: No estarán solos. Cuentan con la ayuda de héroes murcianicos de todos los tiempos que han vuelto para ayudarlos, como Carmen Conde, el conde de Floridablanca o Salzillo.

-¿A quiénes está destinado?

Juan: Es un juego para todas las personas que quieran pasar el rato conociendo la Región. ¡Y es genial! Sobre todo para que los niños aprendan la cultura de su tierra.

-¿Qué carácter tiene el nuevo 'Rey Paparajote'?

Ana: Es un señor malvado y muy temido por los murcianos. Solo los jugadores más valientes pueden enfrentarse a él.

-¿Existe una 'Reina Paparajota'?

-Jesús: No. Desgraciadamente, hace mucho tiempo, en las Fiestas de Primavera, la matriarca paparajote sufrió un terrible final... No dejaron ni la hoja...

-Gloria llevó...

-Ana: Dicen que la rebelión paparajote comenzó ahí. Aunque ahora la líder femenina de los paparajotes es la Princesa Paparajote. Es guerrera y tiene un gran carácter.

-¿Y está buena?

-Jesús: (Risas). ¡Claro!

-¿Por qué proponen una campaña de micromecenazgo?

-Jesús: Pensamos que es la mejor manera de conseguir la ayuda económica que necesitamos para poder llevar a imprenta el juego. Nosotros solos no podemos afrontar esa inversión. Así que a través de la campaña podemos buscar el apoyo de la gente que confía en nuestro proyecto y le gustaría verlo realizado.

-¿Qué distinciones han recibido por el juego?

-Ana: Hemos sido seleccionados como uno de los proyectos 'viveristas' en la primera convocatoria de becas de Factoría Cultural Región de Murcia organizada por el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA) y la Fundación Caja Mediterráneo.

-¿Consideran necesario impulsar más el conocimiento de nuestra historia y tradiciones?

-Jesús: Por supuesto. Últimamente hemos comprobado que nuestra tierra es una gran desconocida. Y no sólo fuera, sino que los murcianos tienen muchas cosas que aprender de su historia, sus lugares y tradiciones. Nosotros hemos aprendido mucho gracias a la investigación para el juego.