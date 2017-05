El juez Marlaska dice en Murcia que los delitos de odio son una afrenta al estado de derecho

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska participó este sábado en Murcia en la inauguración de la XII Muestra de Cine LGTBI Murcia, con una ponencia sobre los delitos de odio. El juez Marlaska, reconocido con la Pluma de Plata del colectivo No Te Prives, ha publicado recientemente el libro 'Ni pena ni miedo (Un juez, una vida y la lucha por ser quienes somos)', en el que narra su activismo en la defensa del colectivo de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales. Mencionó la relación entre el discurso de odio y los medios de comunicación, refiriéndose a las conductas que se desarrollan contra el principio esencial de libertad humana y que son "una afrenta" hacia la tolerancia y los principios que sustentan el estado de derecho. Lo que se pretende con el hostigamiento es "estigmatizar" a determinadas personas por pertenecer a un colectivo distinto, de ahí la necesidad de "luchar penalmente" contra cualquier tipo de apología de la discriminación sexual y de género, incidió el magistrado, que citó el soporte normativo que establece cómo los estados pueden hacer frente al discurso del odio, entre ellos la propia Constitución Española, el marco europeo de derechos humanos y la Convención de Naciones Unidas contra el racismo y la xenofobia. "Insultos en la calle, agresiones, pintadas en fachadas de locales LGTBI... todo eso forma parte del discurso del odio, que es instigar públicamente al odio, a la discriminación y a la violencia en contra de un colectivo por las razones de orientación sexual o de género, y tiene que haber una respuesta penal porque está en juego la dignidad humana y los principios y fundamentos democráticos de un estado de derecho como es la igualdad de todos".

La directora del Instituto de Industrias Culturales (ICA), Marta López-Briones, señaló que con motivo del Día Internacional de la LGTBIfobia (17 de mayo) se proyectará esta semana en la Filmoteca Regional una selección de películas sobre temática LGTBI premiadas en los mejores festivales y ha felicitado al juez por el empeño en la defensa del colectivo. "Va a ser una semana plena de cine, de diálogo y de futuro", deseó López-Briones. El presidente de No Te Prives, Jesús Costa, colectivo que organiza la muestra, indicó que han celebrado ya doce ediciones de este ciclo que son, en realidad, "doce oportunidades para mostrarnos como somos porque formamos parte de tramas dignas de ser grabadas". Costa denunció que sigue existiendo discriminación en la Región de Murcia, pese a los avances, y se alegró de que el Ayuntamiento de Murcia haya acordado colgar la bandera arcoíris y pidió que no se quede solo en el gesto y que avance en políticas de igualdad y por la diversidad sexual. También pidió al Gobierno autonómico el desarrollo de la ley regional de las personas del colectivo LGTBI aprobada hace un año para que no quede solo en una declaración de intenciones.