Un centenar de padres secundan el boicot a las pruebas de sexto de Primaria

Unos 17.000 escolares de sexto curso de 487 colegios iniciaron ayer la prueba de final de etapa de Primaria con el examen de Comunicación Lingüística, al que seguirán hasta el jueves más evaluaciones externas de Matemáticas, Inglés y Ciencia. Así fue para la mayoría de los alumnos, pero no para todos. Unos cien padres decidieron sumarse al boicot contra las polémicas pruebas de evaluación, que cuentan con el rechazo de la Federación de Asociaciones de Padres y de los sindicatos. Varias familias optaron por no llevar a sus hijos al centro hasta después del recreo, cuando se reanudaron las clases ordinarias, con el argumento de que los exámenes no son obligatorios ni tendrán peso en el expediente del alumno. En un colegio, el concertado Escuela Equipo, ayer no se presentó ningún alumno de sexto de Primaria, como ya ocurrió el curso pasado.

Las pruebas se desarrollaron con normalidad para la mayoría de los 17.000 alumnos de sexto de 487 centros que iniciaron ayer la evaluación de final de etapa de Primaria con los exámenes de Lengua, a la que seguirán, hasta el jueves, las de Inglés, Matemáticas y Ciencia. En algunos colegios se escucharon las quejas de los docentes molestos por el «descuadre» que supone emplear cuatro días en pruebas externas en plena recta final del curso. Los profesores no realizan los exámenes a sus grupos, sino que se intercambian con los de otros centros.

La Consejería de Educación no tenía ayer constancia de incidencias en ningún centro. «En el caso puntual de que los alumnos no se hayan presentado a las pruebas, simplemente no contarán para el informe que evalúa las competencias». Los técnicos de Educación realizarán tres informes con los resultados: individual, grupal y de cada centro.

17.000 escolares realizaron la evaluación, que no tendrá efecto en el expediente del alumno