La Fiscalía investiga el estado de la Contraparada tras la denuncia de Huermur

La Fiscalía abrió diligencias de investigación por el estado de degradación del Azud de la Contraparada. La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) presentó una denuncia en el Seprona de la Guardia Civil, poniendo en su conocimiento lo que estaba sucediendo con la presa protegida y la inacción de las administraciones competentes, que desde enero no habían hecho nada para frenar su acelerada degradación y destrucción. Hace unos días el Fiscal Superior notificó a Huermur la apertura de investigaciones de carácter penal por el estado de la Contraparada. Huermur solicitaba en la denuncia presentada que se practicasen diligencias destinadas a comprobar los hechos, y se comprobase igualmente la eventual omisión de conservación del Azud de la Contraparada, y el posible incumplimiento de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico por parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM, del Ayuntamiento de Murcia, de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia.

Desde Huermur esperan "que la Fiscalía llegue al fondo de este asunto, y depure las posibles responsabilidades de todas aquellas administraciones implicadas, de las cuales se desprenda que han podido cometer irregularidades en la efectiva protección del Azud de la Contraparada, declarado BIC". Igualmente desde la asociación advierten que "la protección del patrimonio histórico de Murcia y su huerta no es ningún juego, y debe aplicarse la ley a rajatabla y sin dilaciones". Sergio Pacheco, presidente de HUERMUR señaló que “finalmente ha tenido que tomar cartas en el asunto la Fiscalía, por la dejadez de las administraciones en la conservación de este importante monumento de la huerta de Murcia, asimismo esperamos que la justicia obligue a que se tomen medidas urgentes para proteger este patrimonio único de todos los murcianos”. Desde la asociación conservacionista denuncian que los sillares continúan cayéndose, y cada vez la rotura en la presa presenta peor aspecto.

Este lunes, miembros de Huermur se personaron en la Contraparada para ver si se estaba realizando algún tipo de trabajo para la restauración del Azud. Allí comprobaron "como no ha cesado el paso del agua por la rotura, arrastrando los enormes sillares cada vez más". Desde Huermur critican que ni la CHS ni la Junta de Hacendados "han tenido la decencia de parar y desviar el flujo de agua para que no continúe pasando por encima de los daños de la presa, evitando así que siga empeorando". Por ultimo, desde Huermur instan a todas las administraciones implicadas a que den una "solución urgente e inmediata a este grave problema" que está sufriendo el Azud de la Contraparada, y que cada día va empeorando y dificultando su conservación. Huermur espera, que la intervención de la Fiscalía sirva como toque de atención a las administraciones, y se den cuenta así de que no nos encontramos ante un asunto de pequeña importancia. La asociación señala que llegará a las "instancias necesarias para asegurar la conservación y protección del patrimonio cultural de Murcia y su huerta".