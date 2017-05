«Los hombres no quieren perder sus privilegios»

"El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas". Esta frase se le atribuye a la activista Ángela Davis y, según Rebeca González, miembro de la Asamblea 7N Región de Murcia, "parece ser que desde que ella lo dijo hasta hoy día sí que supone cierta radicalidad a la hora de reivindicarla en algunos ámbitos como por ejemplo en la igualdad salarial". La organización a la que pertenece se encarga precisamente de denunciar los abusos contra el sexo femenino en la Comunidad, trabajando "con mujeres afectadas por violencia de género, dándole apoyo moral y poniéndolas en contacto con abogados, y llevando a cabo campañas, sobre todo por redes sociales, contra cosas machistas que vemos en Murcia", explica Laura, otra compañera de la institución.

Este tipo de asambleas, que comienzan a proliferar por todo el territorio nacional y en la Región, como 8 de Marzo en Cartagena, Comisión Feminista de Fae o Mujomur, reivindican un mayor poder de la mujer en una sociedad hecha, aseguran, "por y para hombres". Estas organizaciones, cuyo poder está actualmente muy mermado por la gran dispersión, pretenden crear en Murcia “una asamblea estatal para que haya más unidad” y así poder luchar con más fuerza contra el llamado ‘heteropatriarcado’, los roles sociales que promulga y sus consecuencias. Por esta clase de educación recibida cree Rebeca González que surgen los micromachismos: "una serie de actitudes que están en nuestro día a día y no se les llama micro porque sean pequeños, sino porque no se ven, son invisibles. Una serie de comportamientos machistas que se dan a la hora de relacionarnos, en nuestro entorno familiar y de amigos, en cualquier nivel social", comenta.

Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género en 2016, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica, dato que asocia Irene Martínez, representante de la Asamblea 7N, con dos factores. Primero, relacionando la violencia machista es la precariedad en general, "familias empobrecidas y con menos acceso a los estudios, por lo que en Murcia, como región periférica del Estado donde la crisis ha afectado muchísimo más, es normal que crezcan los malos tratos". Segundo, porque denuncia que la Comunidad tiene "uno de los sistemas judiciales más machistas de todo el espacio español".

Irene asegura que vivimos en una de las provincias "donde más sentencias machistas se han firmado, donde más declaraciones de jueces y de juezas machistas se han dicho". Recuerda un caso en el que una chica denunció ser violada y la jueza le dijo que sucedió "porque no había cerrado bien las piernas. Yo así también me pensaba denunciar. ¿Qué pasa cuando no denuncias? Que no te libras de lo que tienes encima. Obviamente, la denuncia es el primer paso que tienes para librarte de la situación y es un problema si te da miedo porque ves que nadie te va a ayudar".

La crítica también la extrapola a la Policía porque interpreta que tiene "muy poca sensibilidad" con mujeres que están en una situación muy complicado y preguntan las mismas cosas de diferente forma para ver si se equivocan, "como si denunciaran por gusto". Por otro lado, "nos encontramos con personas que han denunciado varias veces, que tiene órdenes de alejamiento y se ha visto que es una situación de riesgo y ahí están en su casa, como mucho con un teléfono de emergencia y a merced de lo que pueda pasar, y pasa. Nos encontramos en una situación totalmente crítica en la que vemos constantemente como mujeres son golpeadas y maltratadas y no se hace nada hasta que no las asesinan. Luego nos echamos las manos a la cabeza", sentencia Irene.

Aún así aumentan las denuncias en Murcia pero ella cree que no porque crezcan los casos sino porque las mujeres son "más conscientes de que lo que les pasa no es normal. En la Asamblea le decimos a mujeres que vienen que no es normal lo que les está pasando, porque lo que hace el maltratador es normalizar la situación, culpabilizar a la víctima. La mayor conciencia sobre que eso no tiene que tolerarse es lo que hace que cada vez haya más denuncias. Lo que pasa es que la violencia de género y el machismo han evolucionado y se perpetúan de la misma manera aún habiendo una mayor conciencia".

Irene Martínez, que tiene 21 años, asevera que a "todas y cada una" de las mujeres de su edad "las han violado sus parejas". La miembro de la Asamblea 7N comenta que "tenemos la idea de que el violador es ese que te fuerza en un callejón oscuro contra una pared y te arranca la ropa, pero eso es mentira, esos casos son un porcentaje mínimo. Normalmente (los agresores) son o tu pareja o personas de tu entorno, a veces familiares, sobre todo con las niñas más jóvenes. El primer problema de eso es no reconocerlo como una violación".

