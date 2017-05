López Miras: «Tengo un sentido de la responsabilidad y un compromiso enormes»

El presidente regional, Fernando López Miras, defiende su experiencia y capacidad, a pesar de su juventud, en una entrevista que este domingo publica 'La Verdad'. "No tengo vértigo ni me tiemblan las piernas, sino un sentido de la responsabilidad y un compromiso enormes", comenta. El jefe del Ejecutivo niega que haya un acuerdo con su antecesor Pedro Antonio Sánchez para su vuelta a la presidencia en el caso de que le retiren la imputación judicial y anuncia que este mes se aprobará por fin el reglamento de la renta básica que beneficiará a más de 6.000 familias.

Sobre las acusaciones ser un presidente títere, López Miras señala que "los que dicen eso no me conocen ni a mí ni a Pedro Antonio. Creo que no hace ni falta desmentir que no voy a serlo". Sin embargo, reconoce que "como presidente del Gobierno, hablo con frecuencia y de muchas cosas con el presidente de mi partido". También arremete contra Ciudadanos, sus socios de investidura hasta hace unos meses: "Son una pose. En la Región su único objetivo era cargarse a un rival que temían".