Niega que violara a una menor a la que conoció a través de Tuenti

Los problemas informáticos que arrastran los juzgados de la Región entorpecieron pero no evitaron que César F. R. se sentase ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial para responder por una presunta agresión sexual. Este treintañero, vecino de una pedanía murciana, afronta una pena de 13 años de prisión y seis de libertad vigilada acusado de violar a una menor, de 13 años, a la que conoció a través de la red social Tuenti. Unas acusaciones que él niega rotundamente y que atribuye a las necesidades económicas de la víctima. «Ella estaba muy agobiada. Necesitaba dinero», recalcó. César F. R. y la presunta víctima se conocieron a través de esa red social en los primeros meses de 2011, tal y como ambos reconocen. El procesado aseguró que desconocía que la chica era menor de edad porque en su perfil ponía que tenía 18 años. La víctima, sin embargo, sostuvo que el acusado conocía su edad porque ella se la había precisado y, además, le había revelado que estudiaba en un instituto.

Tras este contacto virtual, la víctima, que ya es mayor de edad -y que declaró tras un biombo-, explicó que el acusado le propuso quedar y le ofreció dinero a cambio «de que nos liásemos», una oferta que ella asumió. «No sé cómo lo acepté, pero me arrepiento muchísimo», incidió. «Supongo que quería el dinero». Este pacto no se extendía, sin embargo, según remarcó la chica, a unas relaciones sexuales completas. «Yo no iba a perder mi virginidad con un chico a cambio de dinero», subrayó. «Eso lo tenía muy claro».

La joven explicó que ambos tuvieron un primer encuentro en el que se dieron besos en un coche por el que el chico le pagó 30 euros. Meses después, aseguró, este le volvió a ofrecer dinero y, tras recogerla, la llevó a su casa, donde la agredió sexualmente. «Yo le dije que no, que me daba asco, pero no paró», recalcó. «Chillé como una loca porque me dolía muchísimo». Tras esa supuesta violación, la menor aseguró que César F. la llevó nuevamente a su municipio y le dio 20 euros. «Me dijo que me iba a dar más, pero no lo hizo», recalcó.

El procesado hizo hincapié, sin embargo, en que, en esos encuentros entre ambos, solo hubo «besos y tocamientos» y negó que en ningún momento la forzase a mantener relaciones sexuales. Descartó, asimismo, que le ofreciese dinero a cambio de que estuviese con él. «Ella me contaba que tenía muchos problemas en casa y me pidió dinero varias veces», recalcó. «Yo siempre estaba dispuesto a ayudarla, a escucharla y cuando me pidió dinero se lo dejé». Preguntado por la fiscal, César atribuyó la denuncia a una posible motivación económica.