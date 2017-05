«Se debería haber actuado progresivamente con el Mar Menor, no de un día para otro»

Representantes de los distintos sectores con intereses en el Mar Menor iniciaron el pasado jueves el Club de Debates del Círculo de Economía con un coloquio sobre la situación de la laguana salada. Agricultores, promotores inmobiliarios, agentes turísticos, pescadores y expertos universitarios participaron así en un acto que tuvo por título 'Soluciones para el Mar Menor. Usos compatibles con un futuro sostenible'.

En el acto inaugural del Club de Debates, Gerardo Cuartero, director del Área de Murcia de CaixaBank destacó el compromiso de la entidad colaboradora, la Obra Social de La Caixa, con la cultura y la difusión del conocimiento para contribuir a resolver los problemas de todos los sectores de la sociedad murciana.

El presidente del Círculo de Economía, Bruno Dureux, expresó el compromiso de abordar, a través del Club de Debates, los retos más importantes de la región mediante el diálogo y el intercambio de ideas, así como de realizar un seguimiento puntual de los temas abordados para contribuir a su solución.

"Con un enfoque positivo, pero no exento de críticas y de asunción de responsabilidades", según indicaron fuentes de la organización, los invitados a la mesa expusieron sus opiniones y propuestas. Hubo coincidencia generalizada en aceptar el 'vertido cero' de aguas contaminadas, en la confianza en la capacidad de auto regeneración del Mar Menor y en que las regulaciones futuras deben ser negociadas con los principales actores.

También se estuvo de acuerdo en que nos encontramos ya en una nueva y diferente etapa en la que es imprescindible tomar decisiones consensuadas sobre las imprescindibles limitaciones de uso del Mar Menor. "No se puede decir que esté completamente recuperado", señaló el profesor Pérez Ruzafa. Todos los participantes hicieron un llamamiento a trabajar desde la unidad, a sumar esfuerzos y a actuar de forma conjunta.

Se destacó la necesidad de limitar los usos abusivos mediante nuevas normas y de actuar con contundencia frente a las posibles ilegalidades. Esta opinión, mantenida por la representante del sector turístico, tuvo su matización por parte del presidente de Fecoam, quien lamentó que "quienes tenían que tomar decisiones no lo hicieran en su momento. La administración debería haber actuado progresivamente. No de un día para otro. Alguien, ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo", aunque no consideró necesario que tengan que cerrar las desaladoras del Campo de Cartagena, si no producen vertidos de nitratos.

José Hernández, representante de los promotores, denunció que "ha faltado planificación" y demandó como imprescindible "unas reglas de juego claras" para no incurrir en una injusta inseguridad jurídica y manifestó la voluntad de su sector de cumplir con las normas. "Queremos cumplir la ley", señaló, al tiempo que denunció el exceso de regulación y expresó su convicción de que todavía existe demanda real en su sector. "Hay futuro".

Pedro García, representante de ANSE, enfatizó que "no se puede crecer indefinidamente" ya que considera que el desarrollo sostenido es imposible. Manifestó su convicción de que habrá que reconvertir sectores económicos, pero que, gracias a ello, se podrá generar economía con ofertas de mayor calidad.

A pesar que la situación del Mar Menor lo consideraba como la "crónica de una muerte anunciada", señaló que "la recuperación es posible, si se reconocen los problemas y se actúa racionalmente y de manera consensuada". Expresó finalmente su deseo de que el Mar Menor llegase a ser considerado como "reserva marina".

El representante de los pescadores señaló que "están a la expectativa de lo que pueda pasar" y denunció como origen principal del problema la rambla del Albujón, en su opinión, "origen del 90% de los vertidos" y expresó con rotundidad que "hay que cortar inmediatamente los vertidos contaminantes, tanto los de superficie, como los subterráneos".

En el turno de preguntas se planteó la necesidad de regular con mayor dureza el uso de embarcaciones a motor, de reflexionar sobre la conveniencia y utilidad de playas artificiales, sobre la responsabilidad compartida de todos los agentes económicos y sociales y la complejidad de las soluciones.

También se hizo un llamamiento a la necesidad de poner un plazo breve de tiempo para acabar el Plan de Gestión del Mar Menor, y se insistió en la necesidad de mayor coordinación y un trato más fluido entre las distintas administraciones. Acudieron al acto la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Javier, como representantes institucionales.

Entre el numeroso público se encontraban diversos representantes del sector hotelero, miembros destacados de organizaciones agrarias, asociaciones vecinales, dirigentes del Pacto por el Mar Menor, destacados naturalistas y ecologistas, así como el presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y el presidente del Consejo de la Transparencia de la región, entre otros.

Participaron en la Mesa Redonda Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Santiago Martínez (FECOAM), María del Mar Ballester, presidenta de la Mesa del Turismo y de HOSTETUR, José Hernández, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (APIRM), Pedro García, director de ANSE y Jesús A. Gómez Escudero, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. Moderó el debate el secretario del Círculo de Economía, Miguel López Bachero.