Testigos protegidos asestan el golpe de gracia a una red que prostituía a mujeres

«Fui captada en Colombia por unos compatriotas llamados Adalgisa y Mauricio. Me ofrecieron venir a España a trabajar en un bar. Dijeron que ganaría muchísimo dinero y que podría sacar a mi familia de la pobreza, que podría ayudar a mi madre con sus deudas, ya que tiene diferentes préstamos. Afirmaron que incluso podría comprarle una casa a mi madre». Declaraciones como esta, prestada por la testigo protegida TP/UCRIFII/3/2017, han permitido a los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Jefatura de Policía de Murcia desmantelar una presunta organización delictiva dedicada a la captación de mujeres colombianas, que se encontraban en estado de necesidad, y trasladarlas a la Región para explotarlas presuntamente mediante el ejercicio de la prostitución.

La operación, desencadenada hace unas semanas, permitió la detención de cuatro supuestos integrantes de la red -entre quienes se encontraba la presunta líder, Adalgisa Z.F.-, sospechosos de delitos relativos a la prostitución, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.

Las investigaciones se iniciaron meses atrás, cuando los funcionarios de la UCRIF obtuvieron los primeros datos acerca de una organización criminal integrada por ciudadanos colombianos, que estarían introduciendo ilegalmente en España a jóvenes compatriotas. El objetivo era, presuntamente, el de obligarlas a ejercer la prostitución en clubes de alterne del Levante, «mediante intimidación y abusando de su situación de necesidad», para que saldaran la deuda -de entre 6.000 y 8.000 euros- que habrían contraído con su traslado desde Colombia a Murcia.

«No me voy a dejar mangonear por ninguna puta como tú. Sabías que venías a putear y si no cumples hablaré con tu padre o con tu madre. Ellos o tú tienen que pagar como sea», se oye decir a Adalgisa a una de las chicas

Las diligencias, que están siendo coordinadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, y a las que 'La Verdad' ha tenido acceso, desvelan que la trama se valía en apariencia de cartas de invitación fraudulentas, que cursaban ciudadanos españoles a los que convencían para colaborar. De esta forma, las muchachas superaban los controles de fronteras sin necesidad de acreditar que contaban con reservas en hoteles u otro tipo de alojamiento, ya que parecía que iban a ser acogidas en un domicilio particular.

A la vez, la organización remitía a las jóvenes los pasajes de avión y una cierta cantidad de dinero -en torno a los mil euros-, con la que podían acreditar que disponían de medios para mantenerse en España.

Deudas de 7.000 euros

Los problemas a los que se enfrentaban cuando llegaban a Murcia consistían no solo en tener que afrontar una deuda que rondaba los 7.000 euros, sino que además se les obligaba a pagar por un piso de alquiler, aunque no llegaran a utilizarlo, y por los gastos de manutención. Para ello eran trasladadas a clubes de alterne de Murcia, Alicante y Albacete, principalmente, donde se les exigía que rindieran adecuadamente mediante supuestas amenazas.

El sumario está trufado de mensajes de WhatsApp y extractos de conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía, en las que se puede escuchar a los presuntos responsables de la banda presionando a las mujeres. «Empaca las cosas y te vienes para la casa, que te voy a mandar ya mismo para otro club en cuanto llegues. Estoy perdiendo el tiempo y el dinero contigo», le advierte en un momento dado uno de los supuestos controladores, conocido por el sobrenombre de 'Ronco', a una de las jóvenes que tienen en estas diligencias la condición de testigo protegido.

No menos significativa es la conversación que la supuesta líder del grupo, Adalgisa Z.F., mantuvo ése mismo día con la chica, a la que en tono intimidatorio conminó «a dejar de decir por WhatsApp que te estamos explotando, porque no es verdad. No me voy a dejar mangonear por ninguna puta como tú. Sabías perfectamente que venías a putear y si no cumples con la deuda hablaré con tu madre o con tu padre y les diré que clase de hija tienen. Ellos o tú tienen que pagar como sea».

Los investigadores obtuvieron la certeza de que con esa forma de actuar, la red estaba obteniendo «un importante beneficio económico derivado del ejercicio de la prostitución por parte de las víctimas», así como que el dinero era remitido a Colombia a través de compañías de envío de divisas, que en ocasiones se hacía incluso a nombre de las mujeres explotadas.

La redada tuvo lugar en marzo, cuando la Policía obtuvo datos que apuntaban a que la citada Adalgisa se disponía a abandonar España.

En el registro de la vivienda que servía como 'base de operaciones' al supuesto grupo delictivo, los agentes encontraron numerosas evidencias delictivas, como varias libretas con anotaciones de nombres de chicas, fechas y cantidades. Curiosamente, también hallaron objetos, manuscritos, libros de santería y sustancias no identificadas que uno de los presuntos integrantes de la trama reconoció que se utilizan para practicar brujería.

La juez de guardia ordenó el ingreso en prisión de la supuesta responsable de la red, Adalgisa Z.F., y de su lugarteniente, Eder P.Z.