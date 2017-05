El sector del transporte exige al Gobierno regional que cumpla la Ley de Morosidad

La lista de reivindicaciones sobre la que seguirá incidiendo el sector regional del transporte este año parecía no tener fin cuando el presidente de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte (Froet), Pedro Díaz, empezó a coger carrerilla ante los asociados presentes en la Asamblea General. También ante el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras (que asistió a su primer acto público como jefe del Ejecutivo), y el presidente de la patronal murciana Croem, José María Albarracín, Díaz exigió que la Administración regional cumpla, en los servicios de transporte contratados, «con los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad, evitando el apalancamiento innecesario de las empresas y los costes y dificultades derivados de ello».

Además, Díaz reclamó que el Gobierno regional revise con urgencia «la normativa para impartir los cursos para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional de los conductores de camión y autobús, para evitar el fraude y que sirvan a la finalidad para la que se crearon, la mejora profesional de nuestros conductores», así como una revisión del sistema de contratación y adjudicación de los contratos de transporte escolar.

Y en cuanto a las inversiones en carreteras, el presidente de la patronal del transporte dijo que «no es de recibo, por ejemplo, que no dispongamos, no ya de un tercer carril, sino de un cuarto en tramos como el trayecto entre Puerto Lumbreras y Crevillente incluyendo el Arco Norte para salvar el paso por Murcia, proyectos que requieren su inmediata ejecución». También, respecto a las infraestructuras, reivindicó que el AVE, el Corredor Mediterráneo o el aeropuerto de Corvera, que son «fundamentales» para la Región, no pueden dejar de lado las inversiones planificadas para las carreteras y su adecuado «mantenimiento». El presidente de Froet exigió medidas contra los polizones y contra la competencia desleal que llevan a cabo las llamadas «empresas 'zombis'», que en muchos casos se dedican al transporte ilegal de trabajadores.

De estas reivindicaciones pareció tomar buena nota López Miras, quien se refirió en su discurso a la lucha contra la competencia desleal, a la adaptación de los descansos obligatorios a los conductores de larga distancia procedentes de regiones periféricas, al tiempo que trasladó su apoyo a empresas que crean empleo, «a través de la eliminación de burocracia e impuestos. Contáis con todo el apoyo del Gobierno regional. Siempre nos tendréis al lado». López Miras destacó la «importancia» de un sector con casi 5.000 empresas que supone «alrededor de un 5% del PIB regional y que da empleo a unas 25.000 personas.

También dijo el presidente que las obras en la autovía A-33 «avanzan a buen ritmo y se completará este año el tramo ente Yecla y Jumilla», y después «se continuará con la licitación entre Yecla y Caudete; la autovía del Reguerón y el tramo de autovía entre Santomera y Zeneta, añadió. Todo ello junto a las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia y de Cartagena, así como al resto de infraestructuras que nos va a consolidar como un enclave logístico multimodal de primer nivel».

Premios y diplomas

Tras la Asamblea General, Froet entregó los diplomas a los alumnos del primer Máster en Dirección de Empresas de Transporte de Froet, así como los Premios Froet, que reconocen «la trayectoria y el esfuerzo de los empresarios y sociedades que destacaron por su empeño en mejorar su actividad y fomentar el crecimiento del sector en la Región».

Ayer recibieron su galardón las empresas Autobuses Vidal Cartagena S.A., con más de 40 años de recorrido; Transportes Eurocruz S.L., dedicada al transporte nacional e internacional de mercancías desde 1996; Transportes Zarco S.L., de Cehegín, y Transportes Miguel Páez e Hijos, ubicada en Mula. La Mención Especial a título póstumo fue para Pedro Hernández Castellón, fundador de El Mosca, «en virtud de los méritos y la trayectoria empresarial y profesional, y valorando especialmente toda una vida de dedicación en la actividad del transporte, el compañerismo y la participación asociativa en la vida de la Federación», dijo Díaz. Fue, sin duda, el momento más emotivo.