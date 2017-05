«Para enamorar está la galaxia Rosa, pero me gusta más la del Sombrero»

Su pasión es mirar al cielo. Pero no desde su Murcia natal. Porque María Argudo-Fernández desarrolla el Proyecto Fondecyt Postdoctoral, una iniciativa para la iniciación a la investigación financiado por el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), de la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica (Conycit). Y lo hace en la Universidad de Antofagasta (Chile), donde escudriña el origen de las galaxias y su evolución. Hoy, en cambio, impartirá en el Museo de la Ciencia y el Agua, en Murcia, una conferencia para explicar su apasionante trabajo. Será a las 20 horas.

¿Qué tipo de galaxias podrían a usted enamorarla?

Para enamorar, está la galaxia Rosa (Arp 273), pero yo me quedo con la imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de la galaxia del Sombrero (M 104 o NGC 4594). Me puedo quedar minutos admirando la luz de su halo, la tengo de fondo de pantalla en el ordenador de mi oficina.

¿Es Murcia un buen lugar para mirar al cielo?

Cualquier lugar es bueno para observar el cielo, siempre y cuando lo cuidemos. Existen dos observatorios regionales: el de La Murta, en Corvera; y el del Cabezo de la Jara, en Puerto Lumbreras. Además en la Región hay otros lugares muy buenos donde astrónomos 'amateur' están tomando imágenes realmente espectaculares e incluso participando en proyectos profesionales con sus observaciones.

¿Qué añora viviendo tan lejos de su Región natal?

Cuando se vive lejos tanto tiempo lo que más se añora es pasar tiempo con la familia y amigos. Si tengo que elegir algo en particular de la Región, es el olor a azahar en primavera y la brisa fresca de la huerta murciana. ¡Y los paparajotes!

¿Qué propondrá en la conferencia que hoy imparte?

Hacer un viaje por el universo y visitar el zoo de galaxias, donde podemos ver cómo se clasifican por su morfología y cómo esta cambia según el entorno en el que se encuentran. Esta conferencia es muy especial, no solo porque va a ser en el Museo de la Ciencia y el Agua de mi ciudad, que es un honor, sino que, además, es parte de las celebraciones por el 35º aniversario de la Agrupación de Astronomía de la Región de Murcia (Aarm), de la que soy socia desde hace muchos años.

¿Cuándo decidió que quería convertirse en astrónoma?

No recuerdo la edad, pero empezó de muy niña cuando alguien me dijo que esa estrella tan brillante que no parpadeaba era en realidad un planeta. En ese momento se despertó mi hambre por saber más sobre astronomía. Si podía ver un planeta a simple vista, ¿qué más podría ver?

¿Qué trabajo desarrolla en Chile en la actualidad?

Mi investigación principal se centra en entender cómo se forma y crece el disco de las galaxias espirales. Por otro lado, intento cuantificar el efecto que tiene el entorno en algunas de las propiedades que observamos en las galaxias, como su actividad nuclear y formación estelar. Además estoy involucrada en actividades de divulgación. Soy asesora científica de las Olimpiadas Nacionales de Astronomía y Aeronáutica en Chile 2017, donde la etapa latinoamericana se va a celebrar este año en Antofagasta. Además soy la investigadora principal de AstroBVI.

¿Y eso qué es?

Un proyecto de educación inclusiva donde queremos hacer llegar un kit educacional de astronomía a alumnos con discapacidad visual en toda Latinoamérica. Ya tenemos el apoyo de la Oficina para el Desarrollo de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. ¡Ahora necesitamos que nos aprueben los fondos!

¿Cuáles son los retos de la astronomía en los próximos años?

La astronomía en sí es sinónimo de reto. Desde una tesis de máster o doctorado, hasta el diseño de los grandes telescopios e instrumentos, cada proyecto de investigación es un reto. Se busca responder a preguntas que aún no tienen respuesta. Pero los retos que a mi parecer marcarán un antes y un después en las próximas décadas vendrán de la mano de la búsqueda de exoplanetas y de saber de qué se compone la materia oscura.