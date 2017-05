«Vamos a buscar a tontarras y, si se nos resisten, sacamos 'la chirla'». Mario C. M., el joven acusado de degollar a una octogenaria, Dolores Morales, tras entrar a robar en su casa de Alhama en abril de 2014, envió ese mensaje de texto -y otros similares («al que se me ponga por delante le doy con 'la chirla'»)- a varios amigos días antes del crimen. 'El Canario', que tiene ahora 22 años y que está siendo juzgado por un tribunal popular, achacó esas frases premonitorias a una bravuconada. «Cuando iba 'fumado' decía muchas fantasmadas», recalcó el joven, quien reconoció que se hacía llamar 'el príncipe de los ladrones'. «Todo era mentira».

Mario C. M. defendió ayer su inocencia con rotundidad y cierta vehemencia desde el banquillo de la Audiencia Provincial, ante la atenta mirada del jurado popular -ocho hombres y una mujer- que deberá impartir justicia en este caso. 'El Canario', para el que el fiscal pide una pena de 23 años y medio de cárcel, sostuvo que nada tuvo que ver con el asesinato de la anciana. «Aquella noche yo estaba en casa jugando a la Play y viendo una película», recalcó. «Nunca he matado a nadie».

La letrada de la acusación particular, Remedios Martínez, interrogó al joven sobre numerosos mensajes de texto y de audio en los que este explicaba a amigos cómo debían vestirse para cometer asaltos -con capucha, gorro y navaja- y algunos trucos para actuar «al modo fantasma» -de forma sorpresiva-. Unas explicaciones, coincidentes en algunos detalles con el modo en que se produjo el crimen, que, sostuvo, «solo eran para vacilar con mis amigos».

Mario reconoció, a preguntas del fiscal, que había cometido «algunas tonterías», como un asalto a un locutorio y a un bazar chino, pero negó su implicación en el crimen. Su letrada explicó que él mismo sostiene que «soy un ladrón, pero no un asesino» y achacó los numerosos mensajes con contenido violento que este envió al carácter del joven. «A él le gusta mucho presumir», recalcó. «Es un bravucón».

Aficionado a las navajas

En abril de 2014, cuando se produjo el crimen, 'El Canario' estaba instalado en la casa de su amigo Juan Jesús M., su presunto compinche, que le acompaña en el banquillo. Según explicó su propia abogada defensora, este joven fue adoptado con seis años, tras quedar huérfano, y consumía drogas desde los 14. A finales de marzo de ese año, tras una agresión a su padre, se marchó de la vivienda familiar, no sin antes llevarse todas las joyas de la casa.

A preguntas del Ministerio Público, el sospechoso reconoció que nunca salía de casa sin navaja, pero explicó que llevaba esta como defensa para pasar «por sitios chungos» porque «si me atacan me tengo que defender». Mario aseguró ser un coleccionista de armas blancas. Una afición que le acompaña, relató, desde que, con 17 años, otro joven le propinó dos puñaladas. «Cada uno colecciona lo que quiere», espetó. «A mí me gusta decorar las navajas con una radial».

La presunta implicación de Mario C. y Juan Jesús M. en la muerte de Dolores fue destapada por un niño de 10 años que, al parecer, les acompañaba aquella noche y que acabó relatando lo ocurrido a su madre. El principal acusado sostuvo que este menor mintió y explicó que días antes le había amenazado porque el chico le había robado un 'grinder' -un aparato para desbrozar la marihuana antes de ser consumida-.

Las afirmaciones de este niño, sin embargo, fueron confirmadas, en su momento, por el otro procesado, Juan Jesús M., que acabó relatando a la Guardia Civil cómo Mario había degollado a la anciana. Una versión que, sin embargo, según avanzó la defensa de este joven, no mantendrá hoy durante su prevista declaración ante el tribunal popular. Su letrada asegura que «el terror y el miedo a ir a prisión le llevaron a inventar esa historia». El fiscal achaca este cambio de versión a las amenazas que Mario envió presuntamente a Juan Jesús en la cárcel.