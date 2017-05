El comprador de una casa en Trampolín recupera la reserva que dio en efectivo

Aunque sea con una década de por medio, los cientos de compradores que en su día desembolsaron un dinero para hacerse con una vivienda en Trampolín Hills Golf Resort siguen acumulando esperanzas de ver reintegrados algún día esos fondos. El último paso en esa dirección lo ha dado la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, que acaba de fallar en favor de un cliente y obliga a una entidad bancaria, Caixabank, a devolverle con intereses los 24.000 euros que entregó en concepto de reserva por una de esas casas que nunca llegaron a construirse.

Aunque los tribunales de varias provincias, como Murcia y Alicante, habían venido dictando en los últimos años distintas sentencias que condenaban a entidades bancarias a correr con el reintegro de las cantidades entregadas a cuenta, se trata de la primera vez que se falla en favor de una persona que entregó ese dinero en efectivo a la promotora. Esta circunstancia añadía mayor dificultad al pleito, ya que la ley obliga a que todas las cantidades que los clientes aportan como reserva de una casa -cuando se compra sobre plano- sean ingresadas en una cuenta bancaria específica, de forma que ese dinero solo pueda ser destinado a impulsar la construcción. Se trata de una prevención legal dirigida a evitar que esas cantidades se destinen a fines diferentes, como ha ocurrido a lo largo de los años con algunos sonados proyectos fracasados.

En este caso concreto, el adquirente de la vivienda efectuó un primer pago de 6.000 euros, el 24 de noviembre de 2006, y otro de 18.000 euros, el 15 de enero de 2007, por los que solo se le entregó un «recibí» emitido por Trampolín Hills.

La entidad bancaria adujo que no existía constancia de que ese desembolso hubiera ido a parar a la cuenta que la mercantil tenía en la entidad y, consiguientemente, no pudo por ello emitir aval individual en favor del comprador. Razón por la cual no se consideraba responsable de ese dinero ni de su reintegro.

En defensa del cliente, el despacho Grupo Lawyer adujo que esta responsabilidad nunca se puede achacar al comprador, sino al promotor y al banco por no establecer «los mecanismos de control oportunos y ya existentes» para que los pagos fueran ingresados en la cuenta especial de Trampolín Hills. «En un contrato de firma diferida entre promotor y banco, nunca se puede transmitir la responsabilidad al comprador de la vivienda», sostiene Rodrigo Alegre, director de Grupo Lawyer. La Audiencia Provincial de Valencia le ha otorgado la razón al demandante, un vecino de Elche, y condena a la entidad a reintegrarle los 24.000 euros que hace una década entregó en mano a la promotora, además de los intereses que legalmente le correspondan.