Agricultores de Águilas protestan para que impulse el PORN de Cabo Cope y Calnegre

Una veintena de agricultores de Águilas protagonizó este jueves momentos de tensión en la Asamblea Regional, indignados por la aprobación de una moción en pleno para pedir al Gobierno regional la tramitación y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. El objetivo es delimitar claramente las zonas protegidas, así como la definición de usos y actividades compatibles en esos espacios de los términos municipales de Águilas y Lorca. La propuesta fue de Podemos y contó con el apoyo del PSOE y Ciudadanos. El PP votó en contra.

Los agricultores asistentes a la sesión reprocharon en voz alta y algunos gritos a los diputados de la oposición que tomen decisiones sobre ese parque regional sin tener en cuenta a los productores que tienen cultivadas dos mil hectáreas en ese territorio "con el máximo respecto al medio ambiente", según José Martínez, de la asociación Asaja. Además, recordaron que la actividad agrícola entre Cabo Cope y Puntas de Calnegre ocupa a unas dos mil personas.

Aunque la propuesta de Podemos solicita que el Gobierno regional tenga en cuenta la actividad agrícola, y así lo reclamaron también PSOE y Cs, los agricultores entienden que la petición pretende acabar con su actividad dentro de los límites del parque regional mediante férreas normas. En su opinión, no es necesario una mayor regulación de la agricultura porque ésta no afecta a las zonas protegidas por ser las de mayor valor ambiental, como Cabo Cope, y está suficientemente controlada con el cumplimiento de las normas y las inspecciones técnicas a las que son sometidos continuamente por parte de la Comunidad Autónoma y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, aseguraron. "Los políticos se confunden. Porque esto no es el Mar Menor", advirtió Martínez.