La manera de forzar a las mujeres "es haciéndote sentir culpable. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no te aparece? ¿Es que ya no me quieres? ¿Ya no me deseas verdad? ¿Es que estás con otro? Estás tirándote a otro, ¿verdad? Por eso ya no quieres hacerlo conmigo". También "se llega a los casos en los que hay violencia física, pero las mujeres se dan más cuenta de eso. Normalmente es más ese chantaje. Y en caso de que la mujer se niegue puede haber un poco de violencia física, pero no muy acentuada porque si no se daría cuenta". La feminista asegura que hablan sobre este tema en los coloquios que tienen, donde cuentan su historia y "hemos acabado todas llorando como magdalenas y te das cuenta de que prácticamente todas" sufren esta situación, relata.

Las representantes de la Asamblea 7N lamentan que sea un sentimiento tan común e internacional el miedo de las mujeres a ir de noche por la calle solas. Rebeca concreta que esto "lo genera una debilidad estructural que se ha implantado de que las mujeres somos más débiles, de que se nos agrede con una asiduidad pasmante. El problema es que está muy normalizado e impacta verbalizarlo, impacta hablar de ello. Es cierto que no es una sociedad tan segura esta del siglo XXI tan moderna, tan avanzada".

Rebeca asegura que es verdadero miedo "y además todos los días. No hay fin de semana que al volver a casa no pasemos miedo. Es nuestra vida cotidiana. No solo de noche, incluso viniendo a la Universidad un miércoles a las nueve de la mañana". Al igual que con los piropos, asegura, que sienten miedo porque no saben en qué "van a desencadenar. Solo a los hombres se les ocurre decirle a alguien que no conocen de nada su opinión, por esa situación de poder que creen tener sobre las mujeres". Por eso denomina a los piropos como "machismo puro y duro. No hay ninguna mujer en este país que no haya pasado por eso. Lo peor es cuando son pequeñas, casi niñas, y las sexualizan de esa manera tan horrible".

Desde la Asamblea 7N, como en el resto de grupos feministas, están seguros de que el castellano, al igual que el resto de lenguas, "es machista". Irene cree firmemente que el masculino genérico es "invisibilizador de las mujeres, porque por mucho que digan que es neutro, sigue siendo masculino. Por otra parte, es curioso que las expresiones sean siempre tan tendenciosas. Por ejemplo, lo aburrido es un coñazo y lo divertido es la polla". Razona esta circunstancia con un simple silogismos: "El lenguaje es la expresión del pensamiento y el pensamiento, por supuesto, es machista porque estructuralmente la sociedad es machista, nos enseñan desde pequeños a serlo".

Irene y Rebeca alertan de que los clásicos estereotipos con los que todos empiezan su vida, como los cuentos Disney "donde las mujeres son princesas embutidas en vestidos, con tacones, preciosas, que saben coser, cantar y poco más, y que esperan a que venga su príncipe azul para llevárselas y alejarlas de su familia", se están actualizando con películas como Crepúsculo. "El tío es un pederasta de 115 años que tiene la capacidad de estar con una chica de 17 y él se la lleva a su mundo. El papel en la película de la chica es cero. Reproducen un sistema patriarcal que no quieren destruir porque no les interesa".

Los grupos feministas tienen mucho poder en internet, cuando se movilizan pueden ser un quebradero de cabeza para empresas, cómicos, escritores o cualquier ente que cumpla una convención social del patriarcado, pero también reciben muchas críticas y amenazas en las redes sociales. Irene interpreta que esta animadversión es causa de los privilegios con los que han nacido los hombres en esta sociedad. "Como siempre los han tenido los reconocen como derechos y en el momento que tú intentas arrebatárselos, porque si no nosotras no podríamos llegar a una igualdad real, se ponen a la defensiva de una manera exageradísima”.

La miembro de la Asamblea 7N reconoce que los insultos duelen “porque aquí ninguna tenemos la verdad absoluta y lo sabemos. Que te critiquen te hace replantearte si de verdad lo estás haciendo bien. Al final te ríes, ¿qué vas a hacer? Te reafirmas en tus propias cosas porque te das cuenta de lo que hay detrás de esos insultos, gente más insegura, gente más o menos débil que a la mínima que les digas algo se siente ofendida y te ataca porque no sabe responderte de otra manera. Cuando no tienes argumentos lo más fácil es decirle a una mujer que es una 'feminazi’”.