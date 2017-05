Obesidad y diabetes son ya el «mayor reto para la salud pública»

A modo comparativo, la insulina sería el mayordomo que decide reducir o no la concentración de glucosa en sangre, promoviendo su transporte al interior de las células. Si su respuesta fuera negativa, la persona afectada padecería diabetes. Este ejemplo se escuchó ayer en el Centro Cultural Las Claras de Murcia, durante la segunda sesión del ciclo de conferencias 'Cuida tu salud', organizado por la 'La Verdad' y el Hospital Quirónsalud Murcia, con la colaboración de la Consejería de Salud.

Bajo el título 'Con mi cuerpo en equilibrio: alimentación saludable y prevención de la obesidad y la diabetes', cuatro expertos abordaron estas dos patologías en profundidad en una mesa redonda moderada por el jefe del Departamento de Cirugía General de La Arrixaca, Pascual Parrilla. Entre los asistentes estuvieron Manuel Molina Boix, director general de Salud Pública; Felipe Coello, concejal de Deportes y Salud de Murcia, y Francisco Fiestras, director gerente del Hospital Quirónsalud Murcia.

Los participantes pusieron de manifiesto que ambas enfermedades están muy relacionadas. De hecho, «son el mayor reto para la salud pública en el siglo XXI».

Los diabéticos denuncian el veto que sufren a la hora de poder presentarse a algunas oposiciones

La primera ponente, Carolina Pérez, reflejó la situación tan antagónica que se da en el mundo: 800 millones de personas padecen hambre crónica frente a países en los que el 70% de su población está aquejada de sobrepeso y obesidad. En esta línea, señaló que Murcia es la cuarta comunidad española que registra un mayor índice de esas dos enfermedades.

«El problema empieza en nuestras casas», sentenció la experta, para a continuación criticar que «no puedo pedir a mi hijo que se coma una ensalada cuando antes empiezo una bolsa de patatas fritas».

Pérez, nutricionista de la Unidad de Obesidad de los hospitales Quirónsalud Murcia y Quirónsalud Torrevieja, recomendó acudir al profesional médico, «que ayudará al paciente a tener una mejor calidad de vida». Además aconsejó no comprar productos específicos para diabéticos, ya que en el entorno hay otros, como el té verde, la alfalfa y la chumbera, que favorecen el descenso de glucosa en sangre. Añadió que las bebidas comercializadas bajo las etiquetas de 'zero' y 'light' sí engordan. También desmontó el mito de evitar la ingesta de grasas: «Si no las tomara, me saldrían eccemas en la piel»

María José Tormo, médico de Atención Primaria en Los Dolores (Cartagena), reivindicó una mayor implicación de las autoridades para tratar la obesidad, como ya se viene haciendo con el tabaquismo y el alcohol. «Desde 1987, el aumento de la obesidad es paulatino y sistemático, y no hay una estabilización», añadió.

La doctora destacó la importancia de la motivación para superar este proceso. Asimismo, se mostró partidaria de fomentar las intervenciones grupales para tratar a los pacientes, aunque manifestó que para extender esta práctica se necesita más tiempo, más formación y más motivación por parte de los profesionales sanitarios. «Es la asignatura pendiente», subrayó. Por su parte, la diabetes tipo 2 representa más del 90% de todos los casos y está asociada a una mala alimentación y al sedentarismo, entre otros factores. El jefe de Servicio de Endocrinología de La Arrixaca, Antonio Hernández, recalcó que «prevenirla es prevenir la obesidad, porque actuar antes es un sobreseguro». Como tratamiento: una buena dieta, ejercicio físico, fármacos... y dejó entreabierta la puerta a la cirugía. «Pero tampoco vendamos que será la panacea. Es una alternativa válida y con buenos resultados», remarcó.

Voz cercana

«Estamos batallando para cambiar el concepto que compara a la diabetes con limitaciones, porque no es así», defendió Silvia Serrano, presidenta de la Federación Regional Murciana de Asociaciones de Diabéticos. Por lo que una buena educación del entorno de la persona diabética es beneficiosa para que pueda llevar una vida sin barreras.

Una de las principales trabas que sufren, en su opinión, es el veto que padecen a la hora de opositar para algunos puestos de la Administración pública, como policías, guardias civiles y militares, entre otros. «Tenemos socios que son capaces de desempeñar esos cargos y les están poniendo un veto. Es injusto», denunció la representante de la asociación. Muchos diabéticos están demostrando que no hay límites para alcanzar cualquier meta. Es el caso de Susana Ruiz Mostazo (diabetes tipo 1), quien ha coronado picos tan emblemáticos como el Everest, el Kilimanjaro y el Gokyo Peak.

Serrano alabó el papel que desempeña la escuela de diabetes Prudencio Rosique, en la que todos los miércoles se imparten charlas informativas abiertas y gratuitas al público. «Es nuestro buque insignia», subrayó. También se realizan cursos para maestros y profesores los jueves por la tarde con el objetivo de que pierdan el miedo a tener alumnos con diabetes. «Les ayudamos a cómo reaccionar en una actividad extraescolar. Si pide ir al baño dos o tres veces seguidas, no es por llamar la atención... Queremos que entiendan que no son niños diferentes», reivindicó.