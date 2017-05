Rivera: «La corrupción no puede bloquear un país»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, subrayó este viernes que "la corrupción no puede bloquear un país" y, por tanto, "hay que atajarla y luchar contra ella", pero "no se puede decir que no a todo", en referencia a que no puede ser la excusa para bloquear negociaciones relevantes como la de los Presupuestos Generales del Estado.

Rivera hizo esas declaraciones en Murcia, donde en la mañana del viernes participó en el foro de debate Nueva Murcia en el que hizo un repaso por los principales "pilares" para su partido, como son las reformas de la educación y del mercado laboral y la regeneración política.

Rivera dijo que es consciente de que su papel actual está en la oposición, pero eso no significa "decir que no a todo", sino actuar de manera "responsable, negociando y exigiendo" cambios a la vez que se controla al gobierno.

En ese sentido, insistió en la responsabilidad de negociar los presupuestos generales del estado, incluyendo reformas y propuestas, porque "el país no puede quedarse parado" a pesar de las críticas de otros partidos por negociar con el Gobierno ante los casos de corrupción que le afectan.

"La corrupción no puede bloquear el país, hay que atajarla, perseguirla y luchar contra ella, pero no por eso hay decir que no a todo y poner en jaque nuevas políticas sociales y económicas", destacó al respecto.

En el caso de la Región de Murcia, subrayó, Cs propició la salida del Gobierno del anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, y aseguró que "no es nada agradable" ver casos de corrupción en la política, pero "cuando pasa hay que tomar decisiones, ser valiente, honrado, apartarse y mirar a los votantes".

En su opinión, esa actitud es de "sentido común" y no haría falta "ningún pacto" para exigir la marcha de los imputados, pero en este caso Cs logró que en la comunidad autónoma haya "un gobierno sin sospechas de corrupción".

Aunque Sánchez mantiene su acta de diputado, señaló, Cs propició también la aprobación de la reforma del estatuto de autonomía para eliminar los aforamientos, y descartó que el PP vaya a frenar ese cambio en el Congreso o el Senado, ya que lo apoyó en Murcia.

Su partido propuso reformar también la Constitución para eliminar esa figura de protección a nivel nacional, algo que, insistió, si hay voluntad política se puede hacer "la próxima semana", ya que "en una noche" se reformó el artículo 135 de la Constitución durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Rivera abogó también por reformar la ley electoral, tal y como ya se hizo en la región, pues la actual es "obsoleta" e impide que todos los votos tengan el mismo valor, a la vez que ha pedido que los partidos políticos se regeneren "abriéndose al talento" y a la sociedad civil, y celebrando primarias "sin miedo a que la gente se equivoque.

Por otra parte, insistió en la idea de que su partido "no tiene complejos en hablar con los adversarios políticos" ya que no los considera "enemigos", sino "compatriotas" a los que ganar en las urnas y con los que negociar reformas trascendentales como la del sistema educativo, ya que la educación debe ser "el petróleo" del país en la nueva "economía del conocimiento del siglo XXI".

Junto a ese, el otro gran reto para España será la reforma del mercado laboral.

Asimismo, destacó la máxima de su partido de "no gastar más, sino invertir mejor" y en la de reducir la presión fiscal a la clase media trabajadora con impuestos "más moderados", lo que conseguirá "aliviar los bolsillos y reactivar" la economía.

Por último, alertó sobre el aumento de los populismos en el mundo y especialmente en Europa, y ha considerado que la Unión Europea "es el mejor invento que ha hecho el hombre en el siglo XX", porque generó paz, ha eliminado fronteras y ha dado una moneda única si afectar a las identidades personales y de cada nación.