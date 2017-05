«Me dijeron que acusara a Mario o me comería yo el marrón»

Juan Jesús M., el supuesto compinche de Mario C., 'El Canario', el presunto autor material del crimen de la anciana Dolores Morales en Alhama de Murcia, echó ayer por tierra la versión que mantuvo durante años. Tras ser detenido en abril de 2014, este veinteañero asumió que se coló, junto con su amigo, en la casa de la octogenaria y relató a la Guardia Civil cómo este le cortó el cuello a la víctima sin que a él le diese tiempo a evitarlo. Un relato que repitió varias veces en el juzgado, durante la instrucción del caso, pero que ayer desmintió completamente, alegando que incriminó a su compañero por las «presiones de los policías» y que ninguno de los dos tuvo nada que ver con el brutal crimen.

«Me dijeron que ya tenían a Mario, que, si no quería comerme el marrón también, tenía que acusarlo», recalcó. «Los guardias civiles me decían 'échale a Mario la máxima mierda encima'». Este joven explicó que, más adelante, trató de rectificar y hacer una nueva declaración, pero «me dijeron que podía conseguir un trato, si seguía acusando a Mario, y que podría salir de prisión -donde ingresó de forma preventiva-». Pese a esta supuesta oferta, Juan Jesús, al que el fiscal no acusa del asesinato -pide para él una condena de cuatro años y tres meses únicamente por un presunto robo con violencia-, hizo hincapié en que «mi moral no me permite dejar preso a un inocente». Aseguró que llegó a cambiar de abogado para poder poner sobre la mesa en el juicio esta nueva versión.

Ante este anunciado cambio de versión, el fiscal y la letrada de la acusación particular preguntaron al joven cómo era posible que conociese los numerosos detalles sobre el crimen que explicó al Instituto Armado tras su detención. Una circunstancia que él achacó a las noticias publicadas en el periódico y a los comentarios de los vecinos. «En el pueblo no se hablaba de otra cosa», espetó.

«Mi moral no me permite dejar preso a un inocente», recalca este joven, que presuntamente acompañó a Mario durante el crimen



Ofreció datos claves que solo se confirmaron meses después; recalca que los dedujo de vídeos de la Red

Le tapó la boca a la víctima

Además, sostuvo ante el jurado que otros numerosos detalles del asesinato se los proporcionaron los agentes de la Guardia Civil. «Me coaccionaban y me decían que metiese a Mario en el ajo», recalcó. Juan Jesús sí asumió que se inventó el dato de que el agresor de Dolores le tapó la boca antes de degollarla. Un hecho en el que, sin embargo, pese a esa supuesta inventiva, acertó.

La letrada de la acusación particular insistió, asimismo, en que en abril Juan Jesús ya ofreció algunos datos en su declaración -por ejemplo, sobre la posición que tuvo que tomar el atacante y la trayectoria de la navaja- que solo se vieron confirmados por los agentes, meses después, en septiembre, cuando llegó el informe definitivo del forense. El joven aseguró que esos datos los dedujo por los vídeos que ha visto sobre decapitaciones en la Red.

Durante los meses en que Mario y Juan Jesús convivieron en prisión, el primero se las apañó para hacer llegar a su amigo, que lo había delatado, una carta con un mensaje supuestamente amenazante y con un dibujo de una lápida con su nombre junto al calificativo de 'traidor'. Juan Jesús negó, sin embargo, que su cambio de versión guarde relación con estas supuestas coacciones. «No me asustó porque no le tengo miedo a Mario», incidió.

Este juicio sigue el lunes con las declaraciones de más agentes de la Guardia Civil. Está previsto que la vista se prolongue unas semanas, hasta los últimos días del mes, cuando el tribunal popular recibirá el veredicto y deberá tomar una decisión.