Raimundo González Frutos: «Solo quise hacer más felices a los demás»

Hay personas que concentran energías a su alrededor, que son piedras angulares de otras muchas vidas, incluso de una época, y que dedican la suya a «tratar de hacer más felices las de los demás». El restaurador Raimundo González Frutos, fue ayer, más allá del reconocido cocinero que colocó a la Región en el mapa de la renovación gastronómica mediterránea y del fundador del histórico Rincón de Pepe, un hombre querido por quienes le acompañaron durante décadas de ebullición. El «artista científico» fue investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Murcia, y, como en el restaurante que fundó en los setenta, concentró a su alrededor, en el Paraninfo de La Merced, los destellos de una época brillante y ayer añorada por los muchos amigos, familiares, trabajadores del restaurante desde sus inicios, ‘compadres’ y admiradores que se sumaron al homenaje.

El restaurador murciano se encajó la toga y el birrete que le reconocen como doctor después de toda una vida de trabajo vestido con chaquetilla y gorro con una sonrisa amplia que le duró las dos horas que se extendió el acto, al que tampoco quisieron faltar decenas de estudiantes de Gastronomía. El catedrático de Química Alberto Requena, autor de la ‘laudatio’ de ingreso de Raimundo González en el Claustro de doctores ‘honoris causa’ de la UMU, desplegó un recorrido sentimental por la vida y obra de Raimundo González, «una de las realidades de profundo impacto y sonoro éxito en el escenario de las vidas de un amplio espectro de la población de esta Región, de este país, y del mundo».

«Lo que importa es cumplir con el objetivo supremo que nos corresponde: hacer algo útil para nuestros semejantes»

Desde sus inicios en la venta de sus tíos en plena postguerra, hasta que el «llobarro y la dorada fueron protagonistas de un espectáculo que comenzaba a crearse» en los fogones de carbón del creador. Con la inspiración de Paul Boccusse y Chicote, hasta que el guiso de pava con albóndigas, la dorada a la sal, el cordero a la murciana y las acelgas empiñonadas con huevos estrellados comenzaron a integrarse en la memoria sensorial de generaciones de murcianos, ilustres de la época, actores, escritores, científicos y hasta el Rey emérito, rendido a las creaciones que le valieron la primera estrella Michelin llegada a la Región.

Arropado por su mujer, Encarna Molina, y otros familiares, el restaurador que hizo de la huerta un espectáculo en la mesa, ya investido ‘honoris causa’ por el rector, José Orihuela, se definió como «un huertano viejo cuyo único mérito ha sido trabajar de sol a sol. Ustedes me han llamado y yo no he dudado un instante en coger mi bastón y presentarme aquí».

Feliz con la distinción, pero sobre todo con el cariño de todos los que le acompañaron en esa entrega, a quienes quiso agradecer lo que en su día «por poco elocuente, dije poco. Ustedes, a través de mi humilde persona, están premiando a mi mujer, que siempre ha estado a a mi lado; a mis hijos, que me han apoyado en toda circunstancia, y a las decenas y decenas de personas que han trabajado codo a codo conmigo. Hoy, en este momento solemne, les digo alto y claro que sois todos doctores, y que vuestra causa ha sido honorable con mayúsculas», les dijo compartiendo un homenaje al que el 9 de junio, Día de la Región, seguirá el que le otorgará la Comunidad entregándole la Medalla de Oro.

El afán que le ha llevado hasta esos reconocimientos, insistió ayer, no ha sido otro que el de «pretender hacer un poco más felices a los demás. Lo que verdaderamente importa es que, con cacerolas o con probetas, con tomates o con productos químicos de nombres extraños, cumplimos con el objetivo supremo que como seres humanos nos corresponde: hacer algo útil para nuestros semejantes».