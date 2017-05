Villegas reivindica la «lucha por la sanidad pública» en su estreno como consejero

El nuevo consejero de Salud, Manuel Villegas, se estrenó ayer en el cargo con una visita al Centro Regional de Hemodonación, un gesto cargado de significado que vino acompañado de toda una declaración de intenciones. «Sé dónde voy, eso lo tengo muy claro. Siempre he luchado por la sanidad pública y voy a hacer todo lo posible por mantenerla», subrayó en declaraciones a los medios. El consejero llega en un momento convulso, con numerosos frentes abiertos en el sistema sanitario, por los que fue interrogado. «Necesito un poco de tiempo -pidió-; vamos a intentar equivocarnos lo menos posible».

Los nombramientos de jefes de servicio y de sección por concurso público es uno de los asuntos urgentes que esperan en la mesa del consejero. 'La Verdad' desveló ayer que la dirección de La Arrixaca decidió no esperar a las concursos y nombró de forma provisional, el 1 de abril, a dos nuevos jefes de servicio y ocho de sección. Manuel Villegas defendió ayer que este tipo de nombramientos provisionales están justificados si obedecen a la necesidad de garantizar la calidad asistencial, y recordó que son las gerencias de las áreas de salud las responsables de esas designaciones. Prometió, en todo caso, que «se cumplirá la ley», y que los concursos de méritos empezarán a publicarse en el plazo aproximado de un mes, si se cumplen las previsiones.

Para el Sindicato de Profesionales de Sanidad (SPS) no hay una necesidad urgente de continuidad asistencial que justifique los nombramientos de La Arrixaca. Así, el nuevo jefe de Endocrinología lleva en realidad coordinando el servicio desde finales de 2015, pero ha sido nombrado ahora, con los concursos en puertas. También hay un nuevo jefe de Medicina Preventiva, un servicio no asistencial. En lugar de convocar el concurso para cubrir la vacante del anterior responsable, ya jubilado, se ha decidido fichar de forma discrecional a un profesional del Reina Sofía. Estas decisiones se han tomado pese a que ya hay un baremo aprobado desde el 1 de abril, con lo que no hay obstáculos a convocar las plazas cuando se estime oportuno.

Remodelación en el SMS

Además de afrontar esta y otras polémicas, Manuel Villegas tiene ahora que configurar su equipo. Todas las miradas están puestas en el Servicio Murciano de Salud, donde distintas fuentes apuntan a un cambio en la cúpula, que podría producirse de forma inminente o demorarse en función de cómo se gestione la renovación de los diferentes escalones en el Gobierno regional.

La polémica de las incompatibilidades, el atasco en las bolsas de empleo, el retraso en la OPE y el bloqueo de la carrera profesional han sometido a un duro desgaste a la dirección del SMS, y los sindicatos dan prácticamente por hecho que habrá una profunda remodelación, empezando por el director gerente, Francisco Agulló.