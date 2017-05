Con un máster y el B2 bajo el brazo

Imprescindible nivel B2 de inglés y máster. Pocas ofertas de empleo cualificadas esquivan ya esos dos requisitos, que las cuarenta empresas participantes en el XVIII Foro de Empleo de ENAE recordaban ayer a los miles de estudiantes que, currículo en mano, peregrinaban de expositor en expositor en busca de una oportunidad laboral que echarse a la cara.

Lo sabe bien Enrique Plaza, graduado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Recursos Humanos, estudiante de Psicología y todo un experto en contratos de prácticas y becas. «Como administrativo en un hospital, en banca, de cajero, vendedor... He hecho casi de todo, pero aún no he conseguido superar la barrera de los seis meses seguidos trabajando, desde cero euros al mes hasta 2.200». No pierde la esperanza, y ayer aguardaba una larga cola de aspirantes que esperaban para dejar el resumen de sus méritos en el 'stand' de la empresa de golosinas Fini. A su lado, otro revuelo de estudiantes motivados se arremolinaba junto al expositor de Decathlon, donde lo primero que preguntan a los chicos es qué deporte practican. «Es la filosofía de la empresa, todos hacemos deporte al nivel que sea; tienes que conocer lo que vendes», contaba comprometido Aurelio Martín, director de la firma en Thader.

Con el paso de la mañana, los currículos se iban amontonando ayer en los expositores de las empresas que participaron en el encuentro, más de cuarenta firmas locales punteras y multinacionales que son un sueño para estudiantes como Lidia, matriculada en un máster de Recursos Humanos y recién llegada de Londres, donde ha perfeccionado su nivel de Inglés para presentarse al examen del C1. «Deloitte, PWC, Lidl... estoy deseando empezar a trabajar y saber de verdad si todo lo que me he esforzado estudiando ha tenido sentido». La experiencia de Rocío Orozco, empleada en el departamento de Recursos Humanos de la empresa Orenes de Murcia, sugiere que sí. La joven, graduada en Administración y Dirección de Empresas, logró su primera oportunidad laboral en el mismo foro en el que ayer participaba como empleada. «Mi experiencia demuestra que sí sirve, y mucho, enviar currículos. Encontré mis primeras prácticas laborales aquí, y no me ha ido nada mal». Su empresa, en plena expansión, ofrecía ayer un amplio listado de ofertas laborales. «Estamos a tope, quien busca termina encontrando».

Conocimiento mutuo

De eso se trataba ayer: el Foro de Empleo, que se extendió toda la mañana en la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia, tiene como principal objetivo propiciar ese encuentro, «poner en contacto a las empresas con personal cualificado, un conocimiento mutuo básico», resaltó Antonio Ballester, presidente de la Fundación Universidad Empresa de la Región, durante la presentación del encuentro, que permitirá a las empresas llevarse miles de currículos. «En el último foro en el que participamos recogimos más de 800, y luego se recurre a ellos cuando buscamos personal», animaba Begoña Domínguez, del departamento de Recursos Humanos de la multinacional sueca Ikea.

Entre ellos, los rubricados por estudiantes «con competencias profesionales, un máster y dominio de Inglés, son los más demandados», insistía ayer Ballester, quien además apuntó que el segundo idioma marca la diferencia en un mercado «en constante competencia». Los talleres y ponencias de 'coach' y empresas exponiendo las claves de la búsqueda de empleo completaron la jornada.