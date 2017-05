«Los políticos debemos sacar las zarpas del agua»

Llega un momento en la vida en el que hay que replantearse las cosas y preguntarse '¿hacia dónde vamos?'. Es algo que sucede -tal y como explicó ayer en el Foro Nueva Murcia el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera- en todos los ámbitos, «en las parejas, en las familias, en los consejos de dirección de las empresas... y también en la política, y en España». Y, como el objetivo del partido naranja «no es pedir cambios, sino hacerlos», ayer Rivera enumeró algunos de los componentes de su receta magistral para «arreglar España» y que el país «gane en los penaltis el partido» que se juega en este «mundo global», donde los viejos posicionamientos de «izquierda y derecha, de rojos y azules, ya no sirven para responder a las preguntas del siglo XXI».

Albert Rivera, quien se propone «reagrupar a los españoles en torno al centro político, al liberalismo, al progreso económico y social», allí donde se puede aprovechar «lo mejor de la izquierda y de la derecha», cifró algunos de los pilares que componen su proyecto para las «futuras generaciones». Porque, «más allá de ser decisivos en ayuntamientos, comunidades autónomas o en el Congreso, somos ambiciosos y queremos dar un nuevo rumbo a España como partido de gobierno», dejó claro.

Así, la fórmula de la formación naranja para «los próximos 40 años» pasa «por dos grandes revoluciones», explicó. Aunque en realidad sean tres. En primera lugar, la educativa. Según Rivera, «la Educación es una auténtica obsesión» para Ciudadanos, «porque sabemos que, en el siglo XXI, la economía que no cuide el conocimiento, la economía de la tecnología, de la innovación, de la universidad, no tendrá futuro». Es necesario, dijo el invitado del Foro Nueva Murcia, «dar un salto cualitativo en el ámbito educativo», porque España «no puede ganar 'la Champions' siendo el número uno de Europa en fracaso escolar y el último en Educación». España, explicó Rivera, «debe convertir la Educación en su petróleo, en su energía. Nuestro capital son las personas, los españoles». Después dijo, básicamente, que deberíamos ser como Finlandia, «que invierte el 9% del PIB en Educación e Innovación, y tienen un pacto de Estado que en los últimos 50 años no se ha tocado. Aquí hemos modificado ocho veces la Ley Orgánica de Educación, hemos vuelto locos a los profesores, a los alumnos, a los padres, a todo el mundo. Y el resultado es malo». En España, ilustró, «no nos ha caído una plaga bíblica, es que no hemos hecho las cosas bien. Hay que preguntarse qué podemos cambiar».

Siguiendo con el símil futbolístico, y abordando esa segunda revolución en su hoja de ruta, la laboral, el líder de Ciudadanos dijo que «no se puede ser campeón de Europa siendo el campeón del paro», y expuso -de puntillas, eso sí- su propuesta de «un mercado laboral flexible para las empresas, pero justo para los trabajadores».

«Talento» ciudadano

«¿Por qué tenemos que conformarnos con lo que hay?», se preguntó Rivera, quien planteó a los asistentes la tercera revolución, su tercer pilar, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, de los sistemas electorales «como se ha hecho en la Región de Murcia». Ciudadanos, aseguró el líder del partido, «ha conseguido dos cosas» en la Comunidad: «Que no haya un presiente con sospechas de corrupción y que no haya un asalto al poder con reparto de sillones de cualquier manera».

Sin embargo, subrayó que «la corrupción no puede bloquear un país» aunque «hay que atajarla y luchar contra ella», justificando así el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Aunque Pedro Antonio Sánchez mantiene su acta de diputado, señaló, Ciudadanos ha propiciado también la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos, y descartó que el PP vaya a frenar esa reforma en el Congreso o el Senado, «porque desaparecía electoralmente en la Región», advirtió. «No tener privilegios debe ser un orgullo, no una desigualdad. Lo impulsaremos en las doce comunidades autónomas donde tenemos presencia, pero dependemos de las mayorías y el PP y el PSOE y Podemos deben sumarse. Si fuera por nosotros, suprimiríamos los aforamientos la semana que viene», aseveró.

Rivera, que dijo que «Europa es el mejor invento del hombre en el siglo XX», aseguró que «no hay ningún país próspero que no tenga instituciones sanas», y apostó por «regenerar también los partidos políticos, abriéndolos al talento». Según su tesis, «hay gente muy buena en la sociedad civil que puede ser diputado, o consejera, o ministro o presidente», e instó a «hacer primarias en los partidos, sin miedo. Gestionamos democracia y tenemos que ser democracia».

El líder del partido naranja dijo ser partidario «no de gastar más, sino de invertir mejor», aseguró que él no prometerá «cosas imposibles a los ciudadanos», pero sí abogó por reducir la presión fiscal y «devolver a la clase media trabajadora el esfuerzo que ha realizado durante la crisis». En este sentido, se mostró «optimista» con la recuperación de España en un futuro inmediato y también con los resultados de Ciudadanos en las próximas elecciones generales de 2019, cuando su formación se habrá «consolidado». Dijo que la fórmula de su partido para llegar al Gobierno se compone de «trabajo, sin numeritos ni autobuses, humildad y honradez».

Plan Hidrológico

Respecto a la problemática del agua, y ya en el correspondiente turno de preguntas que formularon los asistentes, y que fueron trasladadas por el director de 'La Verdad', Alberto Aguirre, Rivera se mostró favorable a un Plan Hidrológico Nacional que esté basado «en el consenso y en criterios técnicos y medioambientales». No quiso 'mojarse' respecto a la posibilidad de nuevos trasvases, pero sí dejó claro que lo primero que deberían hacer los políticos es «sacar nuestras zarpas del agua» porque «se ha hecho uso de la necesidad».

También apostó Albert Rivera por el Corredor Mediterráneo y se finalización «en 2020». Así, explicó que «el mejor compromiso para su puesta en marcha es poner dinero en los presupuestos y, a pesar de las dificultades del déficit, hay casi 3.000 millones gracias a Ciudadanos en las cuentas para esta infraestructura. Y uno de cada siete euros que se invertirán en el mismo serán en la Región de Murcia. Nuestro compromiso es mejorar estas aportaciones en los próximos años, y lo estamos exigiendo en nuestras negociaciones presupuestarias con el PP».

Por otra parte, y sobre la situación de la energía fotovoltaica y su supuesta 'espantada' de última hora a la supresión del impuesto al sol, el líder de Ciudadanos destacó que la primera ley para suprimir ese impuesto partió precisamente de su grupo parlamentario, pero la vetó el PP: «Nos hemos sentado a negociar con un gobierno que no cree en un modelo de renovables, y debemos convencer al ministro de que las renovables son el futuro. No tiene sentido que quien contamina menos pague más. Hay una mesa abierta, ya se han celebrado dos reuniones, y esperamos convencer al Gobierno», observó Rivera. No pareció muy convencido con la explicación el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, que fue uno de los muchos invitados que ayer llenaron el Real Casino de Murcia.

Además, desmintió que hubiera pactado un tripartito en la Región, como aseguró Pedro Antonio Sánchez en su dimisión: «No hace falta inventarse las cosas», aseguró, y arreó algún que otro mandoble a Podemos (por supuesto) y también al PSOE, repasando los paupérrimos resultados electorales de los socialistas europeos en los últimos comicios en Francia, Holanda... Eso sí, cuando pudo elegir entre hablar sobre su parecido con el presidente electo francés, Emmanuel Macron, o 'mojarse' con un candidato a las primarias del PSOE, Rivera prefirió «hablar de Francia»... para volver a azotar a los socialistas. «Discúlpame», se excusó al, terminar ante la presidenta (socialista) de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver. Aquí paz y después, gloria.