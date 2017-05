«Hago un curso de dicción... ¡Y luego me piden que hable con acento murciano!»

Aunque tenga un nombre oficial, que no aclara, a Diego lo conocen por 'El Notario'. Y por ser una de las revelaciones humorísticas de los últimos años. Porque este murciano, a quien ya se le daban bien las pequeñas actuaciones, dio el salto a la fama y ahora copa bolos en todo el país. E incluso fuera de él. De hecho, acaba de regresar de Manchester (Inglaterra) donde ha celebrado diversas actuaciones y cosechado el aplauso de la comunidad murciana que allí reside. Y Diego, ni corto ni perezoso, exportó nuestros célebres pasteles de carne para entregarlos como premio en un improvisado concurso de chistes. A su regreso, mientras ultima decenas de actuaciones para el próximo verano -algunas acompañado de célebres cómicos- recuerda su experiencia sobre las tablas. Su lema es: «Si te hago el humor, repites».

¿Cuándo supo que debía dedicarse al humor?

Desde joven me gustaba repartir alegría en el colegio y en el instituto, pero donde me di cuenta de verdad de que me curraba el humor era estando de fiesta.

¿De dónde o cuándo saca las ideas para sus monólogos?

Pues como empecé tarde a dedicarme profesionalmente al humor, tengo tantas vivencias que escribo sobre mi vida: El amor, los solteros, los 'paliceros', el calor en Murcia y temas de actualidad, como los móviles, los cabizbajos... En cualquier situación estoy pendiente para sacar un bloque gracioso.

¿Cree que los murcianos son graciosos o no?

¡Por supuesto! Tenemos algo que se transmite. En general, el murciano gusta, incluso por el acento. (Risas). Le aporto una anécdota: hice un curso de dicción para vocalizar mejor para la radio y la tele y luego cada vez que hago un monólogo, sobre todo por Alicante y sus pueblos, me piden el acento murciano. Así que ¡pan, pijo y habas, copón!

¿Pero usted cree que en Liverpool o Manchester hay sentido del humor, siempre lloviendo como está?

Me encantan los retos. Voy hacer el humor, pero a los españoles que están viviendo allí. Hay muchos murcianos que han venido a verme. Y disfrutamos mucho. Por otro lado, no descarto tener un monólogo en inglés: me lo piden por la zona de Benidorm, pero eso no es tan fácil... A Inglaterra me llevé pasteles de carne y organicé un concurso de chistes. Eran el premio.

¿Qué otros proyectos lleva entre manos en estos momentos?

Estoy los viernes en GTM, con Encarna Talavera, de tertuliano y de reportero en la calle. He creado un dúo humorístico con otro monologuista, Rubén Serrano. Nos llamamos 'Humoriza2' y en junio debutamos. Tengo otro espectáculo donde fusiono música y humor -'Tu risa es mi canción'-, con David Prada, un cantante de Elche. En julio tenemos una gira por Almería y Murcia con Jordi Sánchez ('El Recio') y Nathalie Seseña (Berta), de la serie 'La que se avecina'. Ellos nos presentan y actuamos cuatro compañeros: 'El Pequeño Buda', David Domínguez, Miguel Ángel Ortiz y un servidor. La verdad es que estoy muy feliz, evolucionando.

¿Qué no le hace a usted ni chispa de gracia?

Pues no me hace ni pizca de gracia cuando estoy en un monólogo y gente del público no respeta y se ponen a hablar. Eso molesta tanto que se pierde la magia que se crea. Bueno, tampoco me hace mucha gracia el vinagre en la ensalada...

Lo que tiene más fácil solución. ¿Por qué decidió llamarse 'El Notario'? ¿Por el sueldo que cobra?

Lo del Notario viene de mote desde la objeción de conciencia en el colegio Infante Juan Manuel. ¡Y era perfecto para el nombre artístico! Hay gente que aún me pregunta si soy notario de verdad... De momento, mi firma no vale tanto como la de ellos. Pero tranquilos, que hay Notario para rato. Así que si te hago el humor, repites. ¡Salud y humor!

Pues eso.