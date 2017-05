El cierre del Trasvase pone el campo al rojo vivo y resucita la Mesa del Agua

«Para cuando abran los pozos, ya habrá pasado el verano y será un desastre...». Los representantes del sector agroalimentario están que trinan. No saben a qué esperan la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Agricultura para autorizar la apertura de los pozos de sequía que solicitaron el año pasado. No entienden por qué se alargan los trámites, y censuran que la Confederación no haga uso de las prerrogativas que le concede el decreto de sequía. Los ánimos estaban ayer caldeados en la reunión del sector agroalimentario de Croem, cuyos representantes advirtieron de que el cierre del acueducto Tajo-Segura para los regadíos afectará a toda la cuenca de forma sistémica.

Esta reunión fue la antesala del encuentro que tuvo el presidente de la patronal, José María Albarracín, con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, donde el agua protagonizó la agenda. El sector agroalimentario representado por Proexport, Apoexpa, Fecamur, Fecoam, Agrupal y Ailimpo, entre otros, propuso volver a reunir la Mesa del Agua el viernes de la próxima semana para reclamar soluciones y aumentar la presión sobre la administración hidráulica. Este foro ha permanecido varios meses inactivo, coincidiendo con la crisis política e institucional, y ahora resucita para reclamar la apertura inmediata de los pozos en el Campo de Cartagena, el sinclinal de Calasparra y la Vega Media. Juntos suman más de 40 hectómetros.

Juan Marín pide soluciones

La patronal solicita que no haya más cambios de altos cargos en la Consejería de Agricultura



El Ebro es la cuenca que mejor resiste este periodo de escasez, y sus reservas alcanzan el 73%



El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha dice que en otras sequías se trasvasó mucho más

«El 'trasvase cero' afecta a muchas zonas de cultivo»

Los regantes y empresarios critican que se eternice el estudio ambiental, toda vez que la Confederación había previsto dar luz verde en el primer trimestre de este año. Por añadidura, la evaluación del Campo de Cartagena se dilatará porque tiene que ser adaptada al nuevo decreto sobre los regadíos de la zona.

El presidente del sector agroalimentario de Croem y responsable de Proexport, Juan Marín Bravo, manifestó ayer que la situación de 'trasvase cero' se puede prolongar hasta el otoño si antes no se recarga la cabecera del Tajo, como avanzó 'La Verdad'. A su juicio, el problema afectará a toda la cuenca. «El Campo de Cartagena está mal, pero también hay problemas en el Guadalentín, en Totana, en Cieza y en muchas zonas con fruta de hueso. Afecta a todos», advirtió.

El sector no ve motivos para conceder cien días de margen al nuevo Gobierno regional, para que se ponga al día de los asuntos, ya que las soluciones a la falta de agua no pueden esperar. Así se lo hicieron saber el miércoles al presidente López Miras durante la reunión en el palacio de San Esteban, y ayer se ratificó en la sede de Croem.

Regantes con la espada en alto

El sector no quiere más cambios en Agua y la PAC

De igual forma, los representantes de estos colectivos indicaron que no se puede empezar de cero en los segundos y terceros escalones de la Consejería de Agua, Agricultura y Ganadería. Expresaron de forma unánime su deseo de que no haya más relevos en este departamento y que se mantengan en sus puestos los directores generales y jefes de servicio, sobre todo quienes gestionan el agua, los regadíos, la Política Agraria Común (PAC) y todos los trámites relacionados con Bruselas y el Ministerio. Consideran que para dos años de Gobierno sería contraproducente realizar más cambios en este nivel, en el que predominan los perfiles técnicos.

La Mesa del Agua le tomará la temperatura al sector la semana que viene, si cuadran las agendas para reunirse el viernes. Sobrevuela la advertencia del Sindicato Central de Regantes del Trasvase de movilizarse si no se suministran recursos hídricos para salvar las producciones durante este verano, sobre todo el arbolado.

La sequía pulveriza las estadísticas

Las reservas en la cabecera del Tajo caen más de la mitad

Las lluvias que atraviesan estos días gran parte de la península apenas tienen efecto sobre los embalses de Entrepeñas y Buendía, que almacenan 372 hectómetros cúbicos, un 15,5% de su capacidad total. Han perdido 20 hectómetros en los diez últimos días, y las mayores precipitaciones de la zona tuvieron una punta de 7,2 litros por metro cuadrado. Para hoy se esperan precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, el Sistema Central y Cádiz, según informó la Agencia Estatal de Meteorología. La totalidad de la cuenca del Tajo almacena 5.811 hectómetros, mientras que la cuenca del Segura cuenta con 373.

El embalse de Fuensanta, en la cabecera, se encuentra en una situación extrema, con tan solo 29 hectómetros, frente a los 210 que capacidad total. El Cenajo, el mayor pantano de la cuenca, contiene el 35%; mientras que La Pedrera está reduciendo sus reservas a marchas forzadas y contiene 88 hectómetros. Recoge las aguas del Trasvase para el Campo de Cartagena, junto con caudales de la desaladora de Torrevieja y también agua de la cuenca.

La cabecera del Tajo almacena 210 hectómetros cúbicos menos que el año pasado por estas fechas, y está más de la mitad por debajo de la media del último lustro.

El Ebro es la cuenca que mejor está aguantando este periodo de sequía, según el Boletín Hidrológico del Ministerio. Sus embalses están al 73,5% y almacenan 5.519 hectómetros, ligeramente por debajo de la media de los diez últimos años.

Trabajar «juntos»

Anuncian movilizaciones en Toledo contra el Trasvase

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, destacó ayer la necesidad de que todas las administraciones trabajen «juntas» para solucionar el problema del agua y dejen de pelear unas con otras y de poner piedras en el camino. Aludió al problema que sufre España con los ciclos de sequía y aseguró que el agua es un recurso «muy importante, de primera necesidad, que todos precisamos en cantidad y calidad», informa Efe.

Recordó que tanto en 1996 como en 2004 hubo dos grandes sequías que obligaron a trasvasar «mucha más agua que ahora». A su juicio, esto se ha regulado con el Memorándum, que no permite realizar envíos por debajo de los 400 hectómetros. Gregorio señaló que en Murcia se les acusa de haber cortado los trasvases y solicitó al PSOE «que piense las cosas, hable con propiedad y sea consecuente con sus actos», ya que fueron los socialistas los que en el año 2005 destruyeron el Plan Hidrológico Nacional. «A partir de ahí nos sentaremos todos y trabajaremos por que el agua sea de calidad y en cantidad para todos los castellanomanchegos», dijo.

La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, por su parte, criticó el nuevo desembalse de 7,5 hectómetros y animó a los toledanos a participar en las concentraciones que todos los 19 de cada mes hará en el mirador de La Cava, junto al puente de San Martín. En un comunicado, la Plataforma clamó «contra el injusto trasvase» y llamó a una nueva cultura del agua en España «que permita ahorrarnos desastres medioambientales y sociales». Señaló que los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han quedado convertidos en «charcas».