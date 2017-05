El TSJ culpa a Aeromur de la deuda del aeropuerto y exige que se abra lo antes posible

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ y el consorcio Aeromur, liderado por Sacyr, son 'viejos amigos' debido a los numerosos recursos y pronunciamientos en torno al aeropuerto de Corvera durante cinco años. En todos ha salido perdiendo la constructora, y el último recurso no ha sido una excepción porque los magistrados han rechazado que se paralice el concurso público para la apertura de las instalaciones, que era lo que pedía la antigua concesionaria. De hecho, los jueces del TSJ han ido más allá vertiendo una serie de reproches a Aeromur.

La Sala ya se pronunció con anterioridad rechazando las medidas «cautelarísimas» que pidió Sacyr para paralizar el concurso, y ahora ha entrado en el fondo del asunto a través del auto dado a conocer ayer, en el que no ve razones para suspender la licitación. De hecho, el TSJ alienta a que se lleve a cabo el concurso público, y culpa a Aeromur de no pagar la deuda de 182 millones del euros que le reclama el Gobierno regional.

Interés general

Los magistrados señalan que son conocidas las «vicisitudes» de Corvera para los nuevos licitantes

«El interés general no solo demanda sino que exige que la explotación de esa infraestructura se inicie cuanto antes, no solo por la mejora que supone para las comunicaciones de la Región, sino también porque la Comunidad Autónoma está asumiendo el pago de una elevada deuda por no haberlo hecho la demandante, situación que previsiblemente finalizará con la adjudicación de la explotación del aeropuerto», indica el auto judicial, que recalca que ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores en el mismo sentido.

La acción de Sacyr contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que dio la orden para licitar el aeropuerto se basa en que queda pendiente un recurso en el Tribunal Supremo para recuperar la antigua concesión, y argumenta que si se adjudica el aeropuerto a otra empresa eso le podría ocasionar perjuicios económicos si gana el pleito. El TSJ rechaza este planteamiento porque cree que el concurso se puede iniciar sin que afecte a la futura sentencia del Supremo.

Asimismo, le reprocha a Aeromur que no tiene que inmiscuirse en la defensa de intereses de terceros. Considera que cualquier licitante -se han presentado tres- conoce de sobra las «vicisitudes» de la anterior concesionaria, la polémica en torno al aeropuerto y la situación en la que se encuentra en la actualidad. Viene a decir que los licitantes saben el riesgo que asumen. El TSJ ha condenado a Aeromur al pago de las costas. El fallo es recurrible